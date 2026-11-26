來韓國這個咖啡廳滿滿的城市，到了釜山當然更要找一間可看海的咖啡廳坐坐！

位在青沙浦車站附近的海景咖啡廳，樓下有停車位，交通上滿方便的。

咖啡廳要搭電梯到三樓，四樓則是看海景吃泡麵。

位在一個內凹的位置，經過的時候其實滿容易錯過的，要稍微留意一下。



店內每個角落都有不同風格的布置，

整體空間滿有特色，座位也很舒服。

美式咖啡 ₩5,500、拿鐵咖啡 ₩6,000、抹茶拿鐵 ₩7,000

飲品的部分就是中規中矩，沒有特別驚豔，

但主要還是為了看海、享受一下咖啡廳的氛圍。





烤麻糬 ₩14,000

這份烤麻糬有四隻和兩隻棉花糖，可以自己動手在炭火烤爐上烤，

還滿有趣的！如果炭火沒了，也可以請店員幫忙加火。



不過烤爐的空間真的不大，建議一次烤兩隻就好，要記得快速翻面，

就很容易烤焦，烤到一半就後悔了，因為無法專心看海和休息。





海雲台燈塔費南雪3Pcs ₩13,500

原以為會是那種軟綿綿的蛋糕口感，沒想到一咬下去，

硬到讓人懷疑牙齒會有斷掉的風險，口感跟想像中有點差異。



最加分的地方，是可看海景和座位沙發區也很舒服。因平日來，

剛好可坐到視野較好的位置，坐在沙發上就能直接看到海，

沒有太多吵雜的人潮，可以慢慢喝咖啡、看看海滿愜意的。

就連爸爸媽媽坐在沙發上，喝著喝著都睡著了。



喝完咖啡後，就到樓下附近走走，沒想到還意外拍到了紅白燈塔，

這趟又多了一個小收穫！



找間喜歡的咖啡廳坐下來，好好休息、看看風景，也是一種享受。



【店家資訊】

👉Badadang

🍽官方網站請點此/ 線上訂位請點此

🏠Busan, Haeundae-gu, Jung-dong, Cheongsapo-ro, 125-1 바다당 BDD 3층

🚈 近膠囊列車青沙浦站

☎️+821091466013

⏰AM09:30~PM 21:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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