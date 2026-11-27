在 IG上看到好多人推薦這間燒肉店，這次首爾行也安排進行程裡！

這間的特色是一次吃到韓牛和豬五花，不用特別分開找店，

不過這次實際用餐的感受，倒是沒有想像中那麼好。



店內的座位大多以四人座為主，如果用餐人數超過，就會安排併桌用餐。



燒肉都是由專人幫忙烤，不需要自己動手，坐著等肉烤好就可以吃了。



提供的是瓶裝水，如果不夠都可再跟店員索取。



桌子旁邊也有準備其他餐具，可以自行拿取，就不用特別麻煩店員。



鳳山名品拼盤（1000g）｜232,000韓元



我們五個人點的是鳳山名品拼盤，一份就能吃到韓牛外脊肉、韓牛肩胛肉

豬五花肉和豬梅花肉，就不用再另外搭配其他肉品。



烤牛肉味道還不錯，不會覺得油脂太多，整體表現中規中矩。

桌上都有每個小菜的名稱這點滿貼心的。

搭配烤肉的小菜都滿特別的，跟一般的韓式烤肉小菜

有些不一樣，也都可續加的。



豬五花烤得恰恰好，搭配不同的小菜吃，



也能變化出不一樣的口味，不會只有單一的吃法。

泡菜冷麵8,000韓元

麵條滿好吃的吃起來Q彈有嚼勁，泡菜味道也很足夠，

酸酸辣辣的很開胃，搭配烤肉一起吃還滿適合的。



結帳櫃台旁也準備髮圈、涼糖和牙線，還算貼心。

不過牙線是直接這樣放，衛生方面可能就沒那麼理想了。





吃下來，這間的口味就跟一般韓式烤肉店差不多，沒有到特別驚艷的程度。

因在IG 上看到很多人推薦，實際吃過，餐點沒有不好吃，

但也沒有好吃到特別有記憶點，倒是不用抱太大的期待！





【店家資訊】

👉鳳山精肉

🍽 IG官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠 Seoul, Mapo-gu, Seogyo-dong, Yanghwa-ro 16-gil, 30 1층

🚈 地鐵弘大9號出口步行7分鐘

☎️ +82 10-2816-5144

⏰ PM12:00~PM23:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





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