【新店尾牙年菜推薦】宸軒園粵菜海鮮(中興店)，今年尾牙/年夜飯的美味擔當！吃過這桌，才算完美過年！ – 小...

今年圍爐、尾牙，就把時間留給彼此，美味的事，交給【宸軒園粵菜海鮮(中興店)】

主廚團隊全新打造年度鉅獻，從經典傳承的珍品佛跳牆、肥美鮮甜的大蝦，到慢火細燉的古法全雞，每一道都是功夫，每一口都是澎湃〜

別等老闆問進度才開始找餐廳，趕快收藏這篇，先卡位先贏！

宸軒園粵菜海鮮(中興店)｜在哪裡?怎麼去?

1.搭乘捷運(最推薦，步行約5-7分鐘)

搭乘捷運松山新店線(綠線)至「新店區公所站」

從2號出口出站後，沿著北新路一段向左走，到行政街左轉直行到底(會穿過五峰國中旁)，接中興路一段後右轉，步行約450公尺即可抵達餐廳

2.自行開車/騎車

從台北市區出發： 走基隆路高架道路接環河路，或走羅斯福路接北新路，至中興路一段左轉即可抵達

走國道三號(北二高)：從「新店交流道」下來，右轉中興路二段，直行至中興路一段(過中正路口後再往前一點)，餐廳即在右側

宸軒園粵菜海鮮(中興店)｜環境裝潢亮點

一樓大片落地窗的餐廳設計，室外街景擴大了空間開闊感與自然採光，打造明亮用餐氛圍

地下室竟然藏著私人KTV包廂？

一間餐廳，兩種靈魂！無論你是想要享受陽光，還是想和一大群朋友瘋狂嗨整晚，這裡都能滿足你！

宸軒園粵菜海鮮(中興店)｜尾牙饗宴(尊榮御品)

你沒看錯！外面隨便訂都破兩萬的精緻尾牙(年)菜，我們整桌只要$10,800！

主廚特製澎湃大菜，既有傳統年味，又有現代精緻，絕對讓同事、家人都吃得滿意，讚不絕口！

宸軒五福拚

每次吃辦桌，最期待的就是第一道冷盤啦！

嚴選五款海陸功夫冷盤，一上桌就自帶碎冰與氣場！

沙拉蟹肉棒(左側)：鮮甜的蟹肉棒淋上特製沙拉醬並撒上芝麻，蟹肉棒本身的海洋鮮甜，搭配上濃郁、滑順的特調沙拉醬，在口中交織出豐厚卻不膩口的滑潤感

特製煙燻鴨肉(中間)：黃金比例的特製煙燻鴨肉，肉質肥美、鮮嫩多汁，經過慢火獨門煙燻，外皮呈現誘人的琥珀色，一口咬下，濃郁的木燻香氣與鴨肉的鮮甜肉汁在嘴裡瞬間炸開，皮脆肉嫩、層次感十足

