最具風格特色的音樂節品牌「Camp de Amigo」回來了！今年有別於以往，Camp de Amigo即將在9月與IKEA內湖店攜手合作「2023 Camp de Amigo@city 風格市集 X IKEA內湖店」第一彈。以往總是在臺中、桃園舉辦的Amigo，首度來到台北舉辦市集活動，今年也準備了台日人氣藝人表演、日本職人手作課程，重點是今年入場免門票！消費滿額還有大獎可以抽，誠意滿滿的Amigo戶外風格市集就是想讓更多北部的朋友們感受到Amigo熱情。

*因為天候因素延期舉辦，活動日期、時間會再另行公佈通知，最新消息可關注Camp de Amigo臉書粉絲團*





亮點1：超人氣台日藝人登台演唱

這次以市集為活動主軸的Camp de Amigo，依然有安排台日藝人輪番上台表演。邀請到來自日本北海道札幌的創作歌手─Rihwa（リファ），擅長以鄉村音樂為基礎進行創作，動聽的旋律和輕快的嗓音，為大家帶來充滿力量的歌曲。另一個表演者則是演唱多首膾炙人口歌曲的巴大雄，透過輕快的曲風及歌聲也把歡快的氛圍帶給大家。期待與大家在Camp de Amigo相見，享受表演者、DJ們用迷人、特別的音樂，點綴這幾個秋意盎然的傍晚。





亮點2：Camp de Amigo獨家職人手作課程

Amigo的鐵粉們一定知道來到這裡，最不可能錯過的活動絕對是「日本職人手作課程」！而這次Amigo的精神人物─長野修平先生，也替大家規劃了連續三天超狂的專屬DIY教學，利用天然素材做出獨一無二、富有溫度的手作，這麼厲害的課程也只有在Camp de Aimgo才體驗的到！





以下也幫大家整理出長野先生的三天課程，名額有限，還不快手刀去報名！

👉9/01竹筷&竹湯匙課程

第一場：16:00-18:00（竹筷）

第二場：19:00-21:00（竹湯匙）

報名連結：https://www.beclass.com/rid=284b29c64d71c3215790



👉9/02手編籃子課程

第一場：13:00-15:00

第二場：16:00-18:00

第三場：19:00-21:00

報名連結：https://www.beclass.com/rid=284b29c64d7220fc44a3



👉9/03北海道白樺砧板課程

第一場：13:00-15:00

第二場：16:00-18:00

報名連結：https://www.beclass.com/rid=284b29c64d723f8e9096



亮點3：超Chill異國風味市集

每年的Amigo市集也是吸引到各地朋友來此參加的特色活動之一，今年來到IKEA內湖店也號召超過50家攤位市集齊聚，網羅多種異國料理、風格雜貨、特色品牌，不僅有得吃還有得玩，來自美國的專業威德益生菌，也準備了小驚喜要給各位Amigos們，加入威德會員累積消費還能換好禮，參加現場活動更有益生菌、迪士尼系列熱銷產品要送你！TaipieWalker & 漫畫星將會在活動期間和朋友們相見歡，現場會有期間限定的飲品和趣味線上漫畫免費看！而且只要在市集中消費，即可獲得IKEA飲料提袋&冷飲兌換券一張。周末來Amigo充充電，只需帶著一顆期待的心前往，一邊吃東西、一邊看表演，在繁忙的市中心享受微醺漫活的氛圍。







亮點4：多款大獎等你來全都get

與過往Camp de Amigo活動最大的不同，今年的活動免！門！票！入場無料的「2023 Camp de Amigo@city 風格市集 X IKEA內湖店」讓你免費體驗最具風格的城市市集，消費滿額還可抽諸多好禮！最大獎是知名手工MID單車/寵物購物車（市價NT$25,800）、風格戶外品牌POLER快速帳（市價NT$4,980），其他獎項還有Amigo周邊商品、POLER好物、保健食品專家威德益生菌等。





【2023 Camp de Amigo@city 風格市集 X IKEA內湖店】活動資訊

*因為天候因素延期舉辦，活動日期、時間會再另行公佈通知，最新消息可關注Camp de Amigo臉書粉絲團*

活動地點：臺北市內湖區舊宗路一段128號

更多資訊👉 @campdeamigo

【IKEA內湖店】市集專屬活動資訊

凡於活動期間至 Amigo 市集

👉消費即可獲得IKEA兌換券

👉滿額即可獲得Amigo 摸彩券

兌換券兌換方式如下：

👉憑IKEA 兌換券至 IKEA 內湖店 消費家具家飾不限金額即可飲料提袋一個。

👉憑IKEA 兌換券至IKEA 內湖店 2 樓瑞典餐廳，即可免費兌換冷飲一杯。

兌換期間：2023/09/01-09/03