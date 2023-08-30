在美食界中老饕們敲杯期待的「新．老饕百饗祭」，現在升級版活動來了！全球知名威士忌品牌「百齡罈」推出限時品飲頂奢威士忌活動——「新．老饕百饗時光」，除了燒肉、鍋物，更加入居酒屋，共有超過30家Google超過4星好評名店共同合作，讓大家能更輕鬆領略頂奢威士忌的百年調和工藝，機會難得，現在就帶大家開箱體驗這30家名店！





▲ 此次「新．老饕百饗時光」限定活動，吸引超過30家人氣精緻料理名店共襄盛舉。



美饌鍋物ｘ百齡罈 牽縈舌尖極饗美味

1895年獲得維多利亞女王肯定並欽點為英國皇室御用酒的百齡罈，創立於1827年，至今更獲得超過348面國際烈酒大賽獎牌肯定，在國際間已具有卓越不凡的地位。身為全世界第一瓶 17 年蘇格蘭威士忌的百齡罈17年，上市至今持續深受各大國際知名威士忌行家高評價推崇，連續13年獲得金獎肯定，成為最經典的蘇格蘭高年份威士忌之一。



▲「但馬家」獲得米其林餐盤推薦，搭配上百齡罈17年，讓吃鍋也可以十分享受。



此次與百齡罈17年合作的鍋物名店皆以精緻講究著稱，像是「但馬家」、「撈王鍋物料理」、「牛本色」、「食徒麻辣鍋」等。而這些名店所嚴選的新鮮食材搭配上17年蘇格蘭威士忌的風味飽滿，勾勒味蕾間源源不絕的馥郁層次，而且每一口皆能領略淡然且悠長的煙燻尾韻，替這場味覺饗宴完美作收。





▲「食徒麻辣鍋」的麻辣鍋恰好17年的風味飽滿能與餐點交錯出濃郁、美好的味覺饗宴。



精緻鍋物的靈魂絕對是費時熬煮的湯底，百齡罈17年則能以出色的蜂蜜與香草香氣，將湯底揮灑出更高的層次。在與肉品的搭配上，百齡罈17年尾韻的淡淡煙燻風味將肉脂甜味悠然轉化出淡雅的蜂蜜甜香，牽引出高級肉品的軟嫩鮮甜。



強強聯手！百齡罈ｘ居酒屋名店再造顛峰

下班的小確幸之一就是找間居酒屋喝一杯，這次也跟著Walker的腳步一起來開箱幾間精緻居酒屋：連獲米其林3年肯定的「台北鳥喜」、「一鷺炭火燒鳥工房」、「Yamasan山男居酒屋」、「捌千代居酒屋」等，體驗職人嚴選炙烤的串燒激香上桌！串燒金黃色澤與百齡罈17年明亮的琥珀色酒液交相輝映，而17年輕盈的花果香，不僅替肉脂增添層次，且串燒的碳焦味，更與酒液中的煙燻尾韻精準搭配，讓整體用餐體驗更為雅緻迷人。





▲「一鷺炭火燒鳥工房」的英皇雞口味彈潤豐厚搭配17年的煙燻尾韻，越嚼越香。



不同於一般對於精緻居酒屋謐靜的刻板印象，「吞兵衛元祖居酒屋」、「秋吉串燒」、「小串堂居酒屋」、「小串酒場」、「技固吧好酒夜食」、「技固帕串燒酒家」則滿溢熱鬧氛圍，配上百齡罈17年更是為歡聚時刻增添溫度！且17年與海鮮食材極為搭配，彼此襯托出超凡的樣貌，如肉質緊緻鮮甜的甜蝦、充滿奶香味的生蠔就能與蜂蜜甜香相互加乘，讓尾韻更為細緻持久，絕對是聚會少不了的重要角色。





▲有「台灣串燒始祖」之稱的「秋吉串燒市民大道店及忠孝店」，是台北人必訪的老牌串

燒店。



17年煙燻尾韻x極致燒肉 舌尖上的頂尖饗宴

而想要跟好友閨蜜聚餐，燒肉餐廳絕對是個好選擇。主打頂級和牛的「樂軒和牛專門店」、「三樵炭火燒肉」、「喜多肉和牛燒肉」、「禾馬燒肉」及「京昌園」，炭火上翻烤的頂級燒肉，鮮甜的肉質讓每口都滿嘴噴香，啜上百齡罈17年，煙燻香氣與燒肉仿佛天生一對，將肉片近乎原始的野性魅力透過時間淬煉的醇厚酒質，昇華到前所未有的深刻層次。





▲「樂軒和牛專門店-新竹店」以嚴苛的職人眼光挑選和牛，而百齡罈17年則完美昇華肉

質，將近乎原始的野性魅力透過醇厚酒質，昇華到前所未有的深刻層次。



若是喜愛歡聚氣氛的話，那一定要試試看本次精選餐廳「吽燒肉」、「Eartha燒肉餐酒館」、「發肉燒肉餐酒」、「肉你好-南京店」，隨著肉片微微蜷曲乃至金黃、配上17年醇厚酒體，讓歡聚氣氛燃燒到頂點，燒肉與百齡罈17年的橡木香氣和煙燻尾韻搭配得天衣無縫，果然僅有百齡罈累積近200年的調和工藝能不負高級食材，襯托出令老饕趨之若鶩的味蕾饗宴。





▲「肉你好-南京三民店」店內充滿熱鬧氛圍，配上百齡罈17年讓歡聚氣氛更為蒸騰！



精彩講究的美食搭配百齡罈17年，如此極粹美好絕對是今年最讓人期待的盛事！你也想體驗頂奢最「威」餐酒搭？活動期間至上述合作餐廳用餐，並加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號，即可獲得百齡罈17年品酩機會，體驗老饕級的味蕾巔峰饗宴，昇華你的每一個歡聚時光。



【百齡罈「新．老饕百饗時光」美食地圖】

鍋物美饌

📍牛本色 溫體牛火鍋

📍但馬家涮涮鍋 本館

📍但馬家涮涮鍋 二館

📍食徒罌粟麻辣鍋

📍撈王鍋物料理



頂級居酒屋

📍一鷺炭火燒烏工房

📍小串酒場

📍小串堂居酒屋

📍山男 Yamasan

📍台北鳥喜produced by Toriki とり喜

📍吞兵衛 元祖居酒屋

📍技固吧 Chikubar 好酒夜食

📍技固帕串燒酒家 CHIKUPA Izakaya

📍秋吉串燒 市民大道店

📍秋吉串燒 忠孝店

📍捌千代居酒屋 市民店



精緻燒肉

📍Herma禾馬燒

📍三樵炭火燒肉

📍肉你好燒肉 南京三民店

📍吽燒肉 市民店

📍京昌園日本本格焼肉餐廳

📍喜多肉和牛燒肉居酒屋

📍發肉燒肉餐酒 忠孝店

📍發肉燒肉餐酒 板橋店

📍發肉燒肉餐酒敦北店

📍樂軒和牛專門店

📍Eartha燒肉餐酒館



愛吃美食的你千萬不能錯過這次百齡罈「新．老饕百饗時光」美食地圖，快把握機會前往試飲！

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