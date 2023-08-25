要問台北現在什麼美食還在「熱潮」中，也許就是日本來的挽肉與米，開放線上訂位不到五分鐘就秒掉位子了。而在台北除了挽肉與米之外，其實一直還有許多人氣「挽肉」、「漢堡排」美食。其中就有晶華限定快閃的日本札幌「奧芝商店」，以及台灣第一間日系漢堡排「山本漢堡排」，當然不能忘記台灣在地品牌「米與多蜜」、東京炭烤漢堡排「肉旨房」、「焱の挽肉」手打和牛漢堡排。



第一間正宗日本漢堡排 #山本漢堡排

美食部落客 跟著Livia享受人生 曾在山本漢堡排推薦說：黃金起司漢堡排上桌之後，在另外淋上起司醬，這漢堡排的肉非常多汁，完全不會乾柴，然後因為漢堡排本身真的很厚，一口接著一口都是很有份量的肉，上頭的起司包裹著漢堡肉，吃的很滿足，然後醬汁在七星米上，我跟丞吃到都不講話，超專心 XDD。



全文介紹 / 山本漢堡排店家資訊：https://www.walkerland.com.tw/article/view/236352

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在地上班族必吃 #米與多蜜

美食部落客 Christine Chang 曾在米與多蜜台北東興店推薦說：「米與多蜜｣的漢堡排是以「拌、揉、拍｣的獨特技術在以炭火直烤完成口感紮實、美味的肉香漢堡排。搭配不同的醬料呈現不同的風味。漢堡排上面鋪上氣味清新的紫蘇葉、紫蘇梅風味的蘿蔔泥和酸甜果香的桔醬，層層相疊，豐富的層次感迴繞在口腔中。清爽可口的多樣滋味讓人回味無窮。



全文介紹 / 米與多蜜店家資訊：https://www.walkerland.com.tw/article/view/356395

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在地人才懂的真正美味 #名古屋台所

美食部落客 Ms.Xiao蕭小姐 曾在名古屋台所推薦說：名古屋台所最具人氣的餐點，就是漢堡排。躲在煎蛋下的漢堡排，長得是圓圓胖胖的模樣，真的好可愛喔。而且有別於市面上幾乎都用牛肉製作，名古屋台所是採用豬肉製成，肥瘦比例拿捏均衡，所以口感十分軟嫩，肉汁多又有肉香味，超好吃。



全文介紹 / 米與多蜜店家資訊：hhttps://www.walkerland.com.tw/article/view/313448

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台北人氣新開店 #焱の挽肉手打和牛漢堡排

隨著挽肉與米的登台，美食圈折起一股「漢堡排」熱潮，也帶起了全新的IG打卡美食風潮。國內人氣餐飲集團橘焱胡同，為了讓國人也能品嚐到最美味的「手打和牛漢堡排」，特別推出全新品牌「焱の挽肉」手打炭燒和牛漢堡排專賣店，並於8/19正式開幕，同時開幕推出漢堡排免費續、抽獎送免費套餐等超值優惠。



媒體報導 / 店家資訊：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/367610





肉肉控不能錯過的東京炭烤漢堡排 #肉旨房

以提供人們美味的肉食為創立宗旨的「肉旨房」，整個團隊親赴東京人氣漢堡排名店考察，並針對台灣人的飲食喜好，推出9款直火炭烤定食。有最經典必吃的「黑毛和牛漢堡排、美國牛漢堡排」，烤到外焦香內多汁的漢堡排，光是單吃就超下飯。並提供分蛋器將生蛋黃擺在漢堡排上，就是IG上最夯的打卡美食。另外，也每份套餐也附上兩款醃菜漢四款醬料免費續加，讓人每一口都能吃到不同驚喜感。



媒體報導 / 店家資訊：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/359240







日本正宗蝦湯咖哩十勝A5和牛漢堡排 #奧芝商店

對於許多日系美食家來說，提到北海道美食就一定會想到「湯咖哩」，也更不能錯過札幌車站旁的「奧芝商店」蝦湯咖哩，是北海道第一家以蝦味熬製湯咖哩的朝聖名店，店至今已傳至第三代。這一次來台快閃，不只帶來了原汁原味的蝦味咖哩湯頭，更可以搭配北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦、十勝A5和牛漢堡排、厚切鮭魚和帶骨嫩雞腿肉等五款主食，要讓日系美食家，吃到停不下來。



媒體報導 / 店家資訊：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/367508







排不到隊、搶不到網路訂位 也一定要吃到的 正宗日本 #挽肉與米

來自日本的「挽肉與米」主打使用每天現做100%純和牛絞肉，現場炭火燒烤，而特別的是，在台灣的漢堡排特別使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」肉肉比日本店更加升級。此外，再搭配羽釜鍋現煮的日本的「一見鐘情」白米飯，會隨時更替，並且與日本同步。其中，一份套餐搭配3顆漢堡排、每顆90克，套餐還搭配一碗味噌湯，可免費自取一顆雞蛋，以及白飯免費續加，讓人一份套餐就吃超飽。



媒體報導 / 店家資訊：​​​​​​​https://www.walkerland.com.tw/subject/view/364252



