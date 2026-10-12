【埔里景點】豐年靈芝菇類生態農場，現採的超大菇菇！親子休閒農場一日遊，當個快樂的小小菇農吧！ – 小珊...

有多久沒有帶家人孩子一起走向大自然了？

今天推薦大家一條超充實的埔里一日慢旅，超好玩的農場採菇體驗！

親手採菇樂+各式DIY+菇菇伴手禮與菇菇太空包，從認識、體驗到帶回家栽種

這年頭居然還有這種神仙地方？免門票、免費停車的佛心農場，CP值直接衝破天際，接近滿分！

豐年靈芝菇類生態農場｜由來

位於南投埔里的豐年菇類生態農場，已有近60年悠久歷史，也是台灣少數涵蓋食用菇類菌種上、中、下游 且有獨立溫控栽培的農場。以埔里純淨山泉水細心灌溉農場菇類， 以無毒、無化學肥料、無農藥， 讓你放心享用健康又美味的靈芝與鮮菇

豐年靈芝菇類生態農場｜在哪裡?怎麼去?

✔自駕開車怎麼去？(附免費大停車場)

農場內附設非常寬敞的免費戶外停車場，開車前往完全不用擔心車位問題。

路線一（從台中/北部/南部出發）：走國道三號（中二高） ➔ 於霧峰系統交流道轉接 國道六號（中橫高速公路） ➔ 一路開到終點 「埔里端交流道」 下 ➔ 右轉接 台14線（中山路一段） ➔ 看到「東潤路」指標後右轉進入鄉道，沿著豐年農場的黃色指標前行約 3-5 分鐘即可抵達。

路線二（從日月潭出發）：走台21線 往埔里方向 ➔ 進入埔里市區後轉往 珠格里/水頭里 方向 ➔ 經隆生路或水頭路接 東潤路 ➔ 順著農場指標即可抵達。

✔搭乘大眾運輸怎麼去？

如果你打算搭客運去埔里玩，也可以透過「客運＋計程車」的方式輕鬆抵達：

1.第一步（搭客運到埔里）：

從台中出發：在台中高鐵站或台中火車站，搭乘 南投客運 6670 台灣好行日月潭線，或搭乘 [台中客運 / 南投客運 6899]，至 「埔里轉運站」 下車。

從台北出發：在台北轉運站搭乘 [國光客運 1832] 直達 「埔里轉運站」。

第二步（轉乘前往農場）：

抵達埔里轉運站後，因為市區公車班次較少且沒有直達農場門口，最建議直接在轉運站旁搭乘計程車（車程約 10 分鐘，車資約 $150-$200 元），或者是直接在埔里鎮上租機車騎過去，機動性更高！

豐年靈芝菇類生態農場｜打卡點

豐年靈芝菇類生態農場不只採菇體驗好玩，園區也規劃了許多融合趣味與自然生態的IG必朝聖打卡景點！

一進園區就會看到各種放大版的菇精靈大公仔在熱情迎接你，背景還有色彩斑斕的菇菇主題彩繪牆，非常適合拍出充滿童趣的俏皮打卡照！

想玩得更深入，非常建議搭配他們的超值體驗套票唷，就能一口氣把採菇、DIY和美食通通滿足！

豐年靈芝菇類生態農場｜寵物友善農場

毛孩們可以跟著主人一起進到涼爽的菇房採香菇、拍照，或一起在園區裡散步

豐年靈芝菇類生態農場｜假日限定 菇菇養生鍋套票

買這兩張套票「採菇體驗+豐盛午餐+DIY」一路結合美食、消費、體驗及專屬紀念品，有吃又有拿，CP值極高

豐年靈芝菇類生態農場｜免費導覽

定時生態導覽是完全免費的，且不需要提前預約，每天從早上09:00到下午15:00，每個整點都有專人帶隊出發，全程約20-30分鐘

導覽員會帶大家走進一排排壯觀的菇舍與溫控冷氣房，這裡利用水霧和現代化科技，完美模擬野生菇類最愛的陰暗潮濕環境，還可以看到菇菇在填滿木屑、米糠的「太空包」裡慢慢發育、走菌，導覽員還會教我們如何判斷菇菇可以採摘了沒？！以及採摘小秘訣，在農場採摘珊瑚菇時，要從最底部的基部整個握住，輕輕搖晃整叢拔起，不要只摘上面的菌傘喔！

玫瑰菇

呈現夢幻的嫩粉紅色，聞起來竟然有淡淡的蟹肉香氣

珊瑚菇

菌傘呈現亮麗的金黃色，且多株叢生、層層疊疊，長相就像海底的黃色珊瑚而得名，吃起來的口感非常爽脆、細嫩，不像香菇那麼有嚼勁

滑菇

滑菇最明顯的特徵就是菌傘表面有一層琥珀色、亮晶晶的自然黏液，摸起來真的「古溜古溜」的，導覽員介紹，這層黏液是一種對身體很好的核酸與多醣體，不是變質，而是滑菇精華的所在

