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新店人遛小孩玩水去！新店新景點「親情人工溪流」免費開放，捷運出站步行就到「親子安全戲水區」必收。

2023-08-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北市水利局 人氣：23,993
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編輯 鄭雅之

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新店人遛小孩玩水去！酷夏之中最夯的親子行程就是「戲水」，為了讓大家在安全的環境中戲水，新北市水利局特別在捷運新店區公所站周邊規劃全新的「近自然景觀溪流」，以人工溪流為概念，仿造大自然溪流生態，打造安全戲水區，是個寓教於樂的親子景點。
新店親情河濱公園 親情人工溪流/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新店親情河濱公園 親情人工溪流/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

新店的親情河濱公園中建造一座仿自然景觀溪流，以附近新店溪河床的塊石堆疊排列出7座塊石跌水設施，達到緩解水流速度功用，有利於水生動物棲息，其人工景觀溪流平均寬度2.0～8.5公尺、水深35~60公分，目前僅開放最上游第一區親水區域，請家長陪同小朋友一起抓住夏天的尾巴享受戲水的樂趣。

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新店親情河濱公園 親情人工溪流/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

新店親情河濱公園 親情人工溪流 開放時間

開放時段：人工溪流親水時段為上午7時至下午6時
 

新店親情河濱公園 親情人工溪流 交通資訊

1、公車：644、906、綠15，親情河濱公園下站，步行前往。
2、捷運：搭乘新店線，自新店區公所站出站後，步行前往。
3、自行開車：國道3號安坑出口下交流道後，走環河路前往目的地。

 

 

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