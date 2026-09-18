Ruby第一次來首爾就很想嘗試韓式剪髮，出發之前也做了很多功課，爬了很多文章、

比較了不少美髮店之後，最後還是選擇了有中文服務的連鎖美髮店- JUNO HAIR。



Ruby找的是 juno_mingun 設計師，這位設計師會日文、中文及韓文，三種語言都可以。

Ruby 當天在剪髮的時候，也剛好看到不少台灣、日本客人

指定這位設計師剪髮，可見人氣真的很高！

價目表都標示得很清楚，在 IG上詢問價格時，報價也很透明。

如是燙髮或染髮，則會依照頭髮長度，價格上也會有些差異。



JUNO HAIR是韓國知名的連鎖美髮品牌，設計師的訓練也由總部統一進行，

也是 Ruby 當初會選擇這間美髮店的原因之一。



剪髮前，設計師會先用平板搭配圖片確認想要的髮型及長度，再一一溝通細節。

有會中文的設計師真的方便很多，不用擔心自己想要的髮型因為語言不同而發生悲劇。



剪髮價格：女生剪髮：40,000 韓元/男生剪髮：35,000 韓元

等待的時候也會提供飲品，還有餅乾、糖果可以享用，

整體服務感受滿舒服的。



Ruby 去年第一次來剪的時候，因捨不得剪短，

只有稍微修剪一下，當下就覺得很滿意。

今年夏天再次來找歐巴剪髮，這次決定直接來個大突破就是剪短！







在剪之前，設計師也很仔細地再次確認長度、層次、瀏海等細節，

確認好之後才開始剪。過程中也會不斷確認，讓人滿有安全感的。



這次 Ruby 還特別帶了朋友和她的小孩一起來體驗韓式剪髮，

剪完之後大家也都相當滿意🥰





如果你近期有安排到首爾弘大，想嘗試韓式剪髮，

又比較擔心語言溝通的問題，可以找 juno_mingun 設計師試試看。

JUNO HAIR 在韓國也有不少分店，可體驗看韓國的美髮服務。

最後也要說一下～Ruby 這兩次剪髮都是自己自費體驗、沒有合作，單純分享自己的剪髮經驗。

每個人的髮質、需求及喜好都不同，實際感受還是會因人而異喔！



【店家資訊】

👉JUNO HAIR 弘大店

🍽 ig官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠南韓 Seoul, Mapo-gu, Hongik-ro, 17 3층

🚈弘大地鐵2號線

☎️ +8223320605

⏰• Mon – Fri 10 AM – 8 PM； Sat – Sun 10 AM – 7 PM





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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