白精靈

白精靈菇是出了名的「冷氣控」，整個生長過程依然要在低溫環境下呵護，大約10℃~14℃，並維持90% 以上的高濕度，拍照時會自帶一種「仙氣繚繞」的天然濾鏡效果呢〜

它的外觀潔白無瑕，長長的菇柄配上圓圓的小菇傘，吃起來口感非常Q彈、厚實且多汁，即使放進火鍋裡久煮，依然能保持爽脆的咬勁

酒杯菇

菌傘長大後會向上凹陷，長相就像一只優雅的高腳酒杯，所以就有這個非常有趣的稱呼

鹿角靈芝

是豐年靈芝菇類生態農場最核心的「鎮店之寶」與最高經濟價值的明星品種

鹿角靈芝不可直接生吃哦！

切片熬煮靈芝茶或在家燉煮雞湯、排骨湯時，可以丟入2-3片鹿角靈芝片一起熬煮

農場商品區有提供試喝、現成的乾燥靈芝片、靈芝茶包或靈芝錠可以購買

其他還有黑木耳、秀珍菇等等，全都能近距離觀察採摘

豐年靈芝菇類生態農場｜採菇體驗

要準備去採菇了嗎？

直接到服務台領取小籃子，就可以自由穿梭在各個菇寮，尋找想採的品種

採完後，再拿著籃子到櫃檯秤重結帳，採多少算多少

親手採收新鮮菇菇真的是一種充滿樂趣且寓教於樂的獨特體驗，既能親近大自然，又能認識菇類生態，最後還能把親手採摘的無毒鮮菇帶回家料理

豐年靈芝菇類生態農場｜菇菇養生鍋(假日限定)

除了好玩的採菇體驗，絕對不能錯過的鮮菇百匯火鍋！這是一般餐廳吃不到的「產地到餐桌零距離」

火鍋用餐區空間真的超級寬敞、位置非常多，空間大，座位區不擁擠，動線對推輪椅或嬰兒車的顧客很友善

火鍋套餐都會附贈一盤非常澎湃、誠意滿滿的「鮮菇蔬菜盤」加上肉品，一整餐吃下來真的會非常飽

把菜盤的菇類和蔬菜通通丟下去熬煮，湯頭變得非常鮮甜，每一種菇菇因為多醣體、纖維結構的不同，吃起來不同菇類的獨特風味與口感，黃金珊瑚菇的清脆、白精靈菇的Q彈、玫瑰菇的肥厚爆汁、黑木耳的爽脆同時在嘴裡釋放、交織就像在舌尖上辦了一場菇菇博覽會！

豐年靈芝菇類生態農場｜HUGO造型時尚工坊DIY

這款DIY主打「帽子＋鞋子」的時尚配件手作，精緻的配件材料包，從最基礎的穿線、縫製、剪裁到組裝，通通都要親自動手

認真大男孩的手作魂，哥哥親自出馬挑戰穿針引線與縫製，這絕對是誠意滿滿、全世界獨一無二的作品！

HUGO娃娃真的超級可愛！

再加上自己獨一無二的造型配件，看著就非常療癒〜

HUGO放在辦公室桌上真的超級療癒！每當工作累了、壓力大的時候，抬頭看一眼自己親手做的小東西，心情立刻就會變好，簡直是上班族的「精神綠洲」

豐年靈芝菇類生態農場｜商品展售區

這裡全面整合了特色伴手禮選購、免費試吃試喝，以及手作DIY活動報名櫃檯，有吃、有玩、又能一次購足！

琳瑯滿目的自產自銷菇類伴手禮、養生食品以及獨家文創小物

把整座森林的鮮美打包帶走，鮮菇伴手禮，送禮自用皆精緻〜

菇菇太空包必買！！

想知道餐桌上的菇菇是怎麼長大的嗎？

嚴選優質菌種與純淨培養土，100%園區自產自銷，只要每天定時噴水，就能親眼見證菇菇萌芽的療癒過程〜

每天噴水就能活！

以噴霧器早晚朝著開封口輕噴，保持表面微濕即可

約10天左右會開始冒出小菇蕾，長出菇體後，大約3~5天便會迅速長大

這種「一暝大一寸」的驚人速度，真的非常神奇！

小珊珊碎碎念：

如果你想短暫逃離城市的喧囂，給疲憊的心靈充點電，菇菇農場絕對是一個意想不到的療癒天堂！

看著那些白白胖胖、造型各異的菇類探出頭來，真的讓人大呼可愛，平時的壓力彷彿在一瞬間全都被釋放了

這次的體驗不僅好玩、好拍、好吃，還能把這份動手的成就感帶回家延伸〜

如果你也想體驗親手採收的樂趣、感受大自然的奇妙魅力，強烈推薦安排一趟豐年靈芝菇類生態農場之旅，絕對會讓你收穫滿滿、不虛此行！

豐年靈芝菇類生態農場｜農場資訊

▶地址：南投縣埔里鎮水頭里東潤路58號

▶營業時間：週一至週日08:30-17:00(除夕和颱風天公休)

▶DIY體驗最晚16:00前要入園購票

▶電話：049 2926959

▶官方FB：豐年靈芝菇類生態農場

▶官方IG：埔里豐年農場farmrichyear

▶官方網站：豐年農場｜從不缺席的誠信．食用菌的專家

▶官方LINE：豐年靈芝菇類生態農場

▶官方YT：豐年農場

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