「桃園人週末日常：上午賴床，下午大江！」桃園最美購物中心，全家人的吃喝玩樂基地 – 小珊珊WOW好吃好玩

桃園人都知道！一座CP值最高、全國獨家全年免費停車的悠遊遊逛街城！就在桃園大江購物中心！

吃、喝、玩、樂、買，室內購物天堂，逛街、看電影、遊樂場一次搞定！

一年一度的大江購物週年慶正式全面開打！最強回饋的超級購物季，無論是囤貨美妝保養、入手智慧家電、還是搶購潮流鞋款與聯名，現在正是最划算的出手機會！

2026大江最新亮點與必逛推薦｜GBF拍照打卡景點

大江為集合【吃、喝、玩、樂、買，一站式悠遊的遊逛街城】，讓消費者在館內各個角落，都能感受到濃厚的藝術與人文氣息，全館隨處可見休息區與舒適座椅讓人完全沒有消費壓力、逛累了就能隨時坐下的貼心環境〜

GBF【手繪牆、噴水池】

置身空之世界的異國小鎮

大江地下一樓由藝術家一筆筆畫出的歐洲烘焙坊、書店、裁縫店精緻壁畫，彷彿越過空之世界的界線，在歐風街頭來一場下午茶約會〜

大江購物中心GBF的「室內巨大噴水池」，挑高與流水設計，視覺效果相當壯觀，常讓小朋友駐足圍觀

「水池廣場」更是常常舉辦大型快閃活動以及品牌特賣會(詳EDM)

3F【空橋休息區】

站在透明玻璃空橋上向下俯瞰，可以感受到挑高空間帶來的開闊視野與延伸感

3樓中庭電梯旁，矗立著兩座非常著名的「鐵樹裝置藝術」，這項結合現代科技感與空間張力的鋼鐵樹造景，曾榮獲 2013-2014 Asian Pacific Property Awards(亞太地產大獎)的國際殊榮

