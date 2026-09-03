來首爾想吃鰻魚的話，可以來弘大附近這間試試看！菜單很簡單，

依照幾人份來點餐，低消是一人一尾鰻魚，最少就是兩人份。

有中文菜單，直接按照用餐人數點餐就可以，兩人份的烤鰻魚是 74,000韓元，以此類推，夏天會供應冷麵，冬天鯷魚麵，搭配麵食或碗白飯，會比較有飽足感。

Ruby這次沒有先訂位，當天現場候位沒有等太久。

鰻魚全程都是由店員幫忙代烤，只要負責吃、聊天就好。

烤到一半的時候，看到鰻魚的心臟在跳動，真的有點震撼，

害怕的人，建議不要坐太靠近烤網。


鰻魚是用純炭火燒烤，烤好之後帶著淡淡的焦香味，肉質很嫩，

沒有什麼土味，吃得出來鰻魚真的很新鮮。


配菜有紫蘇葉、泡菜、生蒜頭、韭菜、生菜、生洋蔥、薑絲、海苔、

韓式辣醬、青辣椒等等，讓吃鰻魚有多種不同搭配吃法。


整餐基本上就是以鰻魚為主，如你本身很喜歡吃鰻魚，會覺得很過癮；怕油膩的，

吃到後半段會覺得有點膩，建議多搭配旁邊的生菜和各種配菜一起吃。

點套餐還會有一碗湯，菜偏苦有淡淡大醬湯的味道，

Ruby個人是沒有很愛這鍋湯。


風川鰻魚的新鮮度、炭火香氣以及店員代烤都是我覺得很不錯的地方。

如你是鰻魚控，來首爾弘大附近可以安排一站吃看看！



【店家資訊】
👉風川鰻魚 延南店 (可刷卡)
🍽線上訂位請點此
🏠39 Donggyo-ro 27-gil, Mapo-gu, Seoul
🚈 弘大地鐵2號出口
☎️+82-2-332-8361
⏰AM11:30~PM15:30 ; PM16:30~PM22:15

Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐




此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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