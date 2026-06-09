【台南溫體牛肉火鍋推薦】皇家四季溫體牛肉鍋，台南必吃溫體牛火鍋，大推這家！老闆送毛孩水煮牛肉 – 小珊...

台南旅遊沒吃過牛肉火鍋、牛肉湯不要跟大家說你來過台南！

找到一間可以跟毛孩一起開心吃溫體牛肉的火鍋店，老闆非常歡迎毛孩，還會招待水煮肉

皇家四季溫體牛肉鍋，這間真的無敵美味，不只要吃溫體牛更要涮火鍋！

皇家四季溫體牛肉鍋｜關於

是台南高評價的火鍋店，由在地知名婚紗品牌「皇家結婚百貨」老闆娘跨界創立。店家主打每日由善化新鮮直送的溫體牛，搭配以牛骨、牛腩及新鮮蔬果熬煮的清甜湯頭，並提供溫馨、寵物友善的用餐環境

皇家四季溫體牛肉鍋｜在哪裡?怎麼去?

皇家四季溫體牛肉鍋位於台南市北區成功路上，臨近台南火車站，附近景點有321巷藝術聚落以及台南公園

開車可停在成功路與康樂街口或是臨安路85度C斜對角的收費停車場

皇家四季溫體牛肉鍋｜環境

一走進皇家四季，馬上被寬敞的空間吸引，桌距設計得很舒服，裝潢走簡約溫馨風，採用白色大理石紋，內嵌平面式電磁爐，線條簡單俐落，感覺很放鬆

皇家四季溫體牛肉鍋｜寵物友善

皇家四季是”真”寵物友善餐廳！

寵物友善程度極高，寵物可落地、可上椅，更會為狗狗準備專屬的無調味水煮牛肉，讓毛小孩也能大快朵頤，一狗一碗，肉肉超有誠意，份量還不小呢！

看牠吃成這樣，NICO表示哇塞，我太喜歡了〜

皇家四季溫體牛肉鍋｜菜單價位

主打每日由善化直送的溫體牛肉，搭配蔬果牛大骨熬製的清甜湯頭

餐點以個人海陸鍋及單點火鍋料為主，溫體牛與海陸套餐(含湯底、菜盤、肉盤、海鮮盤)價位大約落在$390元上下，整體分量誠意十足，對小資族來說CP值超高！

皇家四季溫體牛肉鍋｜自助吧

點一份個人鍋就能享用自助區白飯、飲品、冰品無限享用〜通通讓你吃到飽、喝到爽！

皇家四季溫體牛肉鍋｜精選必點清單

溫體牛肉鍋(含湯底、菜盤、肉盤、海鮮盤)

你別懷疑只要$390也能吃到肉跟海鮮！

走的是平價卻有高CP值的路線〜

這家店如果開在我家附近我一定天天吃XDD

雖然是附的，不過這盤海鮮盤一點也不馬虎啊！

海鮮盤的內容誠意十足，包含蛤蜊、小卷、蝦子、鮮魚與蚵仔，不吃海鮮的人還能將海鮮盤更換成牛腩或精選火鍋料

貼心度100%〜海鮮都夠新鮮又好吃

牛腩共享鍋

鍋底以長時間熬煮的清甜牛骨或蔬果高湯為基底，裡面有牛腩、高麗菜、南瓜

牛腩鍋份量很有誠意，滿滿牛腩煮到軟嫩入味〜搭配豐富菜盤吃起來超滿足！

湯頭真的好清甜順口，牛腩帶有筋、肉、油花，口感非常好，配上爽口的高麗菜，每一口都是滿滿的幸福感〜

高麗菜+牛肉丸+蛋餃

牛腩共享鍋只有牛腩湯底，不含肉盤，所以需要另外單點自己喜歡吃的食材

大推牛肉丸，湯汁多到差點燙到嘴，爽度100分！

溫體牛肉(精選肉盤)

小編幫大家對比一下，單點的溫體牛肉盤VS溫體牛肉鍋肉盤，這一大盤真的很超值，這個價位非常可以

採用台南善化當天新鮮溫體牛肉直送，採現點現切，呈現出最棒的口感

光看那帶點寶石般的鮮紅光澤與細緻紋理，就知道口感絕對鮮甜軟嫩〜〜

迫不及待要涮肉，因為溫體牛肉看起來都好好吃喔……

下鍋涮約3至5秒，呈現微微的粉紅色澤即可起鍋，保留了牛肉最原始的鮮甜與彈性

肉質超鮮，口感嫩到不可思議，吃起來像在嘴裡融化一樣〜

會有一種「原來牛肉可以這麼好吃？」的感覺，無可取代的清甜肉汁，真的讓人忍不住一盤接一盤！

皇家四季溫體牛肉鍋｜超值回饋活動

吃鍋還能玩遊戲！

單筆消費滿$800，轉扭蛋一次，轉出驚喜好禮，大小朋友都超期待

小珊珊碎碎念：

每次到台南，小編都一定要來一鍋溫體牛肉火鍋，基本上已經變成專屬的「固定行程」哩

這次來皇家四季嚐鮮，整個大驚豔〜主打產地直送、肉質鮮甜軟嫩，且價格親民，CP值極高！

吃一個實在太滿足除了牛肉好吃外，湯底也是大大推！很鮮甜！

皇家四季溫體牛肉鍋｜餐廳資訊

▶地址：台南市北區成功路568號

▶營業時間：平日＼11:00~14:30、16:30~20:30；假日＼11:00~20:30

▶預約訂位：06-6859111

▶官方FB：皇家四季溫體牛肉鍋（成功店）

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