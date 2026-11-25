好像每次來釜山，都要安排吃一下鮑魚粥才算有來過！

Ruby之前吃過西面的濟州家、南浦洞的濟州家分店，

這次帶爸媽來試試靠近尾浦的大海鮑魚粥，

目前就只剩下海雲台的元祖鮑魚粥沒吃過，下次來釜山又有理由了。



⚠️ 候位小提醒：記得先到店內的機器登記候位也可用CATCHTABLE候位，

之後會在門口叫號，不是直接排隊等入座喔！



店門口擺放著鮑魚的水族箱，每顆鮑魚看起來都滿大顆的，

果然主打的就是鮮美的鮑魚料理。



店內的餐具需要自行取用，開水也有提供自助取用，

桌上就沒有另外提供水了！







牆上貼滿了名人簽名，不愧是在地經營三十年以上的老店。



入內低消1人1碗，菜單只有四種選項，

鮑魚粥、蒸鮑魚、生鮑魚，以及海鞘醒酒湯。

店家也很貼心提供有圖片的菜單供大家參考。

點完餐後就會先給一些小菜，有辣魷魚、

辣蘿蔔等四種小菜可搭配鮑魚粥吃。

鮑魚粥分兩種

一般版 ₩13,000 / 鮑魚加量 ₩18,000

鮑魚粥沒有分大小碗 只有差在鮑魚的份量分為一般和加量的。

Ruby就各點一份給爸媽吃，我們自己吃一般份量就夠了。



鮑魚粥是使用鮑魚肝臟熬煮，所以整碗粥呈現特別的墨綠色，濃郁的香氣。



鮑魚吃起來滿有彈性的，沒有腥味，綿密的粥一起吃很順口。

在冷冷的天氣裡，來上一碗熱騰騰的鮑魚粥，很暖胃！



蒸鮑魚/小份₩30,000

小份一共有四顆鮑魚，鮑魚表面都有先劃刀，方便拿取和食用。



搭配店家附上的麻油一起吃，更能吃到鮑魚本身的鮮甜味，口感也很不錯。



價格稍偏高一些，蛋食材新鮮，味道特別是在台灣比較沒有吃過的風味。

先到店內機器抽號碼牌，周邊走走逛逛，

建議前面剩下約 2～3組時，就可以準備走回店裡，以免錯過叫號！

來釜山想吃點不一樣的在地美食，這間鮑魚粥老店可以列入行程裡。







【店家資訊】

👉 大海鮑魚粥 (바다마루전복죽)

🏠 971 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan

🚈 近膠囊列車尾浦站

☎️+82 51-746-0397

⏰ 07:00~14:30, 16:00~20:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。









💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。