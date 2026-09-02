第一次來首爾，大多數的觀光客應該都會來一趟廣藏市場吧！
在這裡可以感受一下韓國傳統市場的熱鬧氣氛，
第一次來看到玲瑯滿目的攤位，真的會不知道到底要吃哪一間。
菜單滿豐富的，有綠豆煎餅、麻藥飯捲、生章魚、生牛肉、辣炒年糕、韓式水餃，
一家店一次全部都能吃到。比較可惜這邊沒有那種一串的韓式魚板。
內用一人附上一碗清燉牛肉碎肉清湯，湯頭喝起來清爽。
綠豆煎餅 KRW 6,000
用石磨把綠豆磨碎，加入一些豬絞肉、泡菜和蔬菜，用大量的油半煎炸。
端上來的綠豆煎餅煎得金黃酥脆，咬下去外層酥香，裡面則較濕潤、
帶有綠豆本身的香氣。如沾上洋蔥醬油，鹹香中帶一點酸甜，整體味道會更有層次。
麻藥飯捲 KRW 5,000
飯捲不是現點現做，小小一顆方便入口，米飯海苔和簡單配料加上麻油香氣十足。
看起來很簡單，會讓人一顆接一顆，不知不覺就吃完了😂
生章魚 KRW 17,000
來韓國一直很很想嘗試生章魚，這次終於來廣藏市場吃看看了！
章魚切成小段送上桌還會微微蠕動，入口可以感受到章魚本身的甜味，
口感則是QQ、帶一點彈牙感搭配香油或是辣醬吃，香氣會更明顯。
韓式水餃 KRW 5,000
水餃皮薄，裡面的餡料可以吃到蔬菜和肉香，
口味算很清淡，一口一顆剛剛好。
如是第一次來廣藏市場，我覺得可以直接找這種「一次吃到多種小吃」。
雖這間不是會讓人覺得「哇！特別驚艷」的美食，
重點內用有冷氣吹，夏天來這點真的很重要。
【店家資訊】
👉順姬家綠豆煎餅(순희네빈대떡)
🏠 5 Jong-ro 32-gil, Jongno District, Seoul
🚈 地鐵1號線「鍾路5街站」7號出口
☎️+82 2-2264-5057
⏰AM10:00~PM21:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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