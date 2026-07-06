看到這個地標牛奶小子就知道朱拉隆功夜市到了，
是間專賣烤吐司、牛奶的甜品店，不只有烤吐司，也有蒸饅頭可以選。
也有不少人直接買冰櫃裡的調味牛乳外帶，一邊逛夜市一邊喝也很方便。
點了最大套餐，一份 THB 199，有 6片烤吐司＋6種抹醬，
部分口味需要另外加價 THB 10。
我們選了：泰奶卡士達醬、香蘭椰奶卡士達醬、 芒果椰奶奶油
草莓覆盆子果醬、鹹蛋黃醬（+THB 10）、比利時巧克力（+THB 10）。
還點了他們的招牌 濃郁牛奶冰沙 THB 75，
牛奶香氣還算濃厚，建議多人一起喝，喝到後面好膩！
平常沒有那麼愛吃甜，Ruby會覺得來嚐鮮就，
比較適合來朝聖、拍照打卡的店，如果你是螞蟻人，我想你一定會很喜歡！
【店家資訊】
👉 Nueng Nom Nu 牛奶小子
🏠 1471 Banthat Thong Rd, Pathum Wan, Bangkok
🚈BTS National Stadium 1號出口
⏰ 每日 16:00 至凌晨 01:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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