超萌皮卡丘睡衣真的要搶!隨著當紅手遊「Pokémon Sleep」席捲世界各地,不僅至今下載次數已經超過1千萬次,近來與Pokémon Sleep相關的聯名也越來越多,在日本相當受歡迎的家居服飾品牌「GELATO PIQUE」就搭上這股風潮,將在9月28日推出47款寶可夢造型的服裝與雜貨用品,除了招牌的睡衣以外,還有髮帶、眼罩、化妝包等多種實用小物,讓寶可夢粉絲又有手刀買爆的理由了。



日前在台日兩地爆紅的APP「Pokémon Sleep」,是一款可以在使用者睡覺期間記錄並分析睡眠的另類應用程式,玩家還可藉此收集到不同睡姿的寶可夢,讓不少人一玩就上癮、甚至願意天天養成睡眠好習慣。日本超人氣睡衣品牌「GELATO PIQUE」近期也宣布將和這款可愛的人氣手遊聯名合作,以人氣最高的皮卡丘、卡比獸、胖丁為主角,推出「GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep」一系列療癒度滿點的居家服飾。





在這次超夢幻的聯名商品當中,寶可夢大師一定要入手的就是皮卡丘、卡比獸、胖丁造型的超萌柔軟針織睡衣,不僅細分成女裝、男裝(無胖丁款)、兒童裝、幼兒裝、嬰兒裝共5種尺寸,女裝的部分還有夏季版睡衣和冬季版睡衣兩種版本,大大滿足不同性別與年齡的抓寶迷願望。





除了嬰兒裝是連身套裝以外,其他尺寸都是分成上半身的連帽衫與下半身褲裝,鵝黃色的「皮卡丘睡衣」、灰藍色的「卡比獸睡衣」與淡粉紅的「胖丁睡衣」,不管是哪一款連帽部分都完美還原了這些角色的超萌耳朵,其中皮卡丘睡衣的上衣背後,還不忘加入皮卡丘身上的咖啡色條紋,對於寶可夢粉絲來說,等於在家就能打扮成自己最愛的角色,是這次首推絕對要入手的神級逸品。





如果不喜歡有造型的睡衣,GELATO PIQUE這次也有推出另一種「提花針織睡衣系列」,共有皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜4種角色的圖案,寬鬆柔軟且質地堅固為最大特色,親膚的長袖上衣與條紋長褲搭配起來倍感療癒,而且還繡上各個角色呼呼大睡的超萌模樣,讓人買了也捨不得馬上穿,男性的部分也有皮卡丘、卡比獸兩種款式,在家穿上夫妻裝、情侶裝也能增進彼此感情。





除了萌點滿分的造型睡衣之外,皮卡丘、卡比獸、胖丁造型的髮帶與眼罩也是這次不能錯過的迷人小物,還有毛毯、化妝包、手帕、大尺寸卡比獸玩偶,全都是很值得入手的珍貴商品,如果覺得睡衣整套買下來價格超出預算,也可以購買這些質感同樣很好的居家雜貨留作紀念,來陪伴自己睡場好覺,打造出史無前例最可愛的睡眠儀式。









GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep

販售日期:2023年9月28日

販售通路:gelato pique全日本門市與官網、GELATO PIQUE HOMME全日本門市與官網、USAGI ONLINE、Pokemon Center

價格:

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」女裝造型睡衣(夏季版):各17,490日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」女裝造型睡衣(冬季版):各18,480日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」男裝造型睡衣:各18,920日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」兒童裝造型睡衣:各16,390日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」幼兒裝造型睡衣:各14,960日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」嬰兒裝造型睡衣:各8,910日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜」女性提花針織睡衣系列:各14,960日圓

「皮卡丘、卡比獸」男性提花針織睡衣系列:各15.950日圓

寶可夢休閒長袖T恤(2種款式):各4,950日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」髮帶:各3,190日圓

「皮卡丘、卡比獸」眼罩:各3,630日圓

巨型卡比獸絨毛玩偶:21,890日圓

寶可夢提花針織毛毯(2種款式):各7,920日圓

寶可夢化妝包L:4,290日圓

寶可夢化妝包M:3,960日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜」寶可夢手帕:各1,320日圓



※各色、各尺寸每人僅能限購一件

※數量有限賣完為止

※須先預約才可來店購買,詳情請於9/13活動網頁上線後至官網確認



本文圖片版權

©2023 Pokémon.

©1995 - 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.