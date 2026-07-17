每年夏天總喜歡往海邊跑，今年的永安漁港和以往有點不一樣，多了一股濃濃的藝術氣息！

期盼已久的「2026桃園地景藝術節」終於在7月4日正式開跑了！整條桃園珍珠海岸線搖身一變成為大型戶外美術館，從大園竹圍漁港一路延伸到新屋漂流木公園，長達35公里的海岸線串聯漁港、濕地、藻礁、石滬與聚落，把藝術作品直接放進真實地景之中。

今年的地景藝術節正式啟動了「跨區域、雙年展制」的華麗轉型，不再像以前只綁在單一展區，而是把整個焦點放大到總長共35公里的「珍珠海岸線」（從大園竹圍漁港一路延伸到新屋漂流木公園）！

這不僅是桃園歷屆以來跨局處整合規模最大的一次，整個策展規格更是直接對標日本知名的「瀨戶內海藝術祭」，企圖打造出台灣規格最高、最國際化的地景藝術盛宴！

這次規劃了兩大核心展區與四大生態展區，共有72件厲害的裝置作品。海岸線這麼長，到底該從哪裡逛起？這次我特別選擇以永安漁港為主要參觀區域，不只因為這裡本來就是桃園熱門海景景點，更因為周邊串聯了永安海螺文化館、後湖溪生態園區、新屋石滬與海岸自行車道，可以一路散步賞海、看藝術、吃海鮮，非常適合安排半日到一日遊。

