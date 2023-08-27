45個苗栗打卡景點要去過！來到苗栗除了特殊地景「火炎山」、走訪大湖體驗採草莓的樂趣外，其他地方也有許多人氣打卡點，這次窩客島整理了在7月份IG上被打卡最多的「45個打卡景點」，包含超夯網美打卡點、露營景點，讓你一次知道苗栗當地人都怎麼玩苗栗。







苗栗知名的「莫內秘密花園」、「格林奇幻森林」，不管是南歐鄉村、日式古風、中式懷舊風，都能在園內盡情擺拍，是網美必去的美拍勝地；另外也有許多特色打卡點，像是「碧絡角」、「綠葉方舟」等森林系景觀餐廳，有廣大的園地可以在假日踏青；如果想去近年盛行的露營景點，也有夢幻精靈樹屋的「蘇維拉莊園」，最近更增添了飛天列車風的露營車，可以在空中車廂裡俯瞰整個山谷美景。



苗栗人氣打卡景點：蘇維拉莊園

部落客 紫色微笑 造訪 蘇維拉莊園 說：

這次最吸睛的就是這列森林飛天漂浮列車!! 這不是做好看的，每一節車廂就是露營車啊，真的好想來住一晚試試啊，感覺可以飛天變成銀河鐵道列車了<全文介紹>



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#蘇維拉莊園

地址：苗栗縣南庄鄉四灣15鄰92號

電話：0910-209-339







苗栗人氣打卡景點： 舊山線鐵道自行車道-龍騰斷橋

部落客 愛玩女王 造訪 舊山線鐵道自行車道-龍騰斷橋 說：

高33公尺的魚藤坪鐵橋，行走於高空的鐵道間，超美的景致猶如來到奇幻小說的場警，此生必遊的絕美景點果然沒讓女王失望~真的是太美啦!<全文介紹>



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#舊山線鐵道自行車道-龍騰斷橋

地址：苗栗縣三義鄉

電話：03-787-8599







苗栗人氣打卡景點：假日之森

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 假日之森 說：

這片假日之森的海灘，事實上是日治時期創立的崎頂海水浴場，海岸非常的寬闊美麗，而且風向適宜，非常適合衝浪等水上運動，而剛剛穿過的樹林則是台灣西岸最完整的原始防風林，擁有著浪花村的美譽<全文介紹>



#假日之森

地址：苗栗縣竹南鎮

電話：03-746-2101







苗栗人氣打卡景點：碧絡角花園咖啡

部落客 湯勺 造訪 碧絡角花園咖啡 說：

園區內種植了很多花朵，好美好漂亮 ，這裡一年四季都可以賞不同的花種，疫情期間來山上避難，環境也打理得非常好!!<全文介紹>



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#碧絡角花園咖啡

地址： 苗栗縣南庄鄉12鄰 25號

電話：0972-522-125







苗栗人氣打卡景點：綠葉方舟 Green Ark

部落客 魚腦袋行走中 造訪 綠葉方舟 Green Ark 說：

整個園區很大，佔地約10公頃，從停好車到餐廳步行約15-20分鐘，餐廳位在園區深處，剛好讓來到這裡的遊客可以放慢腳步、放鬆心情，欣賞花花草草，也看見許多大小朋友在草地上玩飛盤、奔跑，很愜意。<全文介紹>



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#綠葉方舟 Green Ark

地址：苗栗縣三義鄉綠舟路1號

電話：03-787-5868







現在就跟著窩客們一起來看看前9名「苗栗打卡景點」介紹：

苗栗人氣打卡景點：第9名 自然圈農場LoFi Land

部落客 焦糖曼曼 造訪 自然圈農場LoFi Land 說：

一起體驗露營這想法在我們心中醞釀了好幾年，這次我們來到選定苗栗－自然圈農場，強調人來就好，不用準備露營器材、烹飪食材，萬事都有別人幫忙俱全的情況下，我們說走就走啦<全文介紹>



