哆啦A夢粉絲整套搶！大人系「日本郵局X哆啦A夢」7款周邊新登場，文青成熟風「哆啦A夢捲尺」領軍開賣，錯過一款都會哭。
超文青哆啦A夢周邊絕對要搶！日本國民偶像「哆啦A夢」人氣歷久不衰，粉絲更是橫跨老中青三代，如今即將在9月3日迎來哆啦A夢的生日，為了慶祝這個特別的日子，日本郵局官網將推出7款針對成人主打的文青風周邊，既實用且風格沉穩，讓不少OL看到商品圖之後就超級心動，早已準備好開賣日要手刀通通收藏。
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睽違了一段時間，深受雜貨控喜愛的日本郵局總算又要推出哆啦A夢周邊商品，並即將從9月1日起在日本郵局官方網站開放預購，而且特別採用了針對成年男女主打的沉穩風格，所以不會可愛過頭且實用度滿分。在這次推出的7款「日本郵局X哆啦A夢」新品當中，首推粉絲要入手的就是家家戶戶必備的「哆啦A夢捲尺」，遠遠看起來像是一個可愛的絨毛玩偶，但實際上卻能拉長200公分，而且特別將哆啦A夢改為灰藍色調，讓喜歡低調的人拿出來也不會因為太鮮豔而引人注目。
而文具控不能錯過的還有質感相當優良的「哆啦A夢木軸原子筆」，這是由日本三菱鉛筆公司相當自豪的明星商品來打造，每一隻筆的木紋都是獨一無二，簡約大方的設計，加上握筆書寫的舒適感受，從實用性到外觀一次都能兼顧。日本超人氣素描本品牌「CROQUIS」這次也推出與哆啦A夢的聯名版本，封面印了大量哆啦A夢與哆啦美的身影，還有縮小燈、竹蜻蜓等常見的小道具，都藏在各個幾何風的日文字旁邊，想要拿來繪圖、筆記、旅途中收集印章等都相當適合。
另外還有深受上班族喜愛的「哆啦A夢日期印章」，是與日本百年印章製造商SANBI聯手打造，精緻的外觀設計營造出滿滿質感，2款圖案分別是「郵票造型款」以及「書籍造型款」，縱使無法直接使用在公文或簽呈上，但在寫卡片時或是自己的筆記本上，愛怎麼印都隨你開心。既然有印章周邊，當然也少不了可可愛愛的「哆啦A夢印章墊」，由於是矽膠製成的，所以不僅可以在蓋印章的時候於紙張與桌面進行緩衝，平時拿來當杯墊也沒有問題喔。
身為哆啦A夢的鐵粉，光是收集上述這些東西還不夠！在本次的郵局聯名商品中，還特別推出了一款精緻的「哆啦A夢收納布盒」，外觀由沉穩的棕色布料包覆，打開後會發現內部的布料圖案則是與CROQUIS素描本封面一樣，由琳瑯滿目的哆啦A夢、哆啦美與幾何日文字所構成，而且還能容納A4大小的物品，讓你整整齊齊將這次的周邊全都收納在一起。
2023日本郵局X哆啦A夢生日紀念周邊
預售日期：2023年9月1日起
預售通路：日本郵局官網
價格：
哆啦A夢捲尺：1,760日圓
哆啦A夢木軸原子筆：各1,870日圓
哆啦A夢CROQUIS素描本：1,045日圓
哆啦A夢日期印章（郵票款式、書籍款式）：各4,620日圓
哆啦A夢印章墊：880日圓
哆啦A夢收納布盒：2,200日圓
本文圖片版權／©Fujiko-Pro
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