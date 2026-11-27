距離西面地下街和地鐵站不會太遠，走路10分鐘內就可以到，

附近生活機不錯，對於旅途中臨時需要買東西的人來說算是方便。



飯店有提供免費 WiFi，樓下就有一間 24 小時的 E Mart 便利商店，都是原價，沒有搭配任何優惠折扣，但臨時想買飲料、零食或生活用品，不用特別跑遠還是很方便。



飯店對面也有 CU 和 GS25，步行大約 5 分鐘內都能到，斜對面還有韓國傳統菜市場。



飯店有兩台電梯，不過如果是團體入住或是退房，等候的時間就會拉長很多。

Ruby跟朋友一起睡，安排的是兩張單人床。

房間內基本該有的設備都有，像是電視、可以坐下來吃宵夜的桌椅也都有

也有可以整理儀容、每天出門前化妝的地方，

對女生來說還蠻方便的，不用特別找地方化妝或整理東西。

整體房間的基本機能算是足夠，該有的空間都有，

只是在清潔度和浴室設計上，還是有一些可以再改善的地方。

浴室是乾濕分離的設計，淋浴的地方不太方便，

連放置沐浴用品或個人備品的空間都沒有，

洗澡時只能一直開開關關拿東西。

冬天洗澡真的很容易著涼，這個設計不太理想。



入住第二天還遇到浴室熱水問題，請櫃檯協助處理，也過翻譯告知，

但櫃檯人員當下的應對態度也不是很好。讓入住體驗扣了不少分。



這次入住兩天，飯店都有提供早餐，是採用早餐券的方式。

早餐餐廳在 2 樓，整體表現還算不錯，基本該有的餐點都有，

而且連續住兩天，餐點也有更換一些不同的菜色，

不會每天都吃到完全一樣的東西，這點倒是蠻加分的。





飲品的選擇基本的都有。







如果只是看地點和生活機能，還算有一定的便利性，

但如果很在意房間清潔、浴室使用舒適度，

以及遇到問題時飯店人員的處理方式，這幾點就真的要考慮一下。









住宿沒有到完全不推薦，但也不是會讓我特別想再回訪的飯店，

訂房前還是建議先評估自己的需求再決定囉！





【店家資訊】

👉釜山西面 TT 飯店（Hotel tt Seomyeon）

🍽 IG官方網站請點此/ 線上訂房請點此

🏠35, Saessak-Ro, Busanjin-Gu, Busan, South Korea

🚈 近地鐵西面站 11 號出口(步行約10分鐘內)

☎️051-808-5514

⏰24小時櫃台服務





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圖片皆為Ruby拍攝與完成，

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Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

服務 ⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



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