大江購物中心必吃美食｜姜滿堂

說到韓式烤肉，姜滿堂絕對是榜上有名的高人氣名店！

主打正宗韓國直火燒肉的連鎖名店，韓式小菜免費續到飽

喜歡韓式燒肉的吃貨一定不會錯過〜

姜滿堂菜單menu，可以單點、也有組合餐，這天我們選了四人套餐，還有主食、韓式經典料理

姜滿堂｜用餐空間

打破了傳統燒肉店「擁擠、喧鬧、油煙大」的既定印象，打造像餐酒館的氛圍

姜滿堂｜自助吧區

免費無限供應的韓式小菜與新鮮包肉生菜

包含韓式黃豆芽、辣泡菜、海帶絲、醃漬蘿蔔、韓式土豆絲與包肉生菜通通都可以免費無限量續點，多變的小菜配上豐盛肉盤，怎麼吃都不會膩！

姜滿堂｜霸氣海陸牛豬雞拼盤

這盤端上桌，手機先吃飽！視覺與味覺的雙重暴擊！

聚餐不知道吃什麼？點這盤「霸氣海陸牛豬雞拼盤」就對了！

澎湃肉品拼盤：

牛肉(4種)：特級骰子牛、牛橫膈膜、牛肩小排(或去骨牛小排)、牛肋條等。

豬肉(4種)：活菌豬肋條、伊比利松阪豬、厚切國產豬梅花、厚切國產豬五花等。

海鮮：鮮蝦、魷魚。

厚切豬五花

厚切到作弊的黃金豬五花、肉汁橫溢的牛肩小排，在鐵盤上滋滋作響，香氣直接逼出螢幕！

看著原塊豬五花在烤盤上被逼出金黃油脂，剪成精緻的條狀，那酥脆的外皮與Ｑ彈的肉質，在口中爆發出濃郁肉香〜

再用鮮嫩生菜包裹著厚實烤肉、沾點特製韓式大醬、塞進酸辣泡菜與大蒜片，一口咬下，油脂的甜、小菜的酸、蒜片、糯米椒的辛完美融合，既豐盛又解膩！

嚴選松阪豬

松阪豬特有的油脂分布均勻、口感爽脆Q彈，經過高溫鐵盤炙烤後，邊緣變得金黃微焦，一入口那個「喀滋」的爽脆咬勁與帶有獨特的爆汁感

厚切豬梅花

這厚度太過分！

一咬下去，飽滿的肉汁瞬間在嘴裡炸開，瘦肉扎實有嚼勁，有大口吃肉的爽快感，又完全不乾柴！

牛肩小排

高溫炙烤、兩面各翻一次，精準鎖住最完美、呈現粉嫩色澤的精華肉汁，豐富的牛肉油脂香氣瞬間在舌尖爆發，肉質嫩到近乎入口即化〜

帶骨牛小排+牛肋條+去骨益活雞腿

帶骨牛小排烤到金黃微焦，骨邊筋膜咬勁十足，肉質鮮嫩爆汁，真的讓人顧不得形象，只想直接用手拿起來啃！

牛肋條烤至外表金黃焦脆，咬下去外酥內軟、油汁四溢，那種越嚼越香、越嚼越爆汁的獨特口感

去骨益活雞腿貼心去骨後，留下厚實飽滿的雞腿原塊，烤到外皮酥脆無比，厚實的腿肉完美鎖住滿滿的清甜肉汁〜

鮮蝦魷魚拼盤

嚴選大隻肥美的鮮蝦，隻隻晶瑩剔透、肉質飽滿，蝦肉極其Ｑ彈，滿滿的清甜海味瞬間席捲口腔，真的太幸福了！

一整隻完整、厚實、晶瑩剔透的巨型魷魚霸氣鋪滿整個烤盤，鮮甜海汁在嘴裡噴發，海味十足，真的太過癮了！

香蒜辣雞翅

雞翅炸至外皮極致酥脆，再撒上由金黃蒜末，一端上桌，濃郁的蒜香混合著微辣的香氣立刻撲鼻而來！

咬下的瞬間，皮酥肉嫩，鹹、甜、香、辣完美交融，絕對越吃越涮嘴，吃完一隻馬上想拿第二隻

三重起司蒸蛋

剛上桌時，像火山爆發一樣的蒸蛋在黑色陶鍋裡滋滋作響，裡面鋪滿了切達起司、馬茲瑞拉起司與帕瑪森起司粉，用湯匙輕輕一挖，那個拉絲拉到天邊的牽絲畫面真的太療癒了！

極致濃郁的牽絲伴隨著像雲朵般滑嫩、充滿奶香的蒸蛋，鹹香軟嫩，絕對越吃越涮嘴！ ‘

飲品

香蘋氣泡水果茶+水蜜桃氣泡水+檸檬氣泡水+蜂釀金麥氣泡綠茶

這四款高顏值清爽氣泡飲絕對是今天盛宴「解膩救星與終極完美句點」！

微細的氣泡在舌尖跳躍，帶走所有的油脂感〜

【新櫃登場 大江新風貌！】

桃園CP值最高購物中心！

走！今天就帶大家出門逛街去！打卡＋優惠＋新品牌一網打盡！讓你一進去就逛到不想出來！

【2F】MONOTÉTE (全桃獨家)

品牌名稱中，「Mono」代表獨立與完整的個體，「Téte」則蘊含自我意識。其核心理念是「日常穿搭的高質感包件」，主打高質感頭層牛皮（真皮）與簡約、靜奢的流暢線條，不用動輒數萬元就能入手精品級質感的真皮包，因此非常受通勤族、大學生與極簡風愛好者歡迎。

包款定價多落在 NT$2,000 至 NT$5,000 之間，讓小資族不用負擔精品高價，就能入手高質感的真牛皮包款

如果妳也在尋找一款「不易撞包」的命定款，那 MONOTÉTE RETRO M法棍包、半月包絕對會讓妳一眼心動！

【3F】JINART(全桃獨家)

