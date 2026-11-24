玉喜飯店雖名字有「飯店」兩個字，但其實裡面沒有一間可住的房間，

是許多老東區人熟悉的廚房，聚餐吃飯的選擇。

主打粵菜、港式小點、川菜以及各式熱炒，菜色選擇滿豐富的，

最有名的就是招牌砂鍋土雞湯。在2026年也獲得了「500盤」的推薦。

Ruby就來帶爸爸來慶生，吃看看這間東區老字號餐廳。

點了不少菜色，有熱炒、港式點心，也有招牌砂鍋雞湯，

整桌擺起來相當豐盛！茶水費每$40/人。



砂鍋土雞湯（小）$1,800

來玉喜飯店一定要點的就是這鍋砂鍋土雞湯，最有名的招牌菜。



湯頭喝起來相當濃郁，滿滿膠質感，雞肉切小塊，吃起來還滿嫩口，

不會乾柴，除了雞肉之外，裡面還有干貝絲，讓湯頭多了一股鮮甜味。



雞湯喝完之後會再拿回廚房，加入白菜繼續燉煮，讓湯頭多了蔬菜的甜味。



剁椒魚頭（半顆）$766

半顆魚頭就已經很大份了，魚肉也滿多的，不會只有骨頭沒有肉。



剁椒湯頭淋在麵條上，麵條吸附了滿滿的醬汁，

吃起來很夠味，麵條Q彈，喜歡重口味的人應該會很喜歡。



蔥油小石斑 $660

蔥油香氣用清蒸的方式，把魚肉本身的鮮味都完美的表現出來。



草菇烏參（小）$880

烏參搭配草菇，比較可惜加了三色豆味道有點違和，

烏參沒有入味，吃起來跟醬料味道是分開的。



江醋排骨（小）$420

跟糖醋排骨不太一樣，吃起來是鹹甜鹹甜的。外皮炸得酥脆，

但就是外皮厚了點，如果再薄一些，整體口感會更好。





涼拌蜇絲（小）$360

涼拌蜇絲吃起來清爽脆口，可搭配其他較濃郁的料理，換換口味。



苦瓜鹹蛋（小）$380

苦瓜切滿薄的，搭配鹹蛋一起炒，鹹蛋的鹹香味足夠，苦瓜也不會苦。



水晶鮮蝦餃 $188

外皮晶透，裡面包著鮮蝦，吃港點時少不了的一道。



酥皮蛋塔 $138

應該是現點現烤，等的時間比較久，酥皮的香氣，

搭配蛋香濃郁的內餡，Ruby有被這蛋塔的美味驚艷到。



臘味蘿蔔糕 $138

蘿蔔糕裡帶有臘味香氣，味道不錯，

外皮能再煎得金黃酥香一些，口感應該會更加分。

鮮蝦腸粉 $180

腸粉口感滑嫩，搭配裡面的鮮蝦，味道中規中矩。



咖哩煎包 $148

咖哩味很淡，煎包的外皮也偏厚，

個人覺得這道菜不太值得點，表現比較普通。



鮮蝦韭菜煎餅 $180





整體吃下來，Ruby覺得他們家餐點份量滿足夠，

阿姨們服務都滿親切，料理口味整體來說也不錯，

適合家庭聚餐或朋友多人聚會的地方，難怪能在東區開這麼多年！



【店家資訊】

👉玉喜飯店

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🏠 台北市大安區忠孝東路四段289號3樓

🚈捷運國父紀念館站

☎️ 02-8773-8898

⏰ 週三至週日

11:30~14：30(最後點餐13：45)

17:30~21:30(最後點餐20：45)

週一、週二店休





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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