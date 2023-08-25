由Netflix製作的最新劇集《假面女郎》改編自18禁原著漫畫，女主角「貌美」由3位女演員主角，戲劇將外貌至上主義的黑暗面描繪得十分諷刺，不論是殺人手段、令人作噁的床戲都掀起討論度，甫上線就衝進10國的觀看排行榜前10名。Walker盤點5大看點，除了觀眾讚嘆「選角選得超好」，還帶讀者一起揭開導演細心安排的多項細節。

一、神選角被讚爆，主角都像漫畫走出來的人物。

《假面女郎》改編自18禁漫畫，原著於2015年到2018年連載推出，女主角「金貌美」眼距寬、顴骨高，從小被罵醜的她，只能戴上面具躲在網路世界裡做自己。導演為了尋找最適合的演員耗費心思，新人演員李寒星（李寒別，이한별）從1000人之中脫穎而出，自卑感氛圍，還有與漫畫角色外型相似度99%，堪稱神還原「金貌美」，獲得韓網評論高度肯定。



▲圖片來源／Netflix



▲圖片來源／webtoon



而「金貌美」在漫畫裡整形後的美艷臉龐，都是找來擁有「世界最美」封號的Nana主演，角色熱愛跳舞與唱歌，Nana就是女團After School出身的成員，帶給觀眾一場視覺、聽覺艱鉅的饗宴；不僅如此，Nana演技伸縮自如，凶狠度不輸監獄裡的彪悍女子，把瘋女人氣勢展現得淋漓盡致，大獲好評。



▲圖片來源／Netflix



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另外還有暗戀金貌美的同事「朱悟南」，由《請回答1988》演員安宰弘主演，他為了完美演繹宅男形象，出道以來首度嘗試禿頭造型，除了吃胖增重以外，還另外戴上圓滾滾的肚子道具，本來他還主動提議「要不要再加戴度數高的眼鏡」，但導演金容勛判斷後覺得夠了。長達2小時的變裝，當安宰弘現身時，連導演都嚇到發出「哇」的讚嘆聲，當他的角色被網友討論時，金容勛從容地回答：「早就料想到了！」對於演員安宰弘的演技很有自信。



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二、「金貌美」替身有三位。

李寒星雖是戴著面具演戲，但畢竟女主角是熱愛唱歌跳舞的設定，導演另外找來了其他人消化跳舞場面，觀眾原以為跳舞替身是Nana，但其實另有其人。由模特兒Zizian詮釋舞蹈畫面，從通過試鏡的瞬間起，練舞長達7個月，成功演繹出鏡頭前火辣熱舞又撩人的性感尤物，本劇更另外尋找手部替身與身體替身，在多人努力之下堆積出「金貌美」的面貌。



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三、導演是細節狂魔，女主角面具照著Nana的臉做出來。

選角獲讚完美，導演金容勛的細心度還可以從三位女主角的「共通點」上呈現出來，高賢廷、Nana、李寒星外貌截然不同，但其實3人都是170公分，腿長也差不多，方便觀眾更入戲；除此之外，細節狂魔金容勛還在面具上動手腳，該面具是根據Nana的臉打造，讓觀眾在不知不覺中掉下導演的陷阱之中，自然地把Nana想像成整形後的「金貌美」。



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四、原版「金貌美」更黑暗，這幾幕被刪掉了。

原著漫畫《假面女郎》於2015年起至2018年連載，3年的故事內容濃縮成7集，戲劇自然會有刪減之處。事實上，漫畫裡的女主角更黑暗，一位讀者寫下這樣的評論，「如果有看過原著的話，覺得有一點很可惜，女主角本來是讓人非好感的人物，戲劇卻不是這樣呈現。」

漫畫版本的「金貌美」因嫉妒同事長得好、身材也好，竟拿針戳破同事隆乳的胸部，陰險揭穿對方胸部是假的。而她喜歡長得帥氣的組長，就算對方已婚，還是把男生帶到旅館過夜，並趁著組長喝醉不省人事，拍下了兩人的床照自拍，藉此威脅組長。



▲圖片來源／Netflix



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然而，戲劇版本的金貌美卻更惹人心疼，慘遭朱悟南性侵也是另外添加的戲份。就連殺人環節都不太相同，她並未親自動手殺「帥和尚」，而是同事朱悟南將對方殘忍分屍，但漫畫版本是帥和尚諷刺她「長得很醜」，她一氣之下殺了對方；若仔細分析，漫畫版與戲劇版本的女主角性格截然不同。



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此外，金貌美中年時期最大不同之處在於，她入獄後承受整形後遺症之苦，鼻頭部分漸漸融化，但「整形後遺症」遭到戲劇刪除，對此有劇迷猜測應該是「鼻子融化」不論是化妝或是CG效果，看起來都會不太自然，因此整段被拿掉了。



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五、金貌美的小孩到底是誰的？

《假面女郎》劇情後半部聚焦於金貌美的孩子，卻直到第7集尾聲都沒有直白地公佈孩子爸身份。事實上，漫畫版本部分，金貌美整形後在聲色場所工作，她在該場合有幾段短暫關係，孩子應該是工作時懷上。但戲劇部分大幅度刪減金貌美工作時的複雜人際關係，唯一發生過關係的對象只剩一位男子朱悟南。

孩子的爸到底是誰？導演親自解答「就是朱悟南的小孩」，目的是為彌補金慶子的遺憾，她盼望看到兒子成家，因此編劇還給她一位孫女；不過，導演也透露劇情沒有明白交代其實還有一個用意，「重要的不是爸爸是誰，而是那是貌美的小孩」，作品是慘劇收尾，導演想要最大化描繪出的人間悲劇即為「當孫女在你面前，你卻認不出來」。



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