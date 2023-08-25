全家真的開酒吧了！日本「全家便利商店酒吧」8月底澀谷開幕，300日圓開喝「全家炸雞Highball」，快揪好友閨蜜衝一波。
全家真的要開酒吧了！來到日本旅遊時，不少人都對全家便利商店的超人氣「全家炸雞」最有印象，而創意多多的日本全家最近又出新招，宣布將與「酒的美術館」合作，預計在2023年8月29日在東京的澀谷明治通門市開設第一間「全家超商酒吧」，讓許多在地人與觀光客直接在便利商店就能以實惠的價格享用各種酒類，甚至還開發出一款「全家炸雞專用Highball」，讓你邊吃炸雞邊喝酒，來場無與倫比的東京宵夜時光。
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日本知名酒吧連鎖品牌「酒的美術館（お酒の美術館）」，之所以會相當受到日本年輕人與上班族歡迎，最大賣點在於完全不收取開桌費、最低一杯只要500日圓就能飲用到實惠的酒類，如今驚喜宣布與日本全家便利商店合作，即將在東京的「澀谷明治通門市」進駐分店，成立新型態的「超商型酒吧」，只要沿著澀谷站的新南口徒步3分鐘，就能和三五好友來這裡直接開喝各種酒飲。
即將在8月29日誕生的「酒的美術館 澀谷明治通店」，預計將打造成店中店的型式，酒吧空間裡將提供多種稀有的威士忌、白蘭地等酒類，而且一樣最低500日圓起就能嚐到這些高品質的酒類，更棒的是可以先在全家門市範圍先購買喜歡的零食或下酒菜，直接帶進酒吧空間享用，如果吃不夠還可以隨時走出來加碼採買，對於全家的零食銷售業績來說，剛好也能達到雙贏的加分效果。
最值得一提的是，酒的美術館這次還特別推出一款全新開發的「全家炸雞專用Highball」，據說與全家炸雞搭起來宛如人間美味，如果你剛好很愛炸物和酒類的組合，這款夢幻逸品就絕對不能錯過！而且在8月29日～8月31日期間，只要有購買全家炸雞，到酒吧空間享用「全家炸雞專用Highball」就能折抵200日圓，等於300日圓就能喝到這款Highball，超級佛心的價格，有機會來到澀谷千萬別錯過了。
酒的美術館 全家澀谷明治通門市
開幕日期：2023年8月29日
地址：東京都渋谷区渋谷3丁目12-22
營業時間：15:00～23:30 （L.o.23:00）
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