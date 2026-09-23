明洞的人氣醬蟹餐廳，弘大也開了分店，對於住在弘大的Ruby來說很方便！
內用有低消，套餐會依照用餐人數安排，如有不吃醬蟹的可點其他餐點。
有點可惜是用餐的位子有點擠，又跟隔壁桌靠太近。
這間是在二樓別走錯了喔~
小菜是依照季節提供不同的小菜。
一坐下來就會陸續送上各種小菜，小菜都是可免費續的
套餐有一盤泡菜及一鍋熱呼呼的泡菜湯。
熱熱的泡菜湯配著醬蟹一起吃，可中和醬蟹濃郁的味道。
來吃醬蟹這碗飯不能錯過！白飯裡加入魚卵、海苔，
撒上滿滿的芝麻，光看就已經很有食慾。
把飯放進蟹殼裡和蟹殼裡的蟹黃、蟹膏一起拌著吃，
海鮮的鮮味加上芝麻與海苔的香氣，真的好吃到犯規！
Ruby覺得這個蟹殼拌飯真的就是整餐的靈魂！
套餐裡還有一盤生蝦。吃起來滿新鮮的，蝦肉帶著的鮮甜味。如不吃醬蟹不用擔心，
店裡有其他餐點可點，不一定每個人都要點醬蟹。
醬蟹肉質很飽滿，蟹肉裡還帶著蟹膏，醬料不死鹹也沒有腥味，
對第一次嘗試醬蟹的Ruby來說還可接受。
套餐裡還有一鍋韓式蒸蛋，搭配醬蟹一起吃剛剛好。
還有一份海鮮煎餅，海鮮煎餅煎得恰恰(台語)，外層酥脆！
套餐吃下來真的好滿足，喜歡醬蟹，這餐會吃得很開心，
行程剛好也安排在弘大附近，敢吃的話也可安排一餐來體驗醬蟹的魅力！
【店家資訊】
👉烏達里家（오다리집）
🏠首爾麻浦區西橋洞 366-1 號 2 樓
🚈地鐵2號線- 弘大入口站9號出口
☎️+82 10-3387-8184
⏰09:30~23:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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