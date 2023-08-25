有沒有一位好酒咖不重要，只要喜歡拍照、想要實現啤酒自由，就不能錯過Heineken海尼根ｘMONOPOLY地產大亨聯手打造的「Good Times Square」城市遊樂場，8/25－8/27在台北ATT 4 Fun戶外露天限期開拍。現場各站完成指定任務，還可免費兌換海尼根150週年啤酒特調。



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海尼根表示，「Good Times Square」城市遊樂場的最大亮點，是請到連續四年入選亞洲50大酒吧、亞洲最佳酒吧第10名的AHA Saloon，設計22國海尼根官方啤酒特調，體驗海尼根式的Good Times美好時光，在「Good Times Bar」用酒精一起環遊世界。





在這22款啤酒特調之中，有代表台灣的「台北啤兒綠茶」，韓國的「首爾燒酒」，日本的「東京Highball」，泰國的「曼谷冬蔭功湯」，新加坡的「美祿風味啤酒」，夏威夷的「Blue Hawaii」、芬蘭的「赫爾辛基聖誕啤酒」、英國的「倫敦奶油啤酒」，秘魯的「利馬奇洽酒」等，每一杯都是結合海尼根經典原味、海尼根Silver星銀，或海尼根0.0零酒精精心調製而成。





此外，通往「Good Times Bar」前必經的入口，是「Good Times Square」城市遊樂場的第一個打卡點。吸睛的拱門上，有具指標性的地產大亨先生擲著骰子，歡迎所有玩家。隨著夜幕降臨，拱門綴滿華麗的霓虹燈光亮起，更讓場景充滿現代都市氛圍。無論你是海尼根或MONOPOLY地產大亨遊戲的愛好者，還是單純瘋打卡、愛貼文的Z世代，這個巨型「打卡拱門」絕對是個好拍聖地。





同時，還有一個引人注目的互動裝置「抓鈔機」，巧妙地呼應著MONOPOLY 地產大亨裡的「機會命運」機制。進入瘋狂「抓鈔機」只要在指定時間內抓到一張以上特別的鈔票，就有機會獲得海尼根150週年限量好禮，像是海尼根150週年多功能摺疊購物車、海尼根150週年雙人椅、海尼根霹靂腰包、海尼根150週年紀念冰桶、海尼根150週年紀念杯、海尼根150週年手環、海尼根150週年時尚別針組、海尼根150週年330ml中文限定罐等，現場不定時還會釋出意想不到的贈禮。









Good Times Square 海尼根啤酒大亨活動資訊

活動日期及時間：8/25-8/26 11:00-23:00、-8/27 11:00-21:30

活動地點：台北ATT 4 FUN：台北市信義區松壽路12號（Zara Home前方）

詳細活動資訊可參考海尼根台灣官方臉書：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

