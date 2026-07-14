這間在台北的人氣水餃店，已經放在Ruby口袋名單許久。

這次特別避開尖峰時段，但依舊是滿滿用餐人潮，讓我更加期待這水餃的美味。



內用先掃描QR Code 點餐，完成結帳後才算完成候位。翻桌速度算快，等待時間不會太久。

不過如果是一、兩位用餐，幾乎都會併桌喔。



看了菜單價格和一般連鎖鍋貼水餃店比，以食材、口味來說，Ruby覺得不會很貴。



小菜均一價 $40

店內小菜均一價40元，需要由店員拿取，不能自己取小菜喔。





Ruby 覺得這家的水餃本身調味就很不錯了，

反而不用額外沾醬，更能吃水餃原本的風味。



招牌水餃 $8

招牌就是高麗菜口味，內餡鮮甜多汁，保有高麗菜的脆甜，豬肉比例也不錯，

一口咬下還會噴肉汁，水餃都是現點現煮真的要小心燙口。



干貝水餃 $10

每顆都包一顆迷你干貝，雖尺寸不大，但還是能吃到干貝的鮮味，

干貝很有層次和肉餡搭配很完美。



最讓Ruby驚豔的是他們家的水餃皮，厚薄適中又有Q度，

沒有厚重的麵粉味，可以感受到店家對水餃的細節講究。



酸辣湯 $40

吃水餃一定要點碗酸辣湯，勾芡不會太濃稠，喝起來相對清爽且順口。

有豆腐、木耳、紅蘿蔔絲、筍絲等豐富配料，每一口都能喝到滿滿食材。

除了湯品也有冰涼的仙草茶可以喝，一杯40元。

這次用餐後，Ruby完全可以理解為什麼這間店一直維持高人氣。

從水餃皮、內餡到湯品都很有水準，尤其是水餃皮真的令人印象深刻，

Q彈卻沒有厚重麵粉感，讓人一顆接著一顆停不下來。



以餐點品質、用料和美味程度來說，Ruby覺得CP值很不錯。

這間台北人氣水餃店有經過可以來品嚐看看。





【店家資訊】

👉 巧之味手工水餃 濟南店

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🏠 台北市中正區文北里濟南路二段6號

🚈 捷運忠孝新生站

☎️0223214693

⏰11:00–19:00 (公休日請看粉專)





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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