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#自然圈農場LoFi Land

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

電話：0928-691-919







苗栗人氣打卡景點：第8名 杉林松境休閒農場

#杉林松境休閒農場

地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號

電話：0921-824-578



苗栗人氣打卡景點：第7名 苗翔牧場

#苗翔牧場

地址：苗栗縣造橋鄉五鄰2號

電話：03-756-1126



苗栗人氣打卡景點：第6名 卓也小屋渡假園區

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 卓也小屋渡假園區 說：

餐廳中庭有座水池，木屋、樹木、燈籠好像來到了武俠小說裡的古時候場景裡，有那麼一點不真實般的美，可惜因為下雨池水看起來比較混濁<全文介紹>



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#卓也小屋渡假園區

地址：苗栗縣三義鄉

電話：03-787-9198







苗栗人氣打卡景點：第5名 花露農場 FlowerHome

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 花露農場 FlowerHome 說：

整個園區佈滿了鳥語花香，一草一木都是花農用心種植栽培。所有的一切都是為了讓來到這裡放鬆的旅客，能夠沐浴在夢幻的花花世界中，暫時忘卻日常的煩憂<全文介紹>



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#花露農場 FlowerHome

地址：苗栗縣卓蘭鎮

電話：04-2589-1589







苗栗人氣打卡景點：第4名 火炎山

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 火炎山 說：

雖然在IG、FB已經看過不下百回景色，但自已實際雙眼所見，這景色還是令人讚嘆。經過長年雨水侵蝕、沖刷，形成兩側尖銳整齊紅土山壁及宛如河流般地形<全文介紹>



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#火炎山

地址：苗栗縣三義鄉、苑里鎮交界







苗栗人氣打卡景點：第3名 Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

#Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

電話：03-759-0650



苗栗人氣打卡景點：第2名 格林奇幻森林

部落客 Ivenの窩 造訪 格林奇幻森林 說：

秒飛歐洲森林教堂勝景，拍了三小時，森林中各式各樣的教堂、童話，粉紅夢幻城堡，這裡是森林芬多精滿滿，運動與拍照十足，是拍婚紗、攝影、網紅美拍的地方。<全文介紹>



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#格林奇幻森林

地址：苗栗縣西湖鄉笕窩1鄰7號

電話：0921-739-737







苗栗人氣打卡景點：第1名 莫內秘密花園

部落客 Jason's Life 造訪 莫內秘密花園 說：

說到浪漫，不得不提白色教堂吧，白色教堂就在園區的最裡面，這裡可以隨便讓你發輝，而且從教堂裡面看出去盡是苗栗山景，超美der<全文介紹>



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#莫內秘密花園

地址：苗栗縣銅鑼鄉

電話：0987-079-626







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年7月份「苗栗景點」排行榜：

1、莫內秘密花園

2、 格林奇幻森林

3、Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

4、火炎山

5、花露農場 FlowerHome

6、卓也小屋渡假園區

7、苗翔牧場

8、杉林松境休閒農場

9、自然圈農場LoFi Land

10、高山青鱒魚養殖場

11、鯉魚潭拱橋

12、通霄日落大道觀景台

13、綠葉方舟 Green Ark

14、崎頂海邊

15、碧絡角花園咖啡

16、柚香露露野樂地

17、貓裏喵親子公園

18、海角樂園

19、後龍好望角風景區

20、假日之森

21、 鄭漢步道

22、飛牛牧場

23、天空之城景觀餐廳

24、崎頂車站

25、外埔漁港

26、勝興車站

27、蔬皮肚皮 Superduper

28、哈比丘茶樹森林

29、 養蟹人家

30、竹南啤酒廠酒粕

31、南庄 麥克尼景觀莊園Magnni Villa

32、 藍鵲渡假莊園

33、漫時光

34、綠池庭園餐廳

35、三義鄉五穀宮

36、苗栗通霄海水浴場

37、東里家風

38、舊山線鐵道自行車道-龍騰斷橋

39、通霄神社

40、馬家庄

41、橙香森林

42、蘇維拉莊園

43、台灣農林銅鑼茶廠

44、紅色琉璃瓦（休園中，預計2023年10月中回歸）

45、尚順育樂世界