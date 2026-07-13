新竹最新台式居酒屋！蛤蜊兄弟超狂烤魚品牌「焰魚堂」，極品清蒸石斑配烤牡蠣賣到凌晨2點

半夜突然想吃烤魚？來這就對！蛤蜊兄弟全新力作「焰魚堂」進駐新竹中正路啦～～

每當夜幕低降低新竹的霓虹燈亮起，不少下班後的上班族與深夜饕客總在尋找一處能放鬆品嚐美食的去處。由知名竹東蛤蜊兄弟團隊所打造全新品牌焰魚堂，正式進駐新竹市北區中正路，將原本在竹東極具人氣的現烤鮮魚與海鮮料理帶入市區。店內融合了熱炒，串燒，生啤酒等多樣化選擇，營造出濃厚的台式居酒屋氛圍，成為近期討論度極高的新竹宵夜推薦聚會場所。

新竹烤魚首選！細嫩剁椒魚與鮮美清蒸海石斑

作為主打新竹烤魚的專賣店，這裡的魚料理展現出紮實的烹調功力。深受嗜辣愛好者推崇的銷魂剁椒魚，辣度層層堆疊且越吃越涮嘴，底下的配菜吸飽了剁椒醬汁，店家選用的魚肉質地細嫩且保有充足水分，入口能品嚐到魚肉本身的鮮甜。若偏好清淡口味，極品清蒸海石斑則是另一種展現食材原味的選擇，沒有過多的調味，魚皮富含膠質且魚肉細緻有彈性，完整呈現出石斑魚的鮮美本色。





除了烤魚外熱炒也好吃！推薦必點蒜蓉粿條蝦

除了烤魚之外，店內的蝦類料理與熱炒也極具特色。老闆推薦必點的蒜蓉粿條蝦，在品嚐前將蒜蓉醬汁與Q彈滑順的粿條均勻攪拌，開背處理的蝦子鮮甜入味。金蒜香辣蝦煲則以飽滿肉質的蝦子搭配吸滿蒜香，辣香與海鮮精華的冬粉，讓人忍不住一口接一口。其餘精緻小菜如蒜辣烤牡蠣，明太子花枝燒，客家鹹豬肉與經典蒜泥白肉等，皆在調味上拿捏得恰到好處，是搭配生啤酒時不可或缺的經典配菜。

宵夜這樣點最滿足！精緻串燒與招牌蛤蜊湯療癒身心

在深夜的聚會裡，串燒與熱湯往往能帶來滿滿的療癒感。店內的串燒選擇豐富，包含越咬越香的秘醬烤豆干，保有滿滿水分的奶香櫛瓜，酥脆的焰香雞皮以及外酥內嫩的鹽烤二節翅與牛肋條，非常適合多人一同分食。湯品部分則推出了金香奶味蛤蜊湯，延續蛤蜊兄弟的優勢，每顆蛤蜊都飽滿鮮甜，湯頭融入奶香後變得更加滑順，與海鮮的旨味並駕齊驅，為精彩的深夜聚會劃下完美句點。

HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；

地址 : 新竹市北區水田里中正路318號

電話 : 03 533 9771

時間 : 17:00–02:00

近日活動，生啤酒買一送一。