如果是第一次參觀2026桃園地景藝術節，很推薦可以直接從永安漁港開始。

快速搞定交通！2026桃園地景藝術節交通方式

出發來看展，最怕塞車跟找停車位。這次主辦單位很貼心，規劃了完整的接駁車系統，強烈建議大家多多利用大眾運輸，一起響應低碳旅遊！

1. 展區外接駁（火車站/捷運轉乘）

大眾運輸： 可以搭台鐵到桃園、中壢或富岡火車站，再轉乘市區公車。或是搭乘桃園捷運到 A18高鐵桃園站，直接轉乘免費接駁車。

免費接駁車（乙線）： 桃園高鐵站 ⇄ 永安漁港

平日： 高鐵站發車時間為 9:00（循環）、13:00（循環）、16:00（永安漁港返程末班為18:30）。

假日： 9:00~18:30，大約每30分鐘就有一班（高鐵站末班車17:00、永安漁港末班車18:30）。

2. 展區內循環接駁

C線接駁車： 串聯草漯沙丘、藻礁生態環境教室、一路開到後湖溪生態園區與永安海螺館，想跨區看作品搭這班就對了。

D線接駁車： 專門串聯永安海螺館與新屋周邊景點（平日與假日路線有些微不同，記得看清楚站牌）。

3. YouBike 慢遊推薦

永安海螺文化館旁就設有 YouBike 租借站。最推薦的玩法就是搭接駁車到漁港後，租一台單車沿著海岸線和後湖溪畔一邊騎一邊賞畫，舒服又愜意。

展覽資訊：2026桃園地景藝術節－珍珠海岸展區

展期：2026/7/4－2026/8/30

展區範圍：大園竹圍漁港至新屋漂流木公園

總長：約35公里海岸線

展出作品：72件大型裝置藝術

珍珠海岸六大展區：今年展覽分為兩大核心展區與四大生態展區。

核心展區：竹圍漁港、永安漁港

生態展區：許厝港濕地、草漯沙丘、後湖溪生態園區、新屋石滬沿線

整條海岸就像一座沒有圍牆的美術館，可以依照自己的時間自由安排參觀路線。

觀展秘笈：尋找作品旁的「多功能小木屋」！

為了讓大家看展更輕鬆、更有互動感，這次主辦單位特別貼心地為每件藝術作品旁，都打造了一座極具設計感的「多功能小木屋」！

這座小木屋的雙斜屋頂上，清楚標示著該件作品的基本資訊。不僅如此，它還規劃了超豐富的多重功能：

數位集章與導覽：只要拿起手機掃描屋上的 QR Code，就能立馬連結至大會導覽網站，一秒看懂詳細的作品介紹與藝術家的創作理念。

實體印章體驗：小木屋裡準備了實體印章，讓你可以帶著集章本，一站一站蓋下屬於今年的夏日看展紀念喔！

有了這個設計，就算是自己來逛、沒有跟到導覽，也能透過小木屋深度融入藝術的世界，大家沿途騎單車時記得張大眼睛找找看喔！

永安漁港展區亮點

來到永安漁港，最吸引人的地方就是藝術作品不是集中在單一廣場，而是散落在漁港、海螺文化館、後湖溪、生態廊道與海岸線之間。走著走著就會突然遇見大型裝置藝術。

有些作品利用海風作為創作媒介，有些則結合漁村文化、候鳥遷徙、生態保育與海岸記憶。整個展區比起傳統展覽更像是一場探索旅程。

後湖溪生態園區是今年永安展區最值得慢慢逛的區域之一。藝術家們利用溪流、濕地、海岸與候鳥棲地作為創作背景，讓作品與自然環境融為一體。

以下整理本次後湖溪周邊最受矚目的15件作品。

Y1. 《藍色夢域》｜藝術家：吳騏57

設置在漁港碼頭周邊，以海洋、夢境與港灣意象延伸創作，運用鮮明色彩打造如同進入海底世界般的奇幻空間。

Y2. 《呼吸的港灣》｜藝術家：蕾卡．薩博

透過有機造型與編織結構，呈現港灣與海洋之間的生命律動，彷彿整座港口正在隨著海風一起呼吸。

Y3. 《潮汐裡的吹海聲》｜藝術家：安聖惠

結合在地文化與海螺意象，讓作品成為海洋記憶與地方故事的傳聲筒。

Y4. 《海貝》｜藝術家：納多．艾瓦瑞斯

以貝殼形態為靈感，將海洋生物的自然曲線轉化為大型公共藝術裝置。

Y5. 《浪花之歌》｜藝術家：撒部・噶照

利用自然素材與海浪流動感，描繪珍珠海岸不斷變化的海洋風景。

Y6. 《流光潮》｜藝術家：曾令理、偶然設計

透過光影與流線結構呈現潮汐變化，白天與夜晚展現不同風貌。

Y7. 《奇蹟之舟》｜藝術家：王文志、謝宗佑

大型竹構藝術作品，以船體意象象徵海洋文化與航向未來的希望。

Y8. 《滿帆歸航》｜藝術家：姜憲明

這件作品座落在碼頭視線極佳的位置，幾何線條勾勒出漁船滿載物資、揚帆遊子歸港的意象，象徵著對這片海域最美好的祝福。

Y9. 《潮汐圖鑑》｜藝術家：黑川互動媒體藝術

（此圖由黑川互動媒體藝術提供/黑鳥音像拍攝）

數位科技迷必看！互動藝術團隊利用LED點光源與手機互動程式，將原本死板板的魚市場外牆樓梯筒，變成一幅會隨著真實潮汐數據變化的動態數位圖鑑。可以拿出手機和它互動，親手掀起屬於你的數位海浪！

每日展演時間：19:00-21:00

Y10. 《風的座標》｜藝術家：成若涵

以風向、海流與海岸環境為主題，讓看不見的風化為具體可感知的藝術語言。

Y11. 《潮間劇場：聆聽之殼》｜藝術家：長友大輔、詹明旎

外型宛如巨型海螺與貝殼的結合，像是一個落在岸邊的天然擴音器。可以走進作品裡，閉上眼睛，靜靜聆聽後湖溪畔潮間帶最自然的環境交響樂。

Y12. 《風的訊息》｜藝術家：王振瑋

作品利用流線型的量體去承接風的動態，當你在溪畔漫步時，看著作品的線條，就能強烈感受到平時看不見、摸不著的「海風」正在向你傳遞訊息。

Y13. 《繽紛珍珠海》｜藝術家：楊海茜、翁榮燦

由藝術家帶領社區居民，用五顏六色的編織技藝打造成一片燦爛的織網，呼應了本屆「珍珠海岸」的主題，拍照效果超好。

Y14. 《浪湧的祝福》｜藝術家：楊士毅

利用耐候鋼進行極為精細的雷射雕花，鋼材隨著時間會帶有古樸的鏽色，在逐浪天梯上鏤空迎著陽光。光影穿透雕花灑在地上，像是大海送給這片土地最溫柔的祝福。

Y15. 《漂飄然》｜藝術家：步里赫森

位於後湖溪水岸附近的社區共創作品。輕盈的材質隨風飄動，營造出一種空靈、放鬆的氛圍，讓人來到這裡不由自主地放慢腳步，享受「漂飄然」的療癒感。

永安漁港順遊推薦

來賞展絕對不要只待在作品區，周邊其實有許多值得一起安排的景點。

永安海螺文化館：純白色海螺造型建築已成為桃園海岸新地標，館內可以了解桃園海洋文化與客家漁村歷史。

永安漁港觀光漁市：看完展覽後直接吃海鮮最剛好，新鮮漁獲、炸海鮮等都很受歡迎。

新屋綠色隧道：適合騎腳踏車慢遊，林蔭大道搭配海風非常舒服。

新屋石滬群：全台保存最完整的石滬群之一，退潮時能看見先民利用潮汐捕魚的智慧。

以往提到地景藝術節，很多人第一印象可能是大型裝置或打卡景點。但這次來到永安漁港後，我反而覺得更像是在閱讀一段海岸故事。

從漁港的生活日常、候鳥遷徙、鰻苗文化，到海岸線面對的環境議題，每件作品都有自己的脈絡與想法。最喜歡的是後湖溪展區，沒有過度商業化的氛圍，沿著步道慢慢走，吹著海風看作品，有種藝術與自然真的融合在一起的感覺。

如果今年夏天想找個不用跑太遠、又能兼顧親子旅遊、海景散步與藝術欣賞的地方，我覺得2026桃園地景藝術節永安漁港展區非常值得安排一趟。

FB-桃園地景藝術節

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2026 桃園地景藝術節官方網站

https://taoyuanlandart.tycg.tw/





■看更多桃園景點美食：https://eeooa0314.tw/blog/categories/9003734036

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！