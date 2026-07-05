新北貢寮景點！北台灣最美純白燈塔「三貂角燈塔」，網紅激推極東觀景台看龜山島、馬崗痛風小卷米粉這樣吃。

「三貂角燈塔」位於台北縣貢寮鄉的福隆海水浴場與宜蘭頭城間的濱海公路上， 沿岸有著滿的巨石，海濤不斷拍打，形成特殊景觀。自燈塔處可遠眺海岸風光，是一處賞景、觀日出的最佳的角度。因位處台灣最東點，台灣最早可以看到太陽的地方，在此地觀看日昇是最為壯觀。

名稱：三貂角燈塔（臺灣極東點）

地址：新北市貢寮區馬崗街38號

電話：（02）2499-1300

營業時間：

夏令時間（4月1日至10月31日）：09:00 – 18:00

冬令時間（11月1日至3月31日）：09:00 – 17:00

每逢週一公休、內部整理不開放。

查福容大飯店房價⇒ ｜Trip｜｜

福隆海水浴場、沙雕季門票⇒Trip｜｜

台北21+精選飯店⇒ 台北飯店推薦



本文重點｜快速連結 Toggle 三貂角燈塔 ｜ 交通停車資訊 大眾運輸： 搭乘台鐵至「瑞芳火車站」轉乘台灣好行856（黃金福隆線）至「馬崗（三貂角燈塔）」站下車。 搭乘台鐵至「福隆火車站」後，可租借自行車沿舊草嶺環狀線騎乘過來。 礁溪轉運站搭乘台灣好行綠19（宜蘭東北角海岸線）至「馬崗（三貂角燈塔）」站下車。 自行開車：國道1號由八堵交流道下，接台62線快速道路，再接台2線濱海公路往貢寮、馬崗方向行駛即可抵達。 停車資訊： 山頂停車場（燈塔前）：約有15~20個免費停車位，車位較少，假日極易客滿。 三貂角步道停車場（台2線旁）：若山頂客滿，可停於濱海公路旁停車場，再沿著寬大好走的景觀步道緩階梯向上，步行約15~20分鐘即可登頂。

三貂角燈塔 ｜ 景點門票與周邊推薦價位表

景點 / 周邊美食 最新價格 / 說明 備註 三貂角燈塔園區 完全免費入園參觀 包含極東觀景台、幸福教堂外觀拍照 福隆便當 (火車站周邊) 每個 NT$70 – NT$90 必吃在地經典招牌排骨、控肉與爆汁豆干 馬崗在地小吃 (石花凍) 每杯 NT$40 – NT$50 東北角盛產，夏日消暑解渴網紅激推必喝 馬崗小卷米粉 每碗 NT$150 – NT$180 現撈現煮，湯頭鮮甜，海鮮控家庭最愛

三貂角燈塔 ｜ 空間環境

小時候，我最喜歡的一套集郵收藏，除了清明上河圖就是燈塔系列。

如今，來到異國風情的藍白海岸，現場感受到三貂角燈塔之美。

這是我第三次來到三貂角燈塔了，一次忘了帶相機，一次忘了帶相機電池，

或許是給我個機會造訪三次，再次來感受這白色巨塔之美。

位於台灣東北岸的三貂角，據傳明朝天啟六年(西元一六二六年)， 西班牙船艦由菲律賓開抵台灣東北角海域， 以拉丁文命名此地為San Diego (聖地牙哥)，為外國人最早對台灣東北角的紀錄。 早期當地居民便以此譯為閩南語音「三貂」， 又「三貂」地型是台灣最東北的岬角，因而自然得名為「三貂角」。 三貂角燈塔 ｜ 必拍打卡景點 小教堂

歐式庭園

現在多了很多造景提供遊客打卡拍照! 草地上的裝置藝術與歐式涼亭，是多部偶像劇及新人拍婚紗的熱門景點。

有人悠閒地寫生畫畫

站在停車場外的瞭望台，向北面山下看去是一個小部落。

馬崗是本島極東部落，有廣大的海蝕平台 ，居民現在大都養九孔為生 ，由此而去即進入東海岸 。

馬崗有四五十戶人家，算是一個中小型聚落，建築物新舊雜陳，有傳統漁人以石構建的老屋， 也有造型新穎的別塾型住家，唯家家戶戶只要有空地皆種上海芙蓉，相當有趣 因謀生關係，馬崗雖不至於十戶九空，人口外移也算相當嚴重 目前村內人口以老年人最多，這些老漁民守著漁港和九孔池以維生計 馬崗西側有一與海平面相等的海蝕平台，面積廣達數甲，是親水的很好地點

民國十八年及廿年三貂角附近海域先後因船舶撫順丸及華南丸發生海難沉沒， 日本政府即開始籌建燈塔，民國廿四年建造完成開始運作發光，燈塔即依地名稱為「三貂角燈塔」。 是第一座對外開放民眾參觀的燈塔。 雷達站 位於東北角的蔚藍海岸，純白色的三貂角燈塔呈現眼前，藍白建築有如身處到希臘 愛琴海 。 好想打小白球… 三貂角燈塔 有台灣眼睛之稱的三貂角燈塔有著白色外觀，面海部分為圓弧形。 前兩次是在炎夏時期來到，但海風徐徐吹來，我們便在燈塔前的停車場打個盹。完全不需人工冷氣的伺候。 這次和朋友來，先在福隆火車站前買兩個道地的福隆便當，一旁有小黑作伴，滿足了視覺與味覺的享受。

主體下層有一展覽室，展覽全國燈塔的分布及關稅總局業務。

燈塔1935年建造完成開始發光，燈器為三等煤油白熱燈，每二十八秒連閃白、紅光兩次，光力二十萬瓦。 有紅色分弧指示龜山之方位，1942年改裝三等旋轉透鏡電燈，光力白光六五萬瓦，紅光十一萬瓦．燈塔採全白造形。 陳列全國燈塔的分布圖、郵局發行的燈塔郵票及關稅總局的主要業務， 並陳列不同的燈具零件及模型。 基地模型。 燈塔模型

沿著步道走，這就是雪山山脈的入海點，與鼻頭角、富貴角合稱北台三角，

也是一個台灣最早浸入陽光和最佳觀賞日出的地方，

經度為 120 度，剛好是太平洋與東海的分界點。