超萌皮卡丘睡衣真的要搶！隨著當紅手遊「Pokémon Sleep」席捲世界各地，不僅至今下載次數已經超過1千萬次，近來與Pokémon Sleep相關的聯名也越來越多，在日本相當受歡迎的家居服飾品牌「GELATO PIQUE」就搭上這股風潮，將在9月28日推出47款寶可夢造型的服裝與雜貨用品，除了招牌的睡衣以外，還有髮帶、眼罩、化妝包等多種實用小物，讓寶可夢粉絲又有手刀買爆的理由了。



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日前在台日兩地爆紅的APP「Pokémon Sleep」，是一款可以在使用者睡覺期間記錄並分析睡眠的另類應用程式，玩家還可藉此收集到不同睡姿的寶可夢，讓不少人一玩就上癮、甚至願意天天養成睡眠好習慣。日本超人氣睡衣品牌「GELATO PIQUE」近期也宣布將和這款可愛的人氣手遊聯名合作，以人氣最高的皮卡丘、卡比獸、胖丁為主角，推出「GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep」一系列療癒度滿點的居家服飾。





在這次超夢幻的聯名商品當中，寶可夢大師一定要入手的就是皮卡丘、卡比獸、胖丁造型的超萌柔軟針織睡衣，不僅細分成女裝、男裝（無胖丁款）、兒童裝、幼兒裝、嬰兒裝共5種尺寸，女裝的部分還有夏季版睡衣和冬季版睡衣兩種版本，大大滿足不同性別與年齡的抓寶迷願望。





除了嬰兒裝是連身套裝以外，其他尺寸都是分成上半身的連帽衫與下半身褲裝，鵝黃色的「皮卡丘睡衣」、灰藍色的「卡比獸睡衣」與淡粉紅的「胖丁睡衣」，不管是哪一款連帽部分都完美還原了這些角色的超萌耳朵，其中皮卡丘睡衣的上衣背後，還不忘加入皮卡丘身上的咖啡色條紋，對於寶可夢粉絲來說，等於在家就能打扮成自己最愛的角色，是這次首推絕對要入手的神級逸品。





如果不喜歡有造型的睡衣，GELATO PIQUE這次也有推出另一種「提花針織睡衣系列」，共有皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜4種角色的圖案，寬鬆柔軟且質地堅固為最大特色，親膚的長袖上衣與條紋長褲搭配起來倍感療癒，而且還繡上各個角色呼呼大睡的超萌模樣，讓人買了也捨不得馬上穿，男性的部分也有皮卡丘、卡比獸兩種款式，在家穿上夫妻裝、情侶裝也能增進彼此感情。





除了萌點滿分的造型睡衣之外，皮卡丘、卡比獸、胖丁造型的髮帶與眼罩也是這次不能錯過的迷人小物，還有毛毯、化妝包、手帕、大尺寸卡比獸玩偶，全都是很值得入手的珍貴商品，如果覺得睡衣整套買下來價格超出預算，也可以購買這些質感同樣很好的居家雜貨留作紀念，來陪伴自己睡場好覺，打造出史無前例最可愛的睡眠儀式。









GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep

販售日期：2023年9月28日

販售通路：gelato pique全日本門市與官網、GELATO PIQUE HOMME全日本門市與官網、USAGI ONLINE、Pokemon Center

價格：

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」女裝造型睡衣（夏季版）：各17,490日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」女裝造型睡衣（冬季版）：各18,480日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」男裝造型睡衣：各18,920日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」兒童裝造型睡衣：各16,390日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」幼兒裝造型睡衣：各14,960日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」嬰兒裝造型睡衣：各8,910日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜」女性提花針織睡衣系列：各14,960日圓

「皮卡丘、卡比獸」男性提花針織睡衣系列：各15.950日圓

寶可夢休閒長袖T恤（2種款式）：各4,950日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁」髮帶：各3,190日圓

「皮卡丘、卡比獸」眼罩：各3,630日圓

巨型卡比獸絨毛玩偶：21,890日圓

寶可夢提花針織毛毯（2種款式）：各7,920日圓

寶可夢化妝包L：4,290日圓

寶可夢化妝包M：3,960日圓

「皮卡丘、卡比獸、胖丁、傑尼龜」寶可夢手帕：各1,320日圓



※各色、各尺寸每人僅能限購一件

※數量有限賣完為止

※須先預約才可來店購買，詳情請於9/13活動網頁上線後至官網確認



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