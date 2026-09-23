明洞的人氣醬蟹餐廳，弘大也開了分店，對於住在弘大的Ruby來說很方便！

內用有低消，套餐會依照用餐人數安排，如有不吃醬蟹的可點其他餐點。

有點可惜是用餐的位子有點擠，又跟隔壁桌靠太近。

這間是在二樓別走錯了喔~





小菜是依照季節提供不同的小菜。

一坐下來就會陸續送上各種小菜，小菜都是可免費續的



套餐有一盤泡菜及一鍋熱呼呼的泡菜湯。

熱熱的泡菜湯配著醬蟹一起吃，可中和醬蟹濃郁的味道。



來吃醬蟹這碗飯不能錯過！白飯裡加入魚卵、海苔，

撒上滿滿的芝麻，光看就已經很有食慾。



把飯放進蟹殼裡和蟹殼裡的蟹黃、蟹膏一起拌著吃，

海鮮的鮮味加上芝麻與海苔的香氣，真的好吃到犯規！



Ruby覺得這個蟹殼拌飯真的就是整餐的靈魂！



套餐裡還有一盤生蝦。吃起來滿新鮮的，蝦肉帶著的鮮甜味。如不吃醬蟹不用擔心，

店裡有其他餐點可點，不一定每個人都要點醬蟹。



醬蟹肉質很飽滿，蟹肉裡還帶著蟹膏，醬料不死鹹也沒有腥味，

對第一次嘗試醬蟹的Ruby來說還可接受。

套餐裡還有一鍋韓式蒸蛋，搭配醬蟹一起吃剛剛好。



還有一份海鮮煎餅，海鮮煎餅煎得恰恰(台語)，外層酥脆！



套餐吃下來真的好滿足，喜歡醬蟹，這餐會吃得很開心，

行程剛好也安排在弘大附近，敢吃的話也可安排一餐來體驗醬蟹的魅力！









【店家資訊】

👉烏達里家（오다리집）

🏠首爾麻浦區西橋洞 366-1 號 2 樓

🚈地鐵2號線- 弘大入口站9號出口

☎️+82 10-3387-8184

⏰09:30~23:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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