這間舒芙蕾專賣店隱身在巷弄內，人氣依舊很高！店內座位不多，

平日可訂位，假日則不接受訂位，要以現場排隊為主。

每人低消 $150，舒芙蕾都是現點現做，等待時間大約會20分鐘以上。



菜單的價格也很平價，多樣口味選擇。



拾梯甜經典原味 $99

原味舒芙蕾搭配兩球小小的自製鮮奶油，簡單又好吃。



Ruby自己不太喜歡舒芙蕾淋太多醬料，喜歡單純吃舒芙蕾本身的味道。

太過濕潤的口感不是我的菜，這款原味我覺得就滿剛好的！



仲夏芒果 $250 (期間限定口味)

如有看到期間限定，推薦可以點一份當季的限定吃吃看！



雖這時接近芒果季尾聲，但芒果甜度剛剛好，不會過酸，

上面的芒果醬也不會有太過死甜的感覺，整體搭配得滿剛好的。





日式小山園抹茶 $170

抹茶味滿濃郁，不會只剩下甜味，苦甜比例抓得不錯，整體吃起來滿順口的。

飲品則是點了日式小山園抹茶歐蕾 $120、韓國柚子茶 $100



抹茶歐蕾的抹茶味滿夠的，微微甜味，可以中和抹茶本身的苦味。



韓國柚子茶可選熱的，搭配舒芙蕾一起吃，滿清爽又解膩的。



多莓果茶 $110

黑醋栗果、多種莓類和洛神葵調製，

可選無糖、微糖或正常甜，喜歡果茶類的可以試試。



這間有不少口味可選擇，價格滿平價，不收服務費，

喜歡舒芙蕾的話，我覺得這間可以來試試看！

唯一比較可惜的是店內座位間距稍近，離捷運站也有一點距離，

如果是搭大眾交通工具前往，可能需要多走一小段路～





【店家資訊】

👉拾梯甜日式舒芙蕾專賣店-民權店

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠板橋區民權路202巷10弄2號

🚈板橋捷運3號出口

☎️02-22711203

⏰PM12:00~PM20:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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