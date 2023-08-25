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炸雞啤酒市集超嗨！5天快閃「大邱炸雞啤酒節」200攤炸雞啤酒齊聚，7大亮點「飄雪酒吧」領軍飛大邱朝聖。

2023-08-25 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：韓國炸雞啤酒產業協會、大邱觀光公社 人氣：5,882
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編輯 鄭雅之

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炸雞控、啤酒控的天堂就在大邱！邁入第11年的「大邱炸雞啤酒節」將在8/30於大邱頭流公園快閃登場，今年因場地整修緣故，除了延至八月底舉辦，力邀200間人氣韓式炸雞、啤酒快閃，現場更有人氣韓星演唱DJ G. Park(朴明洙)、朴宰範、孝琳等超人氣歌手表演，揪大家一起飛大邱享受最愜意的炸雞啤酒演唱會時光。

大邱炸雞啤酒節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

作為韓式炸雞發源地的「大邱」，特別以韓劇中常見的炸雞配啤酒經典吃法作為主角，連續多年推出「大邱炸雞啤酒節」打造夏日最嗨、最舒壓的美食祭典。今年在重新整修的頭流公園舉辦，在比以往大出兩倍的場地空間中，規劃下雪造景區、星光公園、懷舊Pocha飲食區、站立式飲食區，並且有200多個攤位共襄盛舉，就等你來大邱朝聖。
大邱炸雞啤酒節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
大邱炸雞啤酒節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

每日晚間18點至23點也有超嗨的電音派對、Kpop演唱會，由DJ G. Park(朴明洙)、朴宰範領軍開場，饒舌歌手李泳知、Layone、金勝旻、BewhY、Kid Milli等人接續上陣，最後一晚的閉幕式更重磅請到「夏日女王」孝琳登台，讓人每一天都有不同的感受。快趁著虎航促銷機票先來搶買。

推薦閱讀：1499元韓國特價機票！台灣虎航「韓國促銷機票」到明年三月都有，38小時限定「虎航特價機票」訂完馬上出發。
大邱炸雞啤酒節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
大邱炸雞啤酒節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 

加碼看：大邱一日散策景點

對於吃貨而言，大邱代表的是韓式炸雞的發源地，連台灣人最愛的「橋村炸雞교촌치킨」也是從大邱起家。對於文青而言，大邱則是漫步穿梭在胡同中，探詢歷史遺留下來的古蹟美景。這次特別整理7個大邱免費散步景點攻略，以「大邱近代胡同」為主題每個點之間步行不超過5分鐘，邀請大家走進大邱胡同中，慢下腳步、靜下心來細細欣賞專屬於大邱的美好。

全文介紹、媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/349621



 

大邱炸雞啤酒節 活動資訊

活動日期：2023年8月30日起至2023年9月3日止
時間：17:00~22:00 / 舞臺表演時間 18:00~23:00
活動地點：大邱廣域市達城區公園循環路36，大邱市頭流公園(頭流洞)
 

大邱炸雞啤酒節 交通資訊

地鐵搭乘至頭流站下車。
 

大邱炸雞啤酒節 表演名單

DJ G. Park(朴明洙)、朴宰範、李泳知、Layone、金勝旻、BewhY、Kid Milli、孝琳等歌手

大邱炸雞啤酒節官方網站
http://www.chimacfestival.com/

 

 

 

 

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大邱 炸雞 啤酒 孝琳 more
大邱炸雞啤酒節 市集 演唱會 韓國旅遊 出國玩
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