不管你是不是電玩迷，相信許多人的童年一角都有「超級瑪利歐」的身影，那熟悉的遊戲音效、無敵星星、問號磚塊等令人懷念的元素，推出至今近40年依舊讓人津津樂道，而日本「31冰淇淋」近期也宣布首度與瑪利歐首次合作，將從9月1日起推出一系列以超級瑪利歐為主題的冰淇淋、漂浮飲等活力又可愛的甜點，陪伴瑪利歐粉絲一起回味童年時光。



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「31冰淇淋」是日本目前規模最大的連鎖冰淇淋專賣店，最棒的是經常會和人氣動畫角色聯名，推出相當精緻的冰淇淋甜點！繼日前與寶可夢聯名獲得很熱烈的迴響，日本31冰淇淋現在又首度找來逗趣活潑的人氣電玩「超級瑪利歐」合作，預計從9月1日到10月2日這段期間，推出各式各樣的限定冰品，款式既豐富又可愛，讓人在吃之前忍不住瘋狂拍照打卡。





這次主打的2款全新霜淇淋，分別以遊戲中常出現的能量補給道具「紅蘑菇」與「綠蘑菇」為概念來設計，代表紅蘑菇的是「漂浮可樂霜淇淋」，由紅色的可樂冰淇淋與白色的香草冰淇淋所組成，上面再以白色跳跳糖點綴，吃起來就像喝漂浮可樂一般的口感；代表綠蘑菇的則是「哈密瓜蘇打霜淇淋」，食材與漂浮可樂霜淇淋幾乎相同，只是將可樂冰淇淋換成了清爽的綠色哈密瓜霜淇淋，讓喜歡碳酸冒泡口感的甜點控可以充分享受帶點刺激的嶄新食感。





日本31冰淇淋最有人氣的雙球冰淇淋杯，因應這次的活動也推出3款限量的瑪利歐壓克力硬殼杯，吃完之後還可以帶回家繼續收藏或是裝小物品，共分為紅色的瑪利歐款、黃色的瑪利歐兄弟款、綠色的奇諾比奧款，而且在部分地區的門市甚至還可以指定自己想要的杯款呢！最棒的是，前31萬名購買雙球冰淇淋的消費者，將免費獲得一片紅蘑菇或綠蘑菇的餅乾，只要你在9月初到日本旅遊，都很有機會能夠得到這個優惠。





堪稱本次一定要搶的品項就是這款「瑪利歐水管聖代」！先是在自己選定的冰淇淋擠上鮮奶油與灑滿繽紛的巧克力米，再放上一片可愛的無敵星星與磚塊造型的巧克力，旁邊還有瑪利歐撞擊問號磚塊的造型立牌，最重要的就是盛裝這份冰淇淋的容器竟然是遊戲中經典的綠色水管！吃完之後還可以放在家中或辦公室，當成小物收納盒或是迷你花草盆栽，童趣又實用的設計，立刻就引發日本網友討論。





飲料控則是一定要搶喝這款打卡系的「冰花蘇打飲」，顧名思義就是由遊戲中的「冰花（Ice Flower）」為靈感所設計，在清涼的蘇打飲上方，可以選擇一球自己喜歡的霜淇淋，而且飲料中還會加入優格口味的果凍及椰果，杯身則是印上許多冰花與問號磚塊的圖案，讓你吃喝得開心、拍得也過癮。





除此之外，如果想要與多人分享不同口味的31冰淇淋，可以直接自由選擇4、6、8、12種口味的家庭號禮盒，不過這些都是用一般的冰淇淋杯來承裝，如果想要獲得瑪利歐好夥伴「耀西」的恐龍蛋造型冰淇淋杯，購買特殊版的8入禮盒就可以得到，同時還能獲得限量版的恐龍蛋折疊環保袋，相信超多瑪利歐粉絲一定也很難拒絕這款限定組合。









2023日本31冰淇淋 瑪利歐首度聯名新品

販售期間：2023年9月1日～10月2日

販售地點：日本全國31冰淇淋

售價：

紅蘑菇「漂浮可樂霜淇淋」、綠蘑菇「哈密瓜蘇打霜淇淋」：各390日圓

雙球冰淇淋：小球490日圓、一般710日圓

瑪利歐水管聖代：750日圓

皮卡丘閃亮果凍蘇打飲：700日圓

耀西恐龍蛋8入冰淇淋禮盒：3,000日圓

瑪利歐冰淇淋蛋糕（6塊入）：3,700日圓