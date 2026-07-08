是間來自台灣的茶飲料店，都是使用台灣茶葉做成的各式茶飲料，
也有以茶為主的茶點和冰淇淋。
雖價格比一般手搖飲高些，但喝得出茶葉的品質。
位在唐人街的巷弄內，位置有點隱密，
內用的座位數不多，有分樓上樓下，逛累了進來吹冷氣、喝杯茶休息一下。
烏龍奶茶 THB 90
茶香濃郁，奶味沒有蓋過茶香，喝起來很順口。
烏龍珍珠奶茶 THB 100
牛奶沒有把烏龍茶的清香蓋過去，珍珠Q彈有嚼勁，咀嚼控必點。
春梅柚子冰茶 THB 100
春梅的酸和柚子的甜，是一杯清爽的茶飲，在炎熱的曼谷喝上一杯真的很消暑。
抹茶拿鐵 THB 120
不是一般抹茶粉沖泡的味道，而是用茶葉現磨的去沖泡，
茶葉的香融合牛奶，是一杯不死甜又香濃的抹茶拿鐵。
把台灣茶的品質完美的在異國呈現出來，店內的擺設及茶飲
都能感受到老闆對於台灣茶葉的講究與了解。
來曼谷唐人街逛街，又想喝一杯有質感的台灣茶，很值得來試試。
【店家資訊】
👉Casa Formosa Taiwan Tea House
🏠470 Vanich 1 Rd, Khwaeng Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok
🚈 MRT Wat Mangkon 唐人街
☎️ +66 99 627 5359
⏰AM10:00~PM18:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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