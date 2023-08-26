人氣王三星座，牡羊座愛神加持展開攻勢，射手座交際應酬經營人脈，摩羯座合作順利達到共好，玥老師預告8／27～9／2的星座運勢。
玥老師在Walker占星幫大家轉運，雙子座減少衝突才是高招，天秤座正常作息保健康，巨蟹座感情風波理智思考。
牡羊座：感情甜蜜，大膽示愛
整體運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★★★
金錢運勢 ★★★☆☆
事業運勢 ★★★☆☆
新的一週感情運勢旺，跟伴侶相處融洽，四處旅遊讓彼此感情升溫，想要進入婚姻的朋友也能把握機會大膽示愛。工作表現平平，遇到熟悉的業務也要仔細檢查，才能維持品質不出包。財運尚可，遠離高風險的投資。
金牛座：分配財務，減少開銷
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★☆☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
本週運勢欠佳，因為精神狀態不好，導致你無法專注工作，連帶著表現不如預期。先不用勉強自己，適度的休息才能恢復精力。財運不足，需要提前規劃財務，預留週轉金以防突如其來的意外開銷。
雙子座：寧願吃虧，避免衝突
整體運勢 ★☆☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★☆☆☆☆
新的一週運勢如同三溫暖，上上下下十分不穩定，工作上容易引發衝突，收起口快的毛病，吃點小虧別在意，只要不跟他人有過節，就能大幅減少倒霉事，這段時間提醒自己，練習不去感受閒言閒語就對了。
巨蟹座：桃色風波，理智判斷
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★☆☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
新的一週請多注意感情方面的紛擾，身邊如果有異性主動獻慇勤，更要提高警覺，觀察相處之間的細節才能了解對方真正想法。隨時保持理智判斷，請在內心享受曖昧就好，放慢交往的速度，保護自己不受傷。
獅子座：操心家人，多說好話
整體運勢 ★★★★☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★★☆☆
事業運勢 ★★★★☆
本週運勢中上，工作的進展順利，遇到問題也有貴人幫忙，多接觸新的客戶讓你獲得合作的機會，不過在家庭方面就需要多費心了，關心家人的狀態與心情，多說好話跟耐心溝通，才能找到解決辦法。
處女座：調整步調，沉澱心靈
整體運勢 ★★☆☆
愛情運勢 ★★★☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
新的一週請提醒自己保持平靜，這段時間在生活中會看到許多是非，不用特別去表達意見，當作沒看到就好，把專注力放在自己身上，讓生活與工作達到平衡，有空多聽音樂或靜坐冥想都是沉澱心靈的好方法。
天秤座：免疫不足，保重身體
整體運勢 ★☆☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
本週運勢不佳，健康容易亮紅燈，凡事求完美的你，無形中給自己許多的壓力，這陣子反而變成前進的阻力，工作上無法完成目標，那就預約喜歡的餐廳，用美食慰勞自己，安排時間運動跟正常作息讓你不生病。
天蠍座：工作瓶頸，換位思考
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★☆☆☆☆
新的一週工作運勢不穩定，跟上級主管溝通容易產生代溝，遇到臨時交派任務更讓你陷入雜亂的狀況，難免使你的內心充滿抱怨。試著放空一下，消化負面情緒，換個角度思考才能跳脫框架，度過低迷的局面。
射手座：交際應酬，拓展人脈
整體運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★★★
金錢運勢 ★★★★☆
事業運勢 ★★★★☆
本週運勢人氣旺，發揮你的社交能力，不論是參加活動認識新朋友，還是約老朋友出來聚餐聊天，都能在交流中獲得不同心得與經驗。感情的發展很有潛力，單身的朋友別錯過任何可能，多方嘗試有助脫單。
摩羯座：與人合作，完成目標
整體運勢 ★★★★☆
愛情運勢 ★★★☆☆
金錢運勢 ★★★★☆
事業運勢 ★★★★★
新的一週在事業發展有許多突破，想創業的朋友，多跟不同領域的朋友合作，能激發好的創意點子，讓你發現新的商機，規劃方案跟對方討論，努力實踐你的目標。財運轉強，靠工作的好表現為自己加薪。
水瓶座：反省內心，理解對方
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★☆☆☆☆
本週運勢容易受到外界干擾，你的內心無法寧靜，整個人如同刺蝟一般，不想多花時間跟人解釋，不小心造成他人對自己的誤解。建議你多整理思緒，善解對方的行為，反省自身的問題，你會成為更好的人。
雙魚座：恍神上身，督促自我
整體運勢 ★★★☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
新的一週需要多努力，小心你身邊有麻煩找上門，不是因為運氣不好，而是粗心的特質造成疏漏，在職場上，記得先把要執行的任務列出來，透過檢核表逐項檢查，在家庭分工方面也不能大意，主動幫忙換取和平。
有關係就沒關係，可見關係好壞是關鍵，觀察對方的需求，有利建立好關係。
我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。
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