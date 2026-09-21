【蘆洲美食】蘆洲士林串燒，平價串燒、平日烤生蠔買一送一，還有白飯、飲料、冰淇淋通通吃到飽！ – 小珊珊W...

新北不容錯過的美味烤串深夜食堂〜

今晚是不是正打算去朝聖蘆洲士林串燒呢？愛吃串燒來這裡就對了！

近期推出優惠與好康活動：週一至週四平日限定，享有烤生蠔買一送一；持有生啤貴賓卡，每日免費送一杯生啤酒

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

蘆洲士林串燒｜由來

總店起源：原始品牌「士林串燒」發跡於台北市士林夜市（鄰近劍潭站與陽明戲院舊址），以平價銅板價串燒、現點現夾的透明冷藏櫃選菜模式，以及出色的炭火烤功快速累積高人氣。蘆洲分店：因總店大受歡迎，品牌於2025年12月選擇在生活機能熱鬧、鄰近佳瑪百貨的新北市蘆洲區光華路，打造了占地高達110坪的旗艦級分店

蘆洲士林串燒｜在哪裡?怎麼去?

✽搭乘捷運

搭乘捷運中和新蘆線至「三民高中站」1號出口出站，步行約12至15分鐘即可抵達

✽自行開車/騎車

鄰近佳瑪百貨蘆洲店商圈，無特約停車場，附近有收費停車場與停車格

蘆洲士林串燒｜餐廳裝潢

哇塞這家串燒店也太寬敞，擁有110坪明亮用餐環境，舒適不擁擠，通常串燒店位置大多都小小的、擠擠的，來這兒用餐真的大加分，聊天也不用怕隔壁桌聽得一清二楚XD

大量紅白色日式燈籠搭配造景櫻花樹，氛圍感十足，很像日本屋台慶典感覺呢

不用飛日本，在台灣也能品嚐到道地美味的日式串燒〜

蘆洲士林串燒｜寵物友善串燒居酒屋

只要在不影響其他客人的前提下，毛孩可上椅(自備寵物墊)，可牽繩落地

空間大與放鬆氛圍，很適合帶毛孩來一同用餐

蘆洲士林串燒｜菜單&消費方式

蘆洲士林串燒提供平價串燒、特色火鍋及私房海鮮料理，並附設免費自助吧

串燒類(自助取物)：

先在冰櫃旁拿取乾淨的食籃與夾子，打開透明的開放式冷藏展示櫃，自行夾取喜歡的肉串、蔬菜或海鮮，品項與價格標示都很乾淨、透明，選好後交給櫃檯結帳，再由店內師傅統一進行現場炭烤

面對自助冷藏櫃裡琳瑯滿目的美食，每一樣看起來都好好吃、都想拿，這絕對是最幸福也最糾結的「選擇障礙」時刻！

建議揪跟朋友或同事一起吃，直接開啟分享模式，每人挑選不同品項，大家一起分著吃，這樣一來，每種口味都能嚐到一點，也不用擔心吃太飽。

私房菜與鍋物(桌上QR Code)：

招牌的火鍋、拉麵、私房料理或生啤酒、調酒直接掃描點餐

自助吧可免費享用：

有提供白飯、熱麥茶、飲料與小美冰淇淋無限量自助吧吃到飽

火鍋：

鍋內原本就會附上基本配料(如肉片、蔬菜、部分火鍋料)，如果想要更豐富，可以另外單點肉片或小龍蝦等海鮮

蘆洲士林串燒｜活動

週一到週四平日，烤生蠔買一送一

生啤貴賓卡每日送一杯生啤酒

加Line好友送威士忌sho

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

哇，熱騰騰剛出爐的串燒絕對是最幸福的時刻！

剛烤好、油脂滋滋作響的串燒，配上那陣撲鼻而來的焦香與醬汁氣味，真的會讓人忍不住口水直流…..

