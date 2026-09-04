在鐘路三街站附近的西巡邏街和益善洞，已成為許多遊客來首爾必安排的景點之一。

益善洞保留了一些傳統韓屋建築，多了許多文青小店、特色咖啡廳與燒肉店等餐廳，

傳統與現代風格特別有特色，很適合安排半天到一天的時間慢慢逛。



先到西巡邏街沿途欣賞石牆路的歷史感，

再到益善洞，逛逛巷弄特色小店、選間咖啡廳。

晚上再到鐘路三街體驗韓國布帳馬車，一整條街都有不同的小吃攤販，

很適合當作一天行程的最後一站。



這次來到益善洞的這間咖啡館，是由傳統韓屋改造而成。

保留韓屋的建築特色，咖啡廳的設計，整體空間給人感覺滿溫馨又舒適。



店內採自助式，入店後找喜歡的位置，

再到櫃檯點餐、結帳，餐點完成後自行取餐即可。



美式咖啡 KRW 5,500

美式咖啡喝起來順口，搭配甜甜的舒芙蕾吃剛剛好，稍微中和甜點的甜度。



柳橙葡萄柚 Soda、藍莓 SodaKRW 8,500

帶有果香的甜味，喝起來很清爽又解膩。



檸檬冰茶 KRW 6,500

茶香搭配檸檬的酸，甜度不會過於搶戲，

很適合搭配甜點一起享用。



店裡的舒芙蕾共有5種口味可以選擇，還有冬季限定的草莓口味。



舒芙蕾都是現點現做，點餐後需稍等待一下。



舒芙蕾端上桌時蓬鬆的外型超吸睛，口感非常鬆軟，帶有輕盈的空氣感，

可感受細緻柔軟的蛋糕體，帶點濕潤、綿密，每一種口味都有不同層次感。



焦糖香蕉原味舒芙蕾 KRW 19,000

原味舒芙蕾搭配焦糖香蕉片，是溫花咖啡最經典的一款舒芙蕾。



舒芙蕾口感鬆軟綿密，焦糖的甜味與香蕉吃起來甜而不膩。







提拉米蘇舒芙蕾 KRW 21,000

比原味多了點濃郁感。可可的微苦平衡甜味，風味比較成熟。



抹茶舒芙蕾 KRW 23,000

抹茶帶淡淡的苦韻，喜歡抹茶甜點的人可以選這款。



當天沒有客滿，不確定有沒有時間限制。旅行逛累了，找間咖啡廳坐下來，

吃個甜點、補充一下能量再繼續逛，是必須的！

來首爾還沒去過益善洞，Ruby很推薦把這區排進行程，逛逛特色小店、

吃個甜點，感受傳統韓屋與文青街區融合的氛圍。



【店家資訊】

👉Onhwa Cafe 溫花咖啡

🏠21-10 Supyo-ro 28-gil, Ikseon-dong, Jongno District, Seoul,

🚈 鐘路三街站( 종로3가역 )4號或6號出口步行

☎️+82 2-741-3289

⏰AM10:00~PM21:45





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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