【宜蘭新開幕海景咖啡廳】等日初，宜蘭必訪療癒系海景咖啡廳，龜山島第一排海景，壯圍看海新秘境！ – 小珊...

終於來朝聖壯圍這間2026新開幕海景咖啡廳-等日初Brand New Day了！

大片落地窗看出去就是無敵藍海，想放空、玩沙、踩水、看海、吃美食，來這裡準沒錯！

等日初｜關於

座落於眺望龜山島日出的絕佳地點，因此以這份自然奇景命名為「等日初」，傳遞守望晨曦的期待感。英文名譯為「Brand New Day」象徵每一道曙光都是嶄新的開始，希望來到這裡的每一位旅人，都能忘掉昨日的煩惱，感受每天都是充滿希望的新起點，為生活注入向前邁進的動力

等日初｜在哪裡?怎麼去?

等日初在永鎮濱海驛站2樓位於永鎮濱海遊憩區內，提供有餐飲及休憩服務，包含一樓設有遊客諮詢與自行車租賃服務；二樓結合咖啡飲品與輕食空間，讓遊客在欣賞海景之餘，享受片刻悠閒時光；三樓則規劃為全視野觀景平台，可飽覽太平洋與龜山島的壯闊美景

▎自行開車、停車場

沿台2線濱海公路行駛至永鎮廟旁，轉入巷內即可到達，設有免費停車場(停車場車位有限，如遇額滿，可使用鄰近周邊停車場)

▎大眾交通運輸

搭乘台灣好行－壯圍沙丘線(綠18)至「永鎮濱海遊憩區」站下車，步行約3至5分鐘即可抵達

等日初｜環境

由東北角風管處斥資3800多萬元打造的永鎮濱海驛站，坐落於台2線與宜蘭濱海自行車道之間

大家停好車就先直接前往一樓抽取號碼牌候位，等日初不接受預約，必須親自前往現場登記排隊，依先後順序依序叫號入座

館外有設置一條完善木棧步道，步行不用一分鐘就能帶你通往海邊了！

預計要等一個小時……今天是平日耶….. 人潮一樣大爆滿……

等待的時間我們決定先去海邊邊散步邊聽海浪，踩水踏浪都很chill〜

等了30號吧，終於輪到我們啦！

餐廳的一樓入口處就有無障礙空間喔〜有電梯

哇〜映入眼簾的是一整排超大面窗，可以無遮蔽眺望太平洋與龜山島！！！

坐擁海景第一排的絕佳風景，面海的窗景坐位帶點隔間設計，也因此每扇窗望出去都像是一幅絕美藝術品

難怪連平日生意真的超級好，整間幾乎都是滿的，而且人潮完全沒停過

三樓有「日初天台」觀景台，設置座位〜

視野整個毫無遮蔽，波光粼粼的大海彷彿觸手可及，怎麼拍怎麼美！！！

等日初｜寵物友善

等日初可以帶毛孩一起來，2樓座位需要提籃或推車，3樓戶外座位可以繫繩落地

天氣晴朗時，坐在戶外吹海風非常愜意，能讓人完全放鬆，跟毛孩一起坐著看日落更舒服〜

等日初｜菜單價位

主要提供Brunch早午餐、燒烤炸物、鬆餅以及咖啡和茶類，飲品部分有各式咖啡、氣泡水、冰沙跟鮮奶茶等等，價位不算便宜落在200元到450元之間，就是景觀餐廳的價位囉

當天午餐已經去麻辣囍室吃飽了，來到等日初坐著聊聊天、喝點東西，這絕對是最棒的消化與聚會行程！

所以就只點了飲料而已，低消是每人一份餐點或是飲品

景觀餐廳不只賣風景，在飲品上也下了很多功夫，例如結合在地元素的特調、漸層氣泡飲

芒果冰沙

愛文芒果現打冰沙，滑順細緻超冰涼，上面竟然還有一球芒果冰淇淋！

綿密冰沙，果香濃郁爆表！

藍柑橘檸檬氣泡水

檸檬的酸與藍柑橘的甜層層交錯，像藍色大海般的色澤，吸睛指數破表！

嚐起來酸甜偏柑橘味，清爽沁涼、夢幻療癒，每一口都是好心情〜

水果茶

看到這一杯水果茶，直接被療癒到！

裡面放了滿滿的新鮮水果切片，不僅視覺豐富，還喝得到天然果香與酸甜滋味

小珊珊碎碎念：

這次跟著狗友們一起來探店沒想到意外挖到這間景觀超美的咖啡廳！！

只可惜我們去的那天剛好是陰天，景色有點霧霧的，不然一定更美！

不過這也是再去一次的好理由〜

等日初 Brand New Day Cafe & Brunch｜餐廳資訊

▶地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號二樓

▶營業時間：11:00-18:00(10:30開放抽號碼牌)

▶電話：03-9309395(不接受預約)

▶官方FB：等日初 Brand New Day

V提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(V需推車或提籃，三樓戶外牽繩即可)