Ruby 在做曼谷旅遊的功課時，就有把這間咖啡店排進去。到訪的時間剛好避開尖峰人潮，當天排隊大約 15 分鐘，入座也沒有等太久，算是很幸運。
使用自家烘焙咖啡豆，走進店裡就能聞到濃濃的咖啡香。
因 Ruby 剛下飛機還拖著行李，店員也很貼心地先協助我們放置行李，
再協助我們排隊點餐，服務讓人印象滿不錯的。
點餐區前方也有販售自烘咖啡豆和一些品牌周邊商品像是服飾，
整體包裝都很有質感，會讓人忍不住多看幾眼。
內用也有提供免費飲用水，可自行取用。
不過因為我們到店時已經下午快要3點多，很多熱門都售完了，有點可惜沒能喝到。
餐點的部分只有賣可頌，沒有蛋糕、甜點或鹹食可以搭配，選擇相對少一些。
點完餐後會拿到號碼牌，就會有直接送餐到桌邊，不需要自己取餐。
SUPREME｜฿180
這杯是 Ruby 爬文時看到最多人推薦的咖啡。
店員會直接在桌邊倒咖啡，真的是很有儀式。
入口感受到的是濃郁滑順的咖啡香氣，尾韻則帶有淡淡的肉桂香，
整體風味層次豐富又不會過於厚重，是一杯讓人喝到最後都是很讓人舒服的咖啡。
Moscow｜฿160
這杯也是人氣必點之一，用骷髏頭造型杯裝，光外觀就非常吸睛。
咖啡搭配巧克力醬，最上層細緻的奶泡，一口喝下是苦甜平衡，
可可香氣則慢慢散開，也是層次感買滿豐富的咖啡。
White Citrus｜฿140
柑橘果香配微苦咖啡，喝起來清爽有層次，果酸與咖啡香融合得很好，
是杯充滿創意又很有記憶點的咖啡。
Feel Affogato Chestnut｜฿150
上層冰淇淋口味超級濃郁滑順，底下的濃縮咖啡，
冰淇淋的香甜中又有著濃縮咖啡的微苦感，不過吃到後面會偏膩一點。
泰奶可頌｜฿140
可頌會加熱才送上桌，可頌外皮層層酥脆，
切開後濃郁的泰奶內餡會慢慢流出來，不過可頌本身的香氣沒有特別突出，
整體風味主要來自泰奶內餡，喜歡泰奶的人應該會蠻喜歡。
不愧是曼谷人氣冠軍咖啡店！每一杯咖啡都能感受到店家的用心，
不只是好喝，更充滿創意與驚喜。每杯咖啡都像是精品等級，
來曼谷算是滿值得造訪的咖啡店。
【店家資訊】
👉Factory Coffee - BKK
🏠 49 Phaya Thai Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok
🚈 機場捷運 Phaya Thai站
☎️+66 80 958 8050
⏰AM08:00~PM16:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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