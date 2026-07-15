提到舒芙蕾鬆餅，Woosa屋莎鬆餅應該是許多人都不陌生的連鎖店，

這也是 Ruby 第一次來吃，來分享一下用餐心得。



點了炸物和朋友一起分食。





唐揚炸雞 $180

外皮炸得酥脆，雞肉肉質還算鮮嫩，擠上檸檬多了清爽又解膩感。



日式炸豆腐雞塊 $180

為了減少一點罪惡感，點了有豆腐的雞塊來增加一點蛋白質。



當月壽星加入會員就能免費兌換一份松露薯條，

同桌只要也有同月壽星，都可各自兌換一份。



奶油松露野菇貝殼麵 $350

貝殼麵的軟硬度煮得剛好口感Q彈，不過松露香氣沒有想像中明顯，

算是中規中矩的一道義大利麵。



來到 Woosa，最不能錯過的當然還是他們家的鬆餅！



蒙布朗冰淇淋鬆餅 $370

鬆餅口感蓬鬆柔軟，上桌吃還有點溫熱，濕潤度拿捏得很好，

搭配冰淇淋一起享用，不愧是屋莎的招牌。



松露巧克力冰淇淋鬆餅 $390

巧克力是微苦的大人風味，不會太甜膩，巧克力控一定會喜歡。

旁邊的冰淇淋外層裹上一層巧克力脆皮，多了不同的口感，讓甜點更有層次。



Woosa 的價位算是偏高一些，不過招牌舒芙蕾鬆餅的確值得一試，

相較之下，鹹食的表現就比較普通，當天用餐也感覺人力略顯不足，

餐點與服務稍慢一些，如果是衝著舒芙蕾鬆餅來，還是滿值得品嚐看看的。





【店家資訊】

👉woosa洋食パンケーキ 板橋遠百中山店

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠 新北市板橋區深丘里中山路一段152號4樓

🚈 捷運板橋站

☎️0229560149

⏰AM11:00~PM21:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。









💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。