主打韓式風味與義大利麵創意料理，

滿期待有什麼特別之處，這次終於有機會來吃看看！



菜單的選項不多，幾乎跟韓式料理都有點關係。

不收服務費只接受現金付款。

假日建議可以先電話預約以免久候。



金孫醬油義大利麵 $263

日本醬油為基底，口味不會太鹹，配料有鴻喜菇和香菇，剝皮辣椒滿特別的組合。

不過個人覺得剝皮辣椒跟醬油義大利麵沒有特別搭，

吃起來有點微妙，也算是一種創意料理。





韓國辣醬魷魚義大利麵 $283

魷魚口感滿脆的，搭配韓國辣醬，跟一般常見的義大利麵口味很不一樣，

滿有創意的組合。麵條吸附醬汁，辣度大約是微辣。



雪濃湯 $245

乳白色湯頭喝起來滿鮮甜，另外有附兩片鍋巴餅乾，

可放進湯裡，泡過湯後帶點微脆的口感，還滿不錯的。



韓國蜂蜜蘋果茶 $95





口味算是中規中矩，走的是創意料理路線，個人口味不同，

想嘗試看看不一樣的義大利麵，可以來嚐鮮。





【店家資訊】

👉金孫韓廚 義大利麵 (中山店

🏠臺北市中山區民安里中山北路二段26巷15-1號

🚈捷運中山站

☎️0225230276

⏰PM12:00~PM15:00 / PM17:30~PM21:30





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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