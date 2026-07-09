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三重人太幸福！新北雙料冠軍「太順油飯」必收，老饕曝：淋上這個靈魂醬料直接瘋掉

新北油飯三重美食太順油飯
2026-07-09 18:30文字：艾斯 
艾斯

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講到新北油飯你會想到哪間？這間絕對榜上有名！除了油飯外，各式小吃與湯品也都很值得點～

每當肚子餓想品嚐在地傳統小吃，老饕的口袋名單總少不了三重歷史悠久的太順油飯三陽店。這家深受歡迎的老店在2025新北職人油飯大賞中表現亮眼，不僅榮獲賽事優選，更勇奪網路票選民眾人氣賞第1名。實際品嚐過後，不論是米粒蒸得恰到好處且完全不黏糊的招牌油飯，還是咬得到完整肉條的扎實肉羹，都展現出雙料冠軍的實力，成為許多人心目中新北油飯推薦首選！

擁有舒適環境與便利交通的太順油飯三陽店

位於三陽路上的太順油飯三陽店鄰近環狀線三重站，從捷運站步行過來大約只需6至8分鐘，附近也設有停車場，步行3分鐘即可抵達，交通相當便利。店門口擺放著2個精緻的水族箱，裡面游動著可愛的金魚，這也是金魚概念店的由來。店內隨時保持乾淨整潔，除了星期一公休之外，其餘天數皆有營業。點餐時可以使用科技化的QRcode進行線上點餐，當餐點製作完成後，現場螢幕便會播報號碼引導取餐，餐具與甜辣醬等醬料則採取自助式取用。


推薦必點！招牌油飯與扎實肉羹飯

這家店拿下人氣賞第1名的鎮店之寶，就是這碗40元的油飯。油飯米粒蒸得恰到好處，顆顆Q彈飽滿且不黏糊，入口迎來濃郁的紅蔥頭與豬油香氣，隨後是長糯米特有的清甜，淋上甜辣醬更添風味。若想增加飽足感，每碗80元的肉羹飯是絕佳選擇，店家給的肉羹份量厚實，每一口都能嚼到完整的豬肉與肉條口感，湯頭勾芡恰到好處且滑順不油膩，吸飽湯汁的白飯與鮮甜肉羹結合得天衣無縫，是大胃口讀者的最愛。

豐富小吃＆湯品展現老店美味真功夫

除了主食之外，豐富的小菜與湯品更充實了菜單。售價30元的油豆腐充滿氣孔並吸飽特製甘甜滷汁，輕輕一咬便在嘴裡噴汁。35元的魯白菜被燉煮得軟爛入味，伴隨蝦米與香菇香氣，展現傳統辦桌風味。另外還有清脆開胃的台式辣泡菜與層次豐富的煙燻豆皮。湯品部分，菜頭貢丸湯將白蘿蔔燉得入口即化，大骨湯底風味鮮美。赤肉湯使用大骨熬煮，厚實赤肉裹上薄粉鎖住肉汁，而少見的銀耳排骨湯則加入銀耳帶來天然膠質，喝起來格外溫潤順口。焿湯類的肉焿湯走南部微甜路線，湯頭拌入烏醋後多了一抹酸香，海鮮控則必點包裹完整鮮蝦的蝦仁焿，口感彈牙爽脆。



太順油飯 三陽店（金魚概念店）｜店家資訊

太順油飯 三陽店（金魚概念店）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/p/太順油飯-三陽店-100057267796879/
營業時間：週二到週日 07:00–14:00(週一公休)​
店家電話：0289859777
店家地址：241新北市三重區三陽路107號

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記者 楊婷雅
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太順油飯三陽店

02-89859777
新北市三重區新北市三重區三陽路107號
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