最新一季日劇學院賞出爐了！「日劇學院賞」對日本戲劇圈來說，是很重要的獎項指標之一，也代表對辛苦演出的演員、劇本的一種肯定，在經過幾個月的激烈投票評選後，第116回的得獎名單已於日前公開，由傑尼斯組合「King & Prince」高橋海人主演的《但是，還保有熱情》一口氣囊括5項大獎，成為本次最大黑馬，而各項精彩的獲獎名單，接下來就趕緊跟著編輯的腳步一起來揭曉。



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最優秀作品賞：《但是，還保有熱情》（NTV）

傑尼斯人氣團體「King & Prince」高橋海人所主演的《但是，還保有熱情》，在116回日劇學院賞當中一口氣得到5項大獎，可說是今年春季日劇的最大贏家！劇情描述了日本搞笑藝人組合「奧黛麗」若林正恭、「南海甜心」山里亮太兩人的半自傳故事，雖說題材不像懸疑劇輕易就讓人上癮，但由於高橋海人與同樣為傑尼斯組合的「SixTONES」森本慎太郎，細心詮釋若林正恭和山里亮太的心境與表演，成功擺脫偶像包袱扮演搞笑藝人，因此意外受到日本觀眾好評。

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主演男優賞：高橋海人（但是，還保有熱情／NTV）

高橋海人在《但是，還保有熱情》飾演搞笑組合「奧黛麗」的若林正恭，他以激似本尊的聲音與動作，讓不少觀眾對這位新生代偶像另眼相看，甚至還得到「根本像是被本人附身」的極高稱讚，在劇中漫才表演的部分，也因為節奏感相當俐落而獲得不少正面的讚賞。

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主演女優賞：奈緒（我們之間沒有的／富士電視台）

有「怪演女優」之稱的奈緒，飾演在建設公司上班的已婚OL「吉野美智」，雖然在劇中與老公的感情很好，卻因長達2年沒有性生活而與公司的上司發展出不倫戀情。奈緒在劇中將遭遇這種煩惱的女性的不成熟與脆弱，都表現得絲絲入扣，豐沛的情感也成功傳遞給觀眾，因此繼2019年的《輪到你了》獲得助演女優賞之後，4年後奈緒終於成功藉由此劇獲頒主演女優賞。

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助演男優賞：大泉洋（Last Man-全盲搜查官-／TBS）

深受日本國民歡迎的實力派演員大泉洋，在「Last Man-全盲搜查官-」飾演擁有超強正義感的刑警「護道心太朗」，與福山雅治飾演的FBI盲人調查員「皆實廣見」個性截然不同卻又能成為一對完美的搭檔！雖然護道心太朗的成長背景較為複雜，但大泉洋卻在嚴肅的故事中巧妙帶來一些幽默感，讓人經常會心一笑，最後與自己的生父與養父之間的對手戲，也讓不少觀眾感動落淚。

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助演女優賞：富田望生（但是，還保有熱情／NTV）

出演過不少日劇的富田望生，相信經常看日劇的觀眾都對她很有印象，她因為在《但是，還保有熱情》當中飾演南海甜心的「山崎靜代」而初次獲頒助演女優賞。雖說山崎靜代擁有180公分的高大身材，與富田望生的外觀不相符，但她散發出的氣場與說話方式，卻與本人非常相似，讓人無法忽視她的存在。

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主題曲賞：〈こっから〉／SixTONES（但是，還保有熱情／NTV）

獲得第116回日劇學院賞的最佳主題曲賞〈こっから〉，是由在《但是，還保有熱情》當中飾演若林正恭的森本慎太郎所屬的「SixTONES」得到這個獎項，由於歌詞巧妙與劇情連結，將主角們奮不顧身的心情都貼切描寫出來，讓人覺得非常熱血沸騰又能得到共鳴。



編劇賞：黑岩勉（Last Man-全盲搜查官-／TBS）

繼2022年二宮和也主演的《My Family》之後，黑岩勉又再度獲得編劇賞！他以「難以預料的結局」以及「看到最後都不會膩」的劇情風格，時隔一年又二度獲得這個殊榮，「Last Man-全盲搜查官-」也被譽為是春季日劇中完成度相當高的劇本。

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導演賞：狩山俊輔、伊藤彰記、長沼誠（但是，還保有熱情／NTV）

這次日劇學院賞共8大賞當中，從最佳作品、最佳男主角、最佳女配角、主題曲賞再到導演賞，有5項全都由《但是，還保有熱情》一口氣橫掃，狩山俊輔、伊藤彰記、長沼誠3位導演將劇中兩位主角的半輩子軌跡巧妙連接在一起，還以幽默的喜劇模式表現出未曾間斷的感覺，帶給觀眾深刻又特別的觀賞經驗。

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