本店以「玩具、盲盒及特色收藏商品」為主要販售內容，店內商品種類豐富，從熱門 IP、公仔、盲盒到各式趣味小物皆有販售，適合喜歡收藏、角色周邊及探索新奇商品的客人。

店內除了熱門商品外，也會不定期引進期間限定、話題性及特色商品，讓顧客每次來店都能發現不同驚喜。

希望透過一件件精心設計的小商品，陪伴人們的日常生活，並在傷心難過時想起歡笑的那一刻，即使一個人也不會感到寂寞，這是JINART的核心理念。

拿來擺在辦公桌上，完全就是最療癒的工作日常〜

推薦商品

一、飛天小女警 反派集結 坐坐系列公仔2

警告！小鎮村發布最高級別警報

迷人的反派角色霸氣登場

超人氣「粗暴小子」比比、布布、巴巴酷帥登場！

拿著噴漆、看著漫畫，就算乖乖坐著，骨子裡依然是調皮搗蛋的壞男孩

經典壞蛋陣容：機器小女警、阿米巴幫、絨毛怪、王牌與魔可

全員以超萌「坐姿」大集結，迷人的反差萌絕對讓你原地融化！

童年的回憶殺加上抽盲盒的刺激感，身為鐵粉怎麼能錯過？

全套共有 8+1 款，隱藏版機率只有 2%！

現在就來試試手氣，把這些迷人又可愛的反派角色全部收編回家吧！

二、海綿寶寶 – 刺繡過場字卡吊飾

「過了一會之後……」腦袋裡是不是自動浮現那個經典旁白音了？

海綿寶寶鐵粉們尖叫吧！最讓人哭笑不得的「過場字卡」竟然被JINART 實體化變成超可愛的吊飾啦！

不管是上班等下班、還是等遲到的朋友，掛上這個直接自帶迷因BGM，嘲諷開滿！

【3F】東海模型

你的收藏夢想，交給我們守護｜東海模型

30 年來，東海模型陪伴著無數玩家走過青春與收藏的時光。

對許多人來說，在西門町談起模型，就會想到這家老字號的玩具店。

東海模型不只是購物空間，更希望能帶來快樂、成就與驚喜，讓你收藏的不只是模型，更是難忘的回憶。我們始終以專業與誠信為本，從預購到現貨，全程嚴選正版商品，讓玩家只需安心下定，其餘的流程與等待都能放心交給我們。

大江店主打各類玩具、盒玩盲盒與動漫遊戲 IP 周邊，硬派模型與輕鬆入手的小物都有，一櫃逛完就能從幾百塊的盲盒，看到上萬元的收藏級商品

推薦商品

① NEXTEE ×《合金彈頭 METAL SLUG》聯名服飾

「Heavy Machine Gun!」那句音效，當年台灣玩家都聽成「黑皮馬遜槓」，看到衣服就會自動在腦中播放一次。系列一貫的幽默感、軍武風格與像素質感這次全放在服飾上，還能搭同系列的襪款與側背包。街機世代一眼認得出來，不玩遊戲的人也只覺得是件好看的衣服。想穿得含蓄或整套穿出門，各有選擇。

② 寶可夢 30 週年｜FUNISM 玩樂主義系列

剛好遇上寶可夢三十週年，東海備齊了玩樂主義的寶可夢系列，從小尺寸到中大尺寸收藏公仔都有，「隨手帶一隻」或「認真收一尊」都挑得到。週年慶期間（10/30 起）任選兩件 85 折。

③ 合金車｜Mini GT、TARMAC、POPRACE、TOMICA ＋ 電動車庫

多款車一次集結，每週都有新品進來，從入門價位一路到高單收藏款，經典吊卡版本也沒少。旁邊的電動車庫是給車找個像樣的位子：觸控面板一按，捲簾門會像真的一樣慢慢升起，室內照明自動亮起，牆面與地板還能換內裝設計紙。

④ 鋼彈｜攻擊自由鋼彈 新生 ver. × BANDAI SDCS 020 異靈鋼彈

一邊是線條俐落的經典機型，一邊是三頭身的圓滾滾 SD，放在同一區反差很大，是現場最好取景的一櫃。異靈鋼彈出自《水星的魔女》，全身 Shell Unit 做出了超越 Permet Score 8 的虹色光澤，另附煙燻黑零件可切換成未發光狀態。上半身同時內建 SD 與 CS 兩種骨架，二頭身的圓潤或三頭身的帥氣，自己決定要哪一種。週年慶期間（10/30 起）限時 480 元。

錢沒有變不見，只是變成陪你一起發光的精緻收藏！！！

【3F】vicxxo(南桃獨家)

先選喜歡的手機殼邊框顏色，再挑一張喜歡的背貼，就可以自由組合成自己的手機殼。之後想換風格，也可以直接換不同背貼，每天都能有不一樣的搭配。（背貼可以重複使用）

大江店在陳列上也做了不少新設計，像是很吸睛的圓形手機殼展示牆，可以一次看到不同系列的手機殼。

除了手機殼之外，現場還有很多韓國小物可以逛，像是吊飾、娃娃、手機周邊等等，所以就算今天不是來買手機殼，喜歡逛各種可愛小物的「小物控」也很適合來挖寶！

推薦商品

① iii sum+ 實樂設計｜VICXXO 台灣獨家

第一個很推薦大家看的，就是 VICXXO 台灣獨家的 iii sum+ 實樂設計系列！系列以最具代表性的三個角色 Koko 貓、Kenji、Kobe 狗為主，把角色融入手機殼與各種日常配件裡。整體色彩很舒服又很療癒，喜歡插畫或可愛小物的人可以特別逛一下。

