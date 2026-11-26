來韓國怎麼能不吃炸醬麵呢？看韓劇叫外送炸醬麵，黑嚕嚕的麵條看起來都好好吃！

Ruby帶著父母來釜山玩，當然也要安排他們來品嘗看看韓國的中華料理。



這間店就在海雲台主街上，地理位置相當方便，我們是平日晚上8點多用餐，

店裡也是滿滿的人潮，生意很好，假日想必是一位難求，如果有計畫來吃，可以提早訂位。



一走進店裡看到滿滿的中華元素，從裝潢到擺設都有濃濃的中式風格，

還有茅台酒，看得出店家在環境布置上的用心。



我們五個人點了五道菜，想說五個人點五道應該剛好，

沒想到餐點的份量都很大！建議大家點餐時可以稍微斟酌一下！



炸醬麵 ￦8,000

黑嚕嚕的炸醬淋在麵條上，拌勻後每一口都吃到濃郁的炸醬香，

麵條的口感也很Q彈。爸媽很是喜歡，果然是經典不敗的韓式美食！



炒碼麵 ￦11,000

這碗炒碼麵 Ruby 覺得辣度大約是微辣，後勁有點強，紅通通的湯頭就很有食慾，

這碗麵的料還有魷魚、蛤蜊，有了海鮮的鮮味和洋蔥的甜味，

非常有層次的一碗麵喜歡喝湯又愛吃重口味的朋友，可試試看看。



貼心提醒：喝湯的時候千萬不要吸太大力，很容易被辣到嗆著，Ruby親身體驗！





韓式蒸餃 ￦7,000

蒸餃個頭不小，外皮薄薄餡料也很飽滿。咬下去不是那種會爆汁的類型。

單吃就很好吃，沾點醋，味道又更有層次。

Ruby 真的覺得韓國的蒸餃基本上都不太會踩雷，每次吃都滿喜歡的！



乾烹炸豬肉 ￦24,000

這道跟大家熟悉的糖醋肉有些不同，炸豬肉裹上甜甜的醬汁，帶有甜香與鹹香外。

上面還搭配了高麗菜絲，多了一點清爽感，稍微平衡炸物的油膩感。





嫩豆腐炒碼湯 ￦27,000

這湯頭跟炒碼麵口味有點類似，都是韓式香辣味，

少了麵條多了韓式嫩豆腐和海鮮的鮮甜，

韓式嫩豆腐吃起來非常軟嫩，搭配熱呼呼的湯頭一起享用。





來韓國，除韓式烤肉、炸雞外，韓式中華料理也是值得安排！

這次帶爸媽來吃，大家都很滿意

下次來釜山，一定會想再回訪，試試其他還沒吃到的餐點！





【店家資訊】

👉強虎中華料理 강호

🏠 부산광역시 해운대구 구남로 42-1 2층

🍽 IG官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🚈 地鐵海雲台站7號出口

☎️ 051-245-6341

⏰ PM18:00~PM02:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐ ⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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