茶，在現代的生活中，佔有了一席之地，不是只有傳統的小壺泡茶，更有隨處可喝的珍珠奶茶，或是超商店內眾多品項的罐裝茶。茶不僅可以喝，也可以融入生活中各項菜餚或甜品。天仁以茶為本，以茶入餅，讓一口月餅，就是一口好茶，在每個口味裡，都融入了茶湯，讓月餅有了茶味，層次的口感及香氣，著實是令人驚艷的美味!





在中秋團圓互相傳達關心的日子，推薦以下幾款，是茶品與藝術的結合，透過溫暖的茶湯，傳達關心的暖意。



「采茗賞」茶葉禮盒，以茶祝福，茗品回甘

傳統又創新，東方又時尚，是這款禮盒的註解。雍容典雅的牡丹鑲嵌於中式窗櫺上，欣賞窗外的千山萬水，令人怡然自得。裡面有著台灣高山烏龍茶及著名的凍頂烏龍茶，高山烏龍茶湯金黃，香氣清揚；凍頂烏龍帶有些許焙火，品飲起來甘醇回甘，喉韻深遠，值得款待重要的親朋好友，讓相聚時光更加香醇回味。



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「茗月」廣式經典，搭配913茶王，質感滿分

設計以東方配色為出發，月兔嬉戲在花團錦簇中，銘版為透出的光澤，猶如遙望如一輪明月高掛於山景之中，展現高貴典雅的格調。內含兩種廣式茶月餅及天仁913茶王。廣式「鐵觀音可可杏仁」，以鐵觀音茶香的獨特韻味結合可可餡，加入杏仁角增添堅果香與口感，一口咬下雙重享受。廣式「紅茶東方美人桑葚」則是首次採用雙茶入餡搭配桑葚果肉，尾韻茶與果香的巧妙結合，清香酸甜不膩口。



好餅當然要配好茶，天仁獨特913茶王，烏龍茶與花旗參的完美結合，品茗吃茶月餅，享受茶之甘醇最對味。



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「喫茶趣」翻玩藝術，趣味中秋，酥皮月餅登場

相較於茗月的東方感，喫茶趣則是西方藝術的呈現。設計風格一窺人文、藝術、創意的融合，展現幾何美學的喫茶之旅，月兔在紅、黃、藍的色彩中冒險漫遊，詮釋一場最燦爛的喫茶饗宴。「紅茶香菇素肉燥」酥皮內餡以植物肉取代傳統滷肉，搭配濃郁甘醇的紅茶茶香，創新配方，美味又健康。「鐵觀音金桔綠豆椪」酸甜滋味的金桔醬，鑲嵌在帶有鐵觀音香氣的綠豆椪中，甜而不膩，令人口齒留香。



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團聚賞月、喫茶嚐餅，讓茶香融入生活之中，中秋送禮沒煩惱，今年就送「天仁茶禮」。

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