快拿起串燒、趁熱大口咬下吧！

烤酥嫩五香豆干

絕對是必點的經典平價小點！

表皮烤上一層薄脆的醬霜與獨門調味粉，鎖住裡面的水分

咬下去會有濃郁的醬香，搭配炭烤氣味或辛香料(如漢方胡椒粉、秘製串燒粉)風味更讚

豬五花青蔥捲

完美結合油香豬五花與鮮甜三星蔥，是許多老饕指定的必點品項

經過燒烤或香煎後，豬五花的油脂被逼出，外表帶點微酥與焦香，肥瘦相間的五花肉片口感軟嫩，一口咬下能感受到肉汁與蔥甜完美結合

豬五花番茄捲

嫩中帶有油脂的豬五花肉片，緊緊包裹住整顆新鮮的聖女小番茄

一咬下去番茄會在口中瞬間爆汁！！！

熱騰騰的酸甜番茄汁會在嘴裡瞬間噴出，微酸與鮮甜中和了豬五花的油膩感，濃郁卻爽口

雞腿捲

內層使用整塊去骨雞腿肉或扎實的雞肉捲製，吃起來彈牙且有份量

咬下去時，裡面雞肉嫩到不行，還緊緊鎖住了肉汁，一口咬下去雞汁直接瘋狂噴濺超過癮！

烤魷魚

一整隻烤魷魚先刷上特製醬汁在炭火上慢烤，外皮微焦、肉質Q彈有嚼勁，很貼心的剪成方便入口的小塊，搭配鹹甜烤醬、漢方胡椒粉或青花椒粉，越嚼越香

烤鯛魚下巴

美味到不行的鮮嫩鯛魚下巴，必須先趁熱吃一口

炸出來不只外皮焦香酥脆，裡面的魚肉更是極度肥美多汁、充滿濃郁的膠原蛋白

肉質特別鮮嫩多汁讓人一吃就愛上！

鬆軟的口感中帶著鮮甜，每口都能吃到最原始的海味，真的太好吃了〜

現烤東石鮮蚵

嚴選來自嘉義東石的飽滿帶殼鮮蚵，高溫炭烤到殼微微打開，完全鎖住海水的鹹香與海鮮的鮮甜。咬下去肉質飽滿、極致肥美，完全沒有腥味，每一口都是濃濃的「海味爆漿」！

產地直送，顆顆肉質肥厚、結實，剛好烤熟時一口咬下，鮮甜的蚵汁，天然的鹹香與甘甜在口中爆開

山豬肉香腸

山豬肉香腸的口感紮實、Q彈且多汁，比一般市面上香腸更有嚼勁

烤鯖魚

火候掌控非常好，魚皮表面的水分蒸發，帶有微微的焦香與酥脆感，鎖住內部飽滿的肉汁

魚肉纖維細緻，依然保持軟嫩而不乾柴，每一口都能感受到濃郁的魚油香氣在口中化開

油爆蝦

油爆蝦，到可以連頭帶尾吃下去

咬下去有卡啦脆響的酥脆感，蝦肉Q彈鮮嫩，連頭帶尾整隻享用，搭配著胡椒鹽的鹹香，與海味融合得十分開胃

菲力牛+雞腿肉

烤菲力牛肉串是喜愛純粹肉香、不愛肥肉的老饕們必點的頂級紅肉品項！

酥脆的焦香外皮，內部飽滿的肉汁完美鎖住，吃起來帶有筋紮實的嚼勁

烤雞腿肉串使用的是純去骨原塊雞腿肉切丁，少了厚重的雞皮裹油，主打的是肉質本身的紮實、Ｑ彈與鮮嫩多汁

相比於雞胸肉的細緻，雞腿肉的肌肉纖維更為緊實，吃起來帶有獨特的彈性與飽滿的肉感，咬下時中心依然能保持豐富的肉汁，完全不乾柴

小珊珊碎碎念：

不論是爆汁的五花青蔥捲、酸甜解膩的豬五花番茄捲、外酥內軟的雞腿捲，還是鮮甜的東石鮮蚵、軟嫩的菲力牛與大口滿足的雞腿肉串，今天這餐真的點對了、也吃得超級過癮！

不只串燒功夫厲害，內用的爆高CP值自助吧更是誠意滿滿，絕對是下班小酌、深夜宵夜聚會的首選

您今晚決定好要點哪幾串，大飽口福了吧！

蘆洲士林串燒｜餐廳資訊

▶地址：新北市蘆洲區光華路185號

▶營業時間：週一至週日 17:00 – 00:30

▶電話：0901 014 040

蘆洲士林串燒線上訂位

▶官方FB：蘆洲士林串燒

▶Line好友：士林串燒 蘆洲店

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