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999元飛韓國！易斯達航空復飛「松山-金浦」強打999元機票，每班都有「999元韓國機票」揪你到韓國吃喝玩樂。

2023-08-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：易斯達航空、各單位 人氣：8,343
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編輯 鄭雅之

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飛韓國玩只要999元！隨著疫情趨於平緩，國外旅遊成為大家出遊的第一首選，各家航空都紛紛復航搶攻出國人潮。而韓國易斯達航空也於今日正式宣佈，於9/2恢復台北松山-首爾金浦的黃金航線，不僅每天都有來回航班，更推出驚喜促銷999元票價，讓小資族省大錢飛去韓國吃更多在地美食、拍更多特色景點。
易斯達航空 松山－金浦航線資訊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
去韓國旅遊必吃「10大韓國美食100選」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

韓國政府將2023-2024年訂為韓國訪問年，為了吸引更多外國客到訪，易斯達航空疫後首條國際航線，看準台灣市場的商機，除了台灣旅客在釜山外國旅客統計中奪冠；因為韓國綜藝節目緣故，掀起「瘋台灣」的熱潮，疫情後韓國來台觀光人次突破歷年新高之外，更是外國旅客人次的第一名。已經悄悄開賣的易斯達航空「松山-金浦」航線，目前前兩週的航班已將近完售，可見台韓來往旅客的熱絡。
台北夏季旅展 韓國旅遊優惠(/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
去韓國旅遊必吃「10大韓國美食100選」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
 

易斯達航空松山-金浦999元機票

黃金航線「松山-金浦」將於9/2正式復航，每天一班，包括德威航空code share聯營航班，為出發到韓國玩的旅客提供新選擇。並加碼祭出驚喜票價促銷活動，每一班航班都有999元機票，會根據淡旺季調整促銷票價的比例數量，但能確幸的是越早安排行程，越容易買到。
易斯達航空 松山－金浦航線資訊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 

易斯達航空復飛計畫

同時，也預告11月後將提供每周4個「台北桃園－仁川」往來航班，是疫情後唯一一家在松山和桃園機場皆設有航線的韓籍航空。12月則是有每天1個往返「台北-清洲」；「台北-濟州島」航線則將在2024年上半年加入戰局。未來五年佈局則是會陸續開航仁川-東京、香港、峴港、曼谷，和濟州-東京、延吉等航線。讓大家可以用最高CP值機票玩遍韓國。

推薦閱讀：1499元韓國特價機票！台灣虎航「韓國促銷機票」到明年三月都有，38小時限定「虎航特價機票」訂完馬上出發。
韓國濟州島史努比庭園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

 

易斯達航空 松山－金浦航線資訊

航線時間：
松山－金浦 13:50~17:25
金浦－松山 11:15~12:55
注意事項：時間皆為當地時間
 

易斯達航空復飛計畫

11月台北桃園－仁川，每周提供4個來往航班。
12月台北－清州，每天1個來往航班。
2024年上半年 台北－濟州，每天1個來往航班。

易斯達航空官網：www.eastarjet.com

 

 

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特價機票 復飛 松山機場 韓國旅遊
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