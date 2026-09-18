Ruby第一次來首爾就很想嘗試韓式剪髮，出發之前也做了很多功課，爬了很多文章、
比較了不少美髮店之後，最後還是選擇了有中文服務的連鎖美髮店- JUNO HAIR。
Ruby找的是 juno_mingun 設計師，這位設計師會日文、中文及韓文，三種語言都可以。
Ruby 當天在剪髮的時候，也剛好看到不少台灣、日本客人
指定這位設計師剪髮，可見人氣真的很高！
價目表都標示得很清楚，在 IG上詢問價格時，報價也很透明。
如是燙髮或染髮，則會依照頭髮長度，價格上也會有些差異。
JUNO HAIR是韓國知名的連鎖美髮品牌，設計師的訓練也由總部統一進行，
也是 Ruby 當初會選擇這間美髮店的原因之一。
剪髮前，設計師會先用平板搭配圖片確認想要的髮型及長度，再一一溝通細節。
有會中文的設計師真的方便很多，不用擔心自己想要的髮型因為語言不同而發生悲劇。
剪髮價格：女生剪髮：40,000 韓元/男生剪髮：35,000 韓元
等待的時候也會提供飲品，還有餅乾、糖果可以享用，
整體服務感受滿舒服的。
Ruby 去年第一次來剪的時候，因捨不得剪短，
只有稍微修剪一下，當下就覺得很滿意。
今年夏天再次來找歐巴剪髮，這次決定直接來個大突破就是剪短！
在剪之前，設計師也很仔細地再次確認長度、層次、瀏海等細節，
確認好之後才開始剪。過程中也會不斷確認，讓人滿有安全感的。
這次 Ruby 還特別帶了朋友和她的小孩一起來體驗韓式剪髮，
剪完之後大家也都相當滿意🥰
如果你近期有安排到首爾弘大，想嘗試韓式剪髮，
又比較擔心語言溝通的問題，可以找 juno_mingun 設計師試試看。
JUNO HAIR 在韓國也有不少分店，可體驗看韓國的美髮服務。
最後也要說一下～Ruby 這兩次剪髮都是自己自費體驗、沒有合作，單純分享自己的剪髮經驗。
每個人的髮質、需求及喜好都不同，實際感受還是會因人而異喔！
【店家資訊】
👉JUNO HAIR 弘大店
🍽 ig官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此
🏠南韓 Seoul, Mapo-gu, Hongik-ro, 17 3층
🚈弘大地鐵2號線
☎️ +8223320605
⏰• Mon – Fri 10 AM – 8 PM； Sat – Sun 10 AM – 7 PM
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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