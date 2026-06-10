今夏最獵奇的手搖就是這杯！「阿檸 a.ling」居然把蕃茄蛋花湯變成喝的。

這世界終究是瘋了！！！居然把蕃茄蛋花湯變成手搖飲，最近討論度超高的這款獵奇手搖飲，就是【阿檸 a.ling】推出的蕃茄蛋花湯，不只創意十足製作過程更是超搞工，根本是用生命在搖飲料的程度，酸甜鳳梨尬多汁西瓜根本神仙組合，超級清爽止渴，每一口都能吸到滿滿果肉，6/15前購買還能免費升級可愛湯桶！

阿檸 a.ling 環境分享

▼【阿檸 a.ling 】在全台共有多家分店，這次來到位於台中西屯的【阿檸 a.ling | 河南鮮檸所】從捷運文華高中站步行即可抵達，位置相當方便!

▼【阿檸 a.ling | 河南鮮檸所】真的生意超好，店員全程手沒聽過，店門還可以看到一籃籃新鮮水果，真材實料看得見!

阿檸 a.ling 菜單

阿檸 a.ling 飲品介紹

番茄蛋花湯?89元

▼大家人手一杯的「蕃茄蛋花湯」，以為喝起來是鹹的，沒想到是西瓜尬鳳梨當季水果組合，再搭配順口的 茉莉綠茶調製，每一口都能吸到滿滿果肉，超級清爽止渴!

阿檸 a.ling 心得分享

原本以為【阿檸 a.ling 】這杯「蕃茄蛋花湯」只是噱頭而已，沒想到實際喝起來讓人大大驚艷，果然真材實料的水果香氣就是不一樣，趕快趁現在當季手刀喝喝看!

阿檸 a.ling 店家資訊

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地址：臺中市西屯區大河里河南路二段16號

營業電話:04-2299-1298

營業時間：10:00-21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food