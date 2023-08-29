是時候為日本賞楓暖身了！近期已經有不少人開始為了11月的賞楓之旅進行規劃，KKday瞄準這波楓紅商機，推出日本熱門賞楓勝地來回機票、機加酒、團體行程，像是「大阪5日來回機票」只要12,999元起、「茨城賞花購物一日遊」直接享7折優惠，只要1,354元起就能看到超美的「粉紅波波草」！其他還有許多高CP值的方案，都能讓哈日族以最優惠的價格，盡情享受飽覽紅葉、品嚐道地美食等樂趣。



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賞楓優惠倒數！大阪5日來回機票送住宿12,999元起

日本是全球紅葉最美的國度之一，關西地區的楓葉預計11月中下旬開始，包含奈良、嵐山、清水寺都是人氣賞楓景點，KKday祭出「大阪5日來回機票」，搭乘台灣虎航或樂桃航空，11月出發每人只要12,999元起，還會加贈一晚大阪或京都住宿。如果已經去膩大都市、又或者喜愛二、三線城市的旅客，可選擇位於西日本的「岡山5日來回機票」，11月出發每人售價為13,999元起；九州地區則有「福岡5日機加酒自由行」，旅客還可以自選市區飯店，11月出發每人售價為16,400元起。





若擔心旺季旅遊人潮爆發，不妨考慮參加團體行程，KKday同步推出「關東賞楓秘境5日團」，可前往忍野八海、高尾山、紅葉迴廊夜楓隧道等追楓必去景點，10月底起出發，每人團費41,800元起；「北海道賞楓5日迷你小包團」最少4人即可成團，沿路可飽覽札幌藻岩山紅葉、搭乘層雲峽黑岳纜車，並前往美瑛青池、白鬚瀑布等絕景秘境，9月出發每人團費49,900元起，可利用不同方式感受日本秋楓美景，而且即日起購買團體行程，2人同行可享每人1,000元折扣優惠。





限定行程7折起優惠！一日走訪知名賞楓勝地

除了上述地點之外，日本東北地區的楓葉也是大有看頭，KKday獨家推出「青森賞楓一日遊」，帶領遊客們前往東北熱門的賞楓人氣景點，像是國家名勝「奧入瀨溪流」、歷史名城「弘前公園」、絕美湖光的「十和田湖」，還可以體驗青森著名祭典「睡魔祭」的文化氛圍，若在8月31日前報名還可享8折優惠，售價2,132元起；同步還推出「茨城賞花購物一日遊」，不僅前往國營常陸海濱公園欣賞超美的紅色掃帚草（波波草），同時還能逛爆「AMI PREMIUM OUTLETS」，8月31日前報名直接享7折優惠，售價1,354元起。





四季皆有不同風貌的北海道，將於9月底開始佈滿楓紅，「北海道賞楓一日遊」則為旅客們規劃前往賞楓名所「定山溪」，還能搭乘環保電氣巴士遊覽水壩湖面，享受被群山楓葉環繞的美景，每人售價1,737元起，讓小資族用最便宜的價格就看遍美麗的楓紅，還能省去自駕的麻煩與疲勞。









KKday日韓人氣賞楓機票、機加酒、團體活動頁

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KKday 中秋雙十出國趣活動頁：購買連結

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KKday 日韓人氣賞楓一日遊行程推薦

1、東北青森賞楓一日遊：購買連結

2、北海道賞楓：購買連結

3、茨城賞花購物一日遊：購買連結