鮑魚片(右下)：鮑魚片通常切得略有厚度，表面帶有一層細緻滑潤的質地，在口中咀嚼時，能感受到海鮮特有的豐厚與飽滿度

魚子沙拉(中上)：一口咬下，無數魚子在嘴裡嗶嗶啵啵爆開，濃郁的海味與滑順口感交織，層次感瞬間拉滿

炙燒鯖魚(右上)：油脂最豐厚的鯖魚，外皮經過炙燒後鎖住滿滿鮮甜肉汁

魚翅佛跳牆

一湯匙舀起來，濃郁的罈香撲鼻而來！

高湯融入了食材的膠質，口感滑潤黏唇、甘醇無比；魚翅吸飽了湯汁精華，入口滑嫩、層次分明

一口熱湯下肚，是記憶中無可取代的家鄉年味〜

港式薑蔥水晶雞

看看那層亮晶晶、像果凍一樣的水晶雞凍，全都是雞肉精華燉出來的天然膠質！

蔥香一瞬間在嘴裡炸開，雞肉嫩到彷彿會化開，皮脆肉滑，真的好吃到會流淚〜

清蒸海石斑

海石斑本身毫無土味，與蔥絲、薑絲以及鹹甜調味的蒸魚醬油結合後，更能襯托出大海天然的清甜與鮮味

每一口咬下去，都可以感受到魚肉纖維層層堆疊的緊實Q彈感，隨後便在舌尖輕易化開，鮮美多汁

筍香蹄膀福咬豬

經典辦桌大菜，福氣一口咬住！

蹄膀外皮富含膠質、紅潤Q彈，肉質香嫩飽滿、醬汁完美滲透每寸肉質，肥而不膩、瘦而不柴

將燉煮到香Q軟嫩、入口即化的蹄膀肉，連同酸香去膩的筍絲，一起包進剛蒸好、熱騰騰的白饅頭皮中

麵皮的甜、蹄膀的油香、筍絲的脆感在口中完美交融，層次豐富到讓人欲罷不能！

酥炸紅燒鰻米糕

圍爐團圓少不了這一味！

酥炸紅燒鰻，外皮金黃香脆，裡面的鰻魚肉質鮮嫩、帶有獨特的紅糟甘甜與酒香

剛炸好的紅糟鰻鋪在熱騰騰的米糕上，搭配上頭點綴的香菜，鰻魚的酥與米糕的軟、紅糟的甜與麻油的香

明明前面已經吃得很飽，一聞到這陣香氣，還是忍不住一碗接一碗，完全停不下來！

金蒜海味鮮中蝦

嚴選依體型適中的優質白蝦，蒜蓉醬汁完美滲透進蝦肉纖維中，一口咬下，蝦肉緊實爆汁，鮮甜無比

下方鋪上一層粿條吸滿海鮮與蒜香精華

蒸得恰到好處的粿條口感厚實，質地極其滑溜，入口時，飽含蒜香與海鮮甜味

蠔皇鮑片扒時蔬

鮑片吸飽了鹹甜交織的鮮美芡汁，口感彈牙帶韌

時蔬保留翠綠與天然的清甜爽脆，讓整道菜吃起來鮮美卻完全不膩口

黃金蟲草燉全雞

熬煮出來的湯頭呈現優雅的澄澈金黃色，一開鍋便香氣四溢！

蟲草特有的清甜與全雞的精華完美融合，湯頭甘甜濃郁、完全不油膩

雞肉更是一撥就骨肉分離，軟嫩多汁，喝上一碗，補氣又暖胃〜

精緻甜美點

爆漿芝麻球+黃金流沙球

這兩款點心一黑一金、一香濃一鹹甜，外皮炸得酥脆蓬鬆，內餡則是不折不扣的視覺與味覺暴擊！！

爆漿芝麻球

外皮裹滿白芝麻，炸到極致酥脆，一口咬下，經過高溫熟化的黑芝麻內餡如熔岩般瞬間湧出〜濃郁的芝麻香氣夾帶微甜的滋味在口中爆發！

黃金流沙球

咬開的剎那，帶有沙沙質感的金黃色流沙傾瀉而出，鹹蛋黃的溫潤鹹香與奶香完美交融，濃郁滑順，讓人欲罷不能……

這兩款甜點的靈魂絕對是「不小心就會燙到舌頭、爆流滿手」的極致流沙感

外酥內軟、內餡在嘴裡瞬間炸開超過癮，燙口又濃郁的甜點，真的會讓人減肥的事明天再說，一球接一球停不下來！

小珊珊碎碎念：

這桌真的太狠了！

宸軒園用最佛心的價格、最霸氣的份量，承包您年底的所有大餐，吃過都說相見恨晚，保證讓每個人都挺著肚子、帶著微笑回家！

不論是感謝同仁拼搏的「豐盛尾牙」，還是凝聚全家福氣的「除夕年夜飯」，熱門檔期都已進入最後秒殺階段，現在不搶，真的就訂不到了…..

宸軒園粵菜海鮮(中興店)｜年菜盛宴(外帶/宅配)

※PS：圍爐宴已經額滿！

現在趕快預訂年菜宅配(或外帶)，輕鬆端出一桌澎湃年夜飯吧！數量有限，額滿即止※

宸軒園粵菜海鮮(中興店)｜餐廳資訊

▶地址：新北市新店區中興路一段141號(近捷運新店區公所站)

▶營業時間：午餐時段：11:00 – 14:30/晚餐時段：17:00 – 21:00

▶電話：(02) 2915-6006

官方LINE：@708wtaxh

▶官方FB：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

提供WIFI｜10%服務費

其他分店資訊｜宸軒園粵菜海鮮(安民店)

▶地址：新北市新店區安民街86號

▶電話：02-8666-0286