濟州家在釜山有三間店，西面店、南浦洞老店，及Ruby這次吃的這間。

釜山也有幾間有名的鮑魚粥，像大海鮑魚粥、

元祖鮑魚粥，Ruby剩下元祖鮑魚粥沒吃過。



濟州家早上7點就開始營業，不用睡到太晚，

早起就能吃到熱呼呼的粥，想安排早餐就吃的人來滿方便的。



因為觀光客不少，菜單也提供英文、日文和中文，比起一般鮑魚粥店，

濟州家的菜色選擇較多，還有海膽等不同餐點可以選擇。



小菜都是可免費續，種類滿豐富，Ruby覺得反而是小菜比粥更讓人喜歡。



鮑魚粥￦12,000

鮑魚粥有分成三種，可以依照鮑魚的顆數選擇，而價格有所不同。



這間的鮑魚粥麻油味比較明顯，但整體口味偏清淡又水，

少了鮑魚粥的濃郁感，沒有我期待中那種鮮味十足、濃稠的感覺。

喜歡清淡口味的人，或許會覺得還可以。



烤方頭魚 ￦13,000

這份餐點有附一碗海帶湯、一碗白飯，

還可以搭配桌上的韓式醃製小菜一起吃，整體配餐算是滿完整的。



不過這烤魚，Ruby吃起來覺得不像烤的，

完全烤魚該有的香氣，反而比較像是用炸的方式料理。

魚肉薄薄一片，吃不太到魚肉本身的鮮甜，

整體表現就比較普通。



店內的環境還算乾淨，整體用餐空間也很OK，店員稍微冷淡點。

這次吃下來，Ruby個人覺得餐點口味都沒有西面店來得好吃，

如果有到釜山想吃鮑魚粥，Ruby自己可能還是會比較想念西面店的味道！



【店家資訊】

👉濟州家

🏠 8 Gwangbok-ro 85beon-gil, Jung-gu, Busan

🚈 地鐵南浦站

☎️ 051-245-6341

⏰ AM07:00~PM21:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





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