② BT21 × LINE FRIENDS

沒想到這裡居然連 BT21、LINE FRIENDS 的聯名系列都有！現場有非常多角色跟款式可以選，不管是手機殼還是周邊都超好逛。如果本身就是角色粉絲，很推薦來現場看看，把自己最喜歡的角色收藏起來！

③ MUZIK TIGER

韓國的 MUZIK TIGER 無業老虎！除了有超多款手機殼可以慢慢挑，門市還能找到地區限定版小娃娃，喜歡 MUZIK TIGER 的話，來這區真的很容易選擇障礙。

VICXXO GALLERY 是來自韓國首爾弘大、聖水爆紅的潮流手機配件與文創設計品牌

不要再用普通又無聊的殼了，快來選一隻調皮的角色陪妳摸魚過日常！

【3F】Adidas OG

愛迪達旗下專門主打街頭潮流、復古經典與時尚聯名的獨立支線。OG 系列採用經典的「三葉草 (Trefoil)」標誌，其設計核心在於「將歷史檔案中的運動鞋服，重新演繹為日常百搭的穿搭單品」。

OG 單品通常帶有品牌最具代表性的設計語言，例如經典的剪裁方式、標誌性的品牌 Logo 呈現，或是對過往運動服飾的重新詮釋。選擇 OG 系列，不僅是穿上一件衣服，更是穿上一段品牌歷史。對於熱愛復古風格、希望透過穿搭展現對街頭文化深度理解的人來說，OG 系列是不可或缺的收藏。

懂穿的女孩，鞋櫃裡永遠少一雙三葉草嘿嘿〜

有BEAR！台灣限定「三葉草貝兒熊」把台灣味變時髦了！

穿上毛茸茸連帽外套，每一次出門都像帶著滿滿的正能量，整個人都在發光！

【3F】STANCAVE(全桃獨家)

STANCAVE 專營運動 IP 授權商品開發與銷售，與各大賽事、球隊及運動員合作，推出服飾與周邊商品。

大江店主打樂天桃猿相關商品，呼應桃園在地棒球文化，集結應援服飾與球迷周邊。

推薦商品樂天桃猿 × DV 聯名系列

將樂天桃猿球隊元素融入 DV 設計，推出服飾及周邊商品，適合球場應援與日常穿搭。

幫你把球場應援與日常潮流完美結合！

STANCAVE的衣服真的非常懂得把「運動熱血」和「街頭潮流」完美結合！

不管是女孩最愛的鬆弛感寬鬆帽 T、落肩短 T，剪裁都超級修飾身形好好看〜

【全桃獨家 就在大江！】

等了這麼久，真正的全景完全體終於來了！

【GBF】INSTA360(全桃獨家)

Insta360（影石科技）是全球領先的全景影像與運動相機品牌，以研發「360 度全景相機」起家。

他們的產品核心優勢在於「先拍攝、後構圖」的超高自由度，以及強大的 AI 智慧追蹤與自動剪輯演算法，讓不論是戶外運動愛好者、Vlog 創作者還是日常紀錄者，都能輕鬆拍出極具視覺震撼的影片。

