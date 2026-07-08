



Ruby 在做曼谷旅遊的功課時，就有把這間咖啡店排進去。到訪的時間剛好避開尖峰人潮，當天排隊大約 15 分鐘，入座也沒有等太久，算是很幸運。



使用自家烘焙咖啡豆，走進店裡就能聞到濃濃的咖啡香。

因 Ruby 剛下飛機還拖著行李，店員也很貼心地先協助我們放置行李，

再協助我們排隊點餐，服務讓人印象滿不錯的。



點餐區前方也有販售自烘咖啡豆和一些品牌周邊商品像是服飾，

整體包裝都很有質感，會讓人忍不住多看幾眼。



內用也有提供免費飲用水，可自行取用。



不過因為我們到店時已經下午快要3點多，很多熱門都售完了，有點可惜沒能喝到。

餐點的部分只有賣可頌，沒有蛋糕、甜點或鹹食可以搭配，選擇相對少一些。



點完餐後會拿到號碼牌，就會有直接送餐到桌邊，不需要自己取餐。



SUPREME｜฿180

這杯是 Ruby 爬文時看到最多人推薦的咖啡。

店員會直接在桌邊倒咖啡，真的是很有儀式。

入口感受到的是濃郁滑順的咖啡香氣，尾韻則帶有淡淡的肉桂香，

整體風味層次豐富又不會過於厚重，是一杯讓人喝到最後都是很讓人舒服的咖啡。





Moscow｜฿160

這杯也是人氣必點之一，用骷髏頭造型杯裝，光外觀就非常吸睛。

咖啡搭配巧克力醬，最上層細緻的奶泡，一口喝下是苦甜平衡，

可可香氣則慢慢散開，也是層次感買滿豐富的咖啡。



White Citrus｜฿140

柑橘果香配微苦咖啡，喝起來清爽有層次，果酸與咖啡香融合得很好，

是杯充滿創意又很有記憶點的咖啡。



Feel Affogato Chestnut｜฿150

上層冰淇淋口味超級濃郁滑順，底下的濃縮咖啡，

冰淇淋的香甜中又有著濃縮咖啡的微苦感，不過吃到後面會偏膩一點。



泰奶可頌｜฿140

可頌會加熱才送上桌，可頌外皮層層酥脆，

切開後濃郁的泰奶內餡會慢慢流出來，不過可頌本身的香氣沒有特別突出，

整體風味主要來自泰奶內餡，喜歡泰奶的人應該會蠻喜歡。



不愧是曼谷人氣冠軍咖啡店！每一杯咖啡都能感受到店家的用心，

不只是好喝，更充滿創意與驚喜。每杯咖啡都像是精品等級，

來曼谷算是滿值得造訪的咖啡店。





【店家資訊】

👉Factory Coffee - BKK

🏠 49 Phaya Thai Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok

🚈 機場捷運 Phaya Thai站

☎️+66 80 958 8050

⏰AM08:00~PM16:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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