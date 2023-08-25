夏天只會玩水就遜掉了！為了讓人抓住暑假的尾巴，花蓮遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店這次大升級，在樂園推出新設施、飯店推出新菜單之外，更針對超人氣「美人魚體驗」推出升級教學班，讓專業教練帶領學習「美人魚游泳、潛水」，拍IG超需要。







為了讓人在夏天有更多「玩水」新選擇，這次遠雄海洋公園推出全新「冰風暴雙重涼夏派對」，用從天而降的冰塊、水柱，搭配歌舞音樂派對，讓人夏天海整場。此外，超人氣活動「親親美人魚」再升級，在園區內除了有真正美人魚「海牛」的展演、以及專業的「美人魚團隊」現場演出之外，這次還可以直接穿上色彩繽紛美人魚尾，小朋友身高在110公分以上也可以體驗。







除了穿上美人魚裝拍美照之外，本次升級版「親親美人魚」體驗，還會有專業教練手把手教學，在淺水池中模擬美人魚的游泳方法，學習如何游得漂亮，同時還設計了一整天的課程，帶領「自由潛水」的體驗學習，這也是花東目前唯一的自由潛水課程，讓遊客體驗更不一樣的水系活動。







在遠雄海洋公園中，還有一大特色是「海洋生物」的體驗活動，近年遠雄海洋公園從動物「演出」活動，轉變成提供海洋生物的「生態觀察、互動體驗」，此外更成立「海生物救援基地」由專業的醫護團隊待命，讓受傷的鯨、海豚、海龜及其他海生物，能有完善醫療救護的機會。遊客可以觀察飼育員餵食「小爪水獺」的可愛模樣、未來也預計規劃更多海洋生物的近距離接觸、體驗，讓人更了解海洋生態。







在園區內甜點下午茶，也配合本次提推出新品系列，除了先前的「小玩笑小水獺」點心之外，這次更呼應「美人魚」主題，與哈根達斯聯手推出「美人魚聖代、花漾棉花糖、雪山冰沙、冰凍爆米花」等聯名甜點，還有星巴克限定口味「冰風暴焦糖可可脆片冰沙」，讓人下午茶也好拍。







不只遊樂園，在「遠雄悅來大飯店」本次升級，也提供更嗨的水系玩法，特別以「南洋夏豔」主題，推出「戶外泳池畔音樂派對」，白天有湖畔點心，晚上則有DJ派對。除此之外，飯店更提供「溯溪體驗遊程、SUP立式划槳、獨木舟」水域活動行程，通通由專業教練帶領，就算0基礎也能一次上手，還能拍出壯觀的自然系美照。







在餐飲的部分，「遠雄悅來大飯店」調整後的唐苑中餐廳，特別粵、滬精選菜式，並且使用花蓮當地有機蔬果與現流海鮮，推出新菜單「杜甫茶津套餐、孟浩田香套餐、李白杜康套餐、王維清齋套餐」，都以唐朝詩人作為命名設計，其中更推「李白杜康套餐」，以酒巧妙入菜，打造氣質、意境兼具的仙氣享受。









遠雄海洋公園

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遠雄悅來大飯店

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