推薦商品

【Insta360 X6】你想要的極致影像，全部濃縮進口袋！

歷經十年 360° 全景技術累積，這次 X6 帶來前所未有的規格大躍進，一台在手，什麼都能拍、怎麼拍都震撼！

【顛覆畫質・旗艦級雙感光】

▪旗艦級 1 吋 8K 360° 全景影像，搭載 Sony 客製雙方形感光元件

▪8K 50fps 超流暢全景影片 ｜ 1.2 億畫素 極致細節全景照片

▪單鏡頭模式直上 5K 60fps / 4K 120fps 高幀率慢動作

▪10-bit 色彩深度 & I-Log，更是首款支援 原生 Dolby Vision 的 360° 相機！

【三重 AI 算力・零剪輯新體驗】

▪全新三重 AI 晶片系統：超強低光源降噪，黑夜也能清晰出片

▪InstaFrame 2.0 智慧追蹤：相機直出 4K 平面影片

▪AI 導演 + 自動剪輯 2.0：搭配雲端 Moments Pro，拍攝完秒出大片！

【極致性能・專為創作者與騎士而生】

▪8K 30fps 超長錄製 140 分鐘，散熱架構升級、告別過熱困擾

▪2.32 吋 OLED 大螢幕 ｜ 支援全螢幕按壓操作 ｜ 可替換鏡頭保護鏡設計

▪360° 防風麥克風 ＋ 專為騎士量身打造的「隱藏式引擎麥克風」

▪全新支援 POV 頭部追蹤器與新一代折疊自拍棒！

Insta360 X6 超旗艦8K 全景相機 (萬能套裝) 23,990元

最棒的是，用 Insta360 X6拍毛孩，因為是360度全方位錄影，主人只要負責開心地陪牠玩，完全不用看螢幕對焦，一鍵就能切出最完美的運鏡！

不要再錯過毛孩轉瞬即逝的可愛瞬間了，這個週末，帶上X6和家裡的寶貝一起去奔跑吧！

【GBF】石頭科技(全桃獨家)

品牌創立於 2014 年，早期作為「小米生態鏈」企業研發出極受歡迎的小米米家掃地機器人，隨後以自有品牌「Roborock」走向國際。除了核心的掃地機器人，其產品線也已全面拓展至無線洗地機、手持吸塵器以及智能滾筒洗烘衣機等領域。

推薦商品

Qrevo Edge2 Flow 搖滾天王

原價59,999元 優惠價26,980元 周慶限定價25,980元

買就送品牌精美周邊（雨傘/帆布袋2選1）

是2026年最新發表、主打極致清潔與超薄美學的「滾筒活水型」旗艦級掃拖機器人

連地毯深層的灰塵、大顆粒、或是寵物與長髮毛髮都能完美吸入、不纏繞主刷

【1F】ASA PERFUME (全台獨家．百貨首發)

推薦商品

品牌名稱：Le Hemora 赫墨拉之水

品牌介紹：來自台灣的敘事系小眾香水。調香師 Esme 以醫學與解剖為語言，把人性放在顯微鏡下提煉成香。不為裝飾，而為剖開那些藏在身體裡、說不出口的情緒。

品名：

Le Hemora 第一系列 解剖篇 Heart for Rent 租賃心臟淡香精

Le Hemora 第一系列 解剖篇 Breathless 過度換氣淡香精

Le Hemora 第一系列 解剖篇 Unpaid thoughts 未付思緒淡香精

推薦價 3,980元

收錄60+國際小眾與沙龍香水品牌(如Diptyque、Le Labo、Tom Ford、Penhaligon’s等)，並獨特提供「無壓力針管試香」與「全台唯一寄賣二手香水(香水永動機)」等貼心服務

不要再當盲買冤大頭了，這個週末，一起來尋找妳的專屬命定香氣吧！

【1F】JIEYUN精品(全桃獨家)

秉持與全球時尚零時差的品牌理念，JIEYUN 國際精品嚴選歐、美、日頂級奢華品牌，以真品平行輸入方式引進最新潮流包款配件。BAO BAO ISSEY MIYAKE 三宅一生、BURBERRY﹑CHLOÉ﹑LONGCHAMP﹑TORY BURCH﹑COACH全面5折起優惠。以專業、精準的選品眼光，掌握全球時尚脈動，並堅持真品保障、誠信經營與卓越服務，致力於為追求獨特品味與精緻生活的消費者，打造兼具國際視野與精品質感的購物體驗。

