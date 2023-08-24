飛韓國玩只要999元！隨著疫情趨於平緩，國外旅遊成為大家出遊的第一首選，各家航空都紛紛復航搶攻出國人潮。而韓國易斯達航空也於今日正式宣佈，於9/2恢復台北松山-首爾金浦的黃金航線，不僅每天都有來回航班，更推出驚喜促銷999元票價，讓小資族省大錢飛去韓國吃更多在地美食、拍更多特色景點。







韓國政府將2023-2024年訂為韓國訪問年，為了吸引更多外國客到訪，易斯達航空疫後首條國際航線，看準台灣市場的商機，除了台灣旅客在釜山外國旅客統計中奪冠；因為韓國綜藝節目緣故，掀起「瘋台灣」的熱潮，疫情後韓國來台觀光人次突破歷年新高之外，更是外國旅客人次的第一名。已經悄悄開賣的易斯達航空「松山-金浦」航線，目前前兩週的航班已將近完售，可見台韓來往旅客的熱絡。







易斯達航空松山-金浦999元機票

黃金航線「松山-金浦」將於9/2正式復航，每天一班，包括德威航空code share聯營航班，為出發到韓國玩的旅客提供新選擇。並加碼祭出驚喜票價促銷活動，每一班航班都有999元機票，會根據淡旺季調整促銷票價的比例數量，但能確幸的是越早安排行程，越容易買到。





易斯達航空復飛計畫

同時，也預告11月後將提供每周4個「台北桃園－仁川」往來航班，是疫情後唯一一家在松山和桃園機場皆設有航線的韓籍航空。12月則是有每天1個往返「台北-清洲」；「台北-濟州島」航線則將在2024年上半年加入戰局。未來五年佈局則是會陸續開航仁川-東京、香港、峴港、曼谷，和濟州-東京、延吉等航線。讓大家可以用最高CP值機票玩遍韓國。



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易斯達航空 松山－金浦航線資訊

航線時間：

松山－金浦 13:50~17:25

金浦－松山 11:15~12:55

注意事項：時間皆為當地時間



易斯達航空復飛計畫

11月台北桃園－仁川，每周提供4個來往航班。

12月台北－清州，每天1個來往航班。

2024年上半年 台北－濟州，每天1個來往航班。



易斯達航空官網：www.eastarjet.com