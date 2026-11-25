好像每次來釜山，都要安排吃一下鮑魚粥才算有來過！
Ruby之前吃過西面的濟州家、南浦洞的濟州家分店，
這次帶爸媽來試試靠近尾浦的大海鮑魚粥，
目前就只剩下海雲台的元祖鮑魚粥沒吃過，下次來釜山又有理由了。
⚠️ 候位小提醒：記得先到店內的機器登記候位也可用CATCHTABLE候位，
之後會在門口叫號，不是直接排隊等入座喔！
店門口擺放著鮑魚的水族箱，每顆鮑魚看起來都滿大顆的，
果然主打的就是鮮美的鮑魚料理。
店內的餐具需要自行取用，開水也有提供自助取用，
桌上就沒有另外提供水了！
牆上貼滿了名人簽名，不愧是在地經營三十年以上的老店。
入內低消1人1碗，菜單只有四種選項，
鮑魚粥、蒸鮑魚、生鮑魚，以及海鞘醒酒湯。
店家也很貼心提供有圖片的菜單供大家參考。
點完餐後就會先給一些小菜，有辣魷魚、
辣蘿蔔等四種小菜可搭配鮑魚粥吃。
鮑魚粥分兩種
一般版 ₩13,000 / 鮑魚加量 ₩18,000
鮑魚粥沒有分大小碗 只有差在鮑魚的份量分為一般和加量的。
Ruby就各點一份給爸媽吃，我們自己吃一般份量就夠了。
鮑魚粥是使用鮑魚肝臟熬煮，所以整碗粥呈現特別的墨綠色，濃郁的香氣。
鮑魚吃起來滿有彈性的，沒有腥味，綿密的粥一起吃很順口。
在冷冷的天氣裡，來上一碗熱騰騰的鮑魚粥，很暖胃！
蒸鮑魚/小份₩30,000
小份一共有四顆鮑魚，鮑魚表面都有先劃刀，方便拿取和食用。
搭配店家附上的麻油一起吃，更能吃到鮑魚本身的鮮甜味，口感也很不錯。
價格稍偏高一些，蛋食材新鮮，味道特別是在台灣比較沒有吃過的風味。
先到店內機器抽號碼牌，周邊走走逛逛，
建議前面剩下約 2～3組時，就可以準備走回店裡，以免錯過叫號！
來釜山想吃點不一樣的在地美食，這間鮑魚粥老店可以列入行程裡。
【店家資訊】
👉 大海鮑魚粥 (바다마루전복죽)
🏠 971 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan
🚈 近膠囊列車尾浦站
☎️+82 51-746-0397
⏰ 07:00~14:30, 16:00~20:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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