JIEYUN 國際精品，讓世界精品與時尚潮流，與您零時差相遇。

推薦商品

COACH ELLA 皮革馬鞍單肩手袋

推薦價：12,800元

【1F】綠藤生機

綠藤生機品牌介紹｜深入減法的純淨保養

成立於 2010 年的綠藤生機，以深入減法的純淨保養，致力讓每天的保養，成爲重塑肌膚與環境的永續解答。

綠藤相信，當我們了解更多，就能做出對肌膚與環境更好的選擇，重新思考肌膚的真實需求，減去非必要成分。

綠藤也是亞洲唯一、連續五度獲得「對世界最好（Best for the World）」環境面項大獎的 B 型企業。

大江門市設計亮點

綠藤生機大江購物中心專櫃，以桃園埤塘文化作為空間發展主軸，從在地水文景觀中提取「共生、循環、映照與匯聚」的概念，轉化為空間語言。

每一個展示區塊都如同一座獨立埤塘,擁有自己的生命力，同時共同構築出千塘匯聚的整體景觀意象。

材質計畫則呼應桃園土地的地質特徵與埤塘景觀，選用環保綠建材作為空間基礎，以亞麻、石皮、混凝土質感塗料與水磨石等低環境負荷材料，回應綠藤生機對永續生活的實踐。

錯落的有機展示台就像散落台地上的水域，讓顧客放慢腳步，感受自然、人文與永續精神在空間交織。

推薦商品

年度新品

和解淡斑精華 15ml 定價 1,380元

以全球獨家、為一瓶淡斑精華而生的開創性成分—布列塔尼汐香草，打造「不反黑」的淡斑精華。

多些老舊色素退場後的實證勻淨透亮，少些斑點暗沉與刺激反黑。

10 月推薦組合

呼吸精萃（覺醒 α / 入夢 θ）9ml 定價 1,080元 x 2

以嗅覺 × 觸覺的雙感官路徑，結合呼吸節奏，為你的身體和思緒同步調頻

覺醒 α – 借南非復活草的天然活性，平衡身體裡的壓力訊號

入夢 θ – 以夜息精華*，透過嗅覺 × 觸覺的雙感官路徑，結合呼吸節奏

*幫助舒緩放鬆之活性成分

每天照鏡子，是不是又在跟新長的曬斑、頑固的痘疤，還有熬夜留下來的蠟黃暗沉暗自較勁？

別再跟自己的皮膚過不去了！今年最該入手的保養儀式，就是用這瓶「和解淡斑精華」，跟黑色素達成世紀大和解

【2F】BLANK SPACE (南桃獨家)

BLANK SPACE 是台灣非常受歡迎的小眾極簡設計包包與配件品牌。品牌的核心理念是「在簡約中看見本質」，設計風格圍繞著極簡主義、中性冷淡風與建築幾何線條，不用過多繁複的裝飾，而是靠包身優雅的剪裁與高級的皮革質感取勝

【2F】AS GOODS (全桃獨家)

AS GOODS 是台灣知名女鞋龍頭 AS 集團 近期全新打造的時尚新型態女鞋複合櫃！，將旗下最具話題性、風格完全不同的兩大超人氣女鞋子品牌 MISS 21 與 BYHUE 融合在同一個質感空間，讓女生們進去一趟就能試穿到截然不同的時髦風格。

【4F】Soker(全桃獨家)

SOKER 為台灣電動二輪專門通路品牌，專注於合法上路的電動輔助自行車與智慧微型移動載具，結合潮流設計、城市通勤與戶外生活風格。品牌提供多元車款、專業試乘體驗與完善售後服務，致力打造更自由、便利且具風格感的綠色移動生活，讓騎乘不只是代步，更成為一種生活態度。

【4F】GIGO(全桃獨家)

是日本前三大規模的連鎖知名電子遊樂場品牌，其前身就是陪伴無數玩家長大、具備 56 年歷史的傳奇 SEGA 遊戲中心。

GiGO 主要分為四大玩法類型（朋友對戰、情侶約會、家庭同樂、動漫宅活），最吸引玩家的特色包含：

日本同步的限定景品：引進大量日本空運來台的限量娃娃機景品，並經常舉辦人氣動漫與遊戲的台灣限定活動。

頂級音樂節奏機台：深受音遊迷喜愛，店內通常標配最新、最齊全的日系節奏遊戲，如 maimai、CHUNITHM 與 初音未來 等熱門機種。

多元娛樂設備：除了夾娃娃機、扭蛋與音遊外，現場還有各式賽車、搏擊、射擊、寶可夢機台以及體感遊戲，機台乾淨且完全禁菸，顛覆傳統電子遊樂場的刻板印象。

【1F】Relove(全桃獨家) 10/23開幕預告(參考EDM)

Relove 女性全身・私密保養是台灣近年來最具代表性、且成功走向國際的頂級精品私密處保養品牌。Relove 最大的突破在於「將私密保養時尚化」，打破過往大眾對私密處護理「等於生病或羞恥」的傳統刻板印象。他們將產品包裝設計得宛如香水瓶、高級化妝品，溫和頂級成分，成為全球首家成功進駐百貨公司一線專櫃的私密保養品牌。

