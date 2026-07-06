花蓮秀林鄉在地玩水秘境！三棧溪戲水區湖水綠溪水清涼，步行1分鐘即達，附停車場與廁所。

位於花蓮縣秀林鄉的「三棧溪」就是一個很容易親近的戲水天堂! 大山水水的花蓮擁有很多戲水秘境，來這裏不用拔山涉水，在附近的停車場停好車後，一分鐘就到下到溪水處。這裏的河床比較平坦，水質清澈見底無污染超清涼，還呈現湖水綠的色澤，非常美麗。附近也有小雜貨店、廁所，非常便利，超好玩的
- 名稱：三棧溪
- 地址：花蓮縣秀林鄉景美村15鄰三棧98-2號
- 停車場：三棧社區發展協會， 附近有免費小型停車場
- 開放時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 門票：無
- 廁所：有
- 因受災影響，常常暫停對外開放，出發前請自行確認有無開放
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三棧溪 交通停車資訊
大眾運輸
可從花蓮市區搭乘往太魯閣方向的 花蓮客運班車（如1133、1141等），在「三棧村站」下車，再步行進入部落即可抵達戲水區
也有部分資訊提及多班次公車（如1132、1129、1133、1136、1141等）會到達「三棧橋站」，下車後步行約4分鐘即可到溪邊
自行開車
從花蓮市區出發，沿 台9線北上經景美，於 懷恩橋前依指標左轉進入三棧部落（或南下從太魯閣方向右轉）即可抵達導航搜尋「三棧溪戲水區」或「布拉旦旅遊諮詢中心」均可順利抵達
停車場
- 三棧社區發展協會， 附近有免費小型停車場
還好附近規畫了幾個停車位，萬一停不下，那就停遠一點吧，反正也走不了多遠
三棧溪 環境介紹
三棧溪位於花蓮縣秀林鄉，如果從北部南下，蘇花改出來後再開一下下就會抵達此地了
這裏是原住民部落，也是他們的故鄉!!
既然來人家家裏做客，那就要當個好客人，車不要亂停，垃圾不要亂丟
三棧溪 周邊美食
這裡有超商、布拉旦遊客中心，咖啡店、廁所，如果要簡單的吃食，這裏都有哦，還滿方便
三棧溪 戲水區
戲水的地方，從這裏走下去不用一分鐘即可到達戲水天堂了～
我們來的那天，溪旁已經滿多人了
清澈見底的小溪光看的就透心涼，光著腳Y子泡在裡面，馬上暑氣全消!!
不過，還是帶個帽子比較適合，夏天的太陽還是滿曬的
溪畔的石頭也是坐著休憩的好地點
真的是清澈見底啊
這裏也有很多小魚，所以適合帶著小魚網來撈看看，但記得要放生啊
這裡的水底並不是一片平坦的，深淺不一，玩水時一定要特別小心
一旁的爸爸媽媽都忙著幫小孩遮陽
略帶點湖水綠的溪水，真的超美的
這一帶的山區都沒什麼污染，水質超棒的
三棧溪 心得評價
這麼棒的戲水秘境，不用跑很遠，幾乎一停車就到了
這裏可戲水的區域很寬廣，連橋下者都有不少人潮，但這裏感覺比較深
夏天來囉，有機會到花蓮一定要體驗一下清涼無污染的溪水，保證清涼一夏～
三棧溪附近景點美食住宿推薦
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