【GBF】島瓜

島瓜滷味（「島瓜」即台語豆乾的諧音）是從新竹、新北輔大與桃園八德夜市起家的超人氣冷滷味品牌。堅持每一種食材都使用專屬的獨門中藥材與滷汁分開慢煨，因此每款品項吃起來風味截然不同。

新產品鎖鮮盒，採用氣調保鮮更能保證產品的新鮮度與口感！

3大特色：

1.鎖住新鮮，像現滷的一樣！

2.可加熱的食品級包材！

3.免倒盤直接吃超療癒！

島瓜絕對是台灣近年來討論度最高的新台味時尚滷味品牌！

不走一般傳統加熱滷味的套路，島瓜主打的是「不用加熱、退冰即食」的古法蔬果焦糖滷味，島瓜堅持「每種食材都有自己專屬的滷汁」

每次看到別人打卡都羨慕到不行，心心念念想吃了好久，現在在大江就可以吃到哩！

桃園獨家！今天終於被我吃到啦(嚼)

招牌東坡島瓜(豆干)先炸後滷、耗時70時慢火熬煮，跟一般市售滷到死鹹乾柴的豆干完全不同耶，咬下去噴汁的滋味真的讓人一吃就上癮〜

必點香Q鳥蛋！即使是小小的鳥蛋，蛋黃吃起來綿軟入味，不會有一般水煮蛋蛋黃過乾噎人的問題

冷滷味絕對是追劇的完美神隊友！

【GBF】馬祖新村

結合台灣獨有的「眷村文化」記憶，創辦人希望透過小時候在廣場玩累了大家共喝的冰紅茶，以及爸爸下班後藏在懷裡給驚喜的車輪餅等童年記憶，打造出充滿人情味與療癒感的午茶點心品牌

推薦商品

蘋果荔枝紅、素美婷鮮奶茶、開心果巧克力車輪餅、古早味奶油

警告！這顆車輪餅內餡土石流出沒！

手裡捧著熱騰騰的現烤車輪餅，桌上擺著一杯料多實在的香醇奶茶

一口咬下，脆皮與甜香在嘴裡化開，那些工作上的煩惱，瞬間都被溫柔地治癒了〜

開心果巧克力車輪餅，這款口味嚴選西西里開心果，融合濃郁苦甜可可醬，並佐以杏仁粒與酥脆巧克力脆片，完美打破傳統台式車輪餅的框架，一口咬下，是堅果的醇、可可的濃、與極致喀滋的層次感

蘋果荔枝紅，100%慢磨現榨的香甜蘋果原汁，完美融入帶有淡雅清香的荔枝紅茶中，果香與茶香層次分明，一口喝下去，現榨蘋果的天然微酸與甜度剛剛好，荔枝紅茶的清香在尾韻慢慢散開，完全不甜膩，超好喝〜

小珊珊碎碎念：

大江購物中心不僅是桃園最新景點與桃園最美購物中心，更常換常新的精緻造景，成為桃園最火IG打卡地點、網美打卡點與最受年輕人喜愛的Threads打卡景點

擁有全年免費停車的超強優勢，無論是美食陣容、品牌折扣還是娛樂設施，都能讓您一站滿足，徹底放鬆，大江購物中心絕對能滿足大家好吃、好逛、又好玩的願望！

10/28-11/15於GBF水池廣場 捷云精品特賣會。(詳EDM)

10/28-11/15於GBF水池廣場 STARDORA美妝特賣會。(詳EDM)

11/16-12/01於GBF水池廣場 零零美妝特賣會。(詳EDM)

【2026 大江週年慶EDM】→ https://mwdc.cc/ANIV26

大江國際購物中心Metro Walk｜旅遊資訊

▶地址：桃園市中壢區中園路二段501號

全國獨家！全年免費停車

▶營業時間：平日 11:00–22:00，週五、週六及例假日前一天延長至 22:30

▶官網：大江購物中心 MetroWalk

▶官方FB：大江國際購物中心Metro Walk

▶IG帳號：𝕄𝕖𝕥𝕣𝕠𝕎𝕒𝕝𝕜大江國際購物中心（@metro__walk）• Instagram 相片與影片

提供WIFI｜餐飲酌收一成服務費｜可攜帶寵物入內(需遵守「寵物不落地」規範，需置於寵物推車、提籃或提袋內)