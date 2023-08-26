早餐這樣吃才有味道呀！台灣人真的很愛吃早餐，不論是台式、中式、還是西式，只要看到「早餐」兩個字不論幾點都想吃。Q Burger懂台灣早餐控的心情，特別推出全新港澳站」異國風味系列餐點，主打正宗港澳風味料理結合台式早午餐，要讓早餐控每天都想換換新口味。



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而為了早餐控可以品嚐到最正宗的港澳經典料理，並且還要融合台灣在地風味，Q Burger與台灣老字號品牌「中一排骨」合作推出「正宗澳門豬扒包（帶骨）」，優質台灣帶骨里肌豬排，鮮嫩多汁的豬肉與現烤豬仔包的美味相遇，一口咬下開啟品嚐港澳美食之旅的起點。





還有說到港式絕不能遺漏的代表性醬料XO醬，由Q Burger特選丁香魚、扁魚、蝦米及干貝絲等頂級海鮮研發製成「經典XO醬」，與QB獨家麵體拌炒出「XO醬炒泡麵」，香氣四溢的海味與彈牙的麵體，每一次咀嚼都感受滿滿道地港味；「XO醬港式蘿蔔糕」則將其淋上煎至金黃酥脆的金牌蘿蔔糕，綿密的口感中帶有辛香，一口就有飛香港的感覺。





還有，全新推出的「正宗港式菠蘿油」採用主廚獨家配方，烤得金黃酥脆的菠蘿包夾上濃醇冰涼的奶油片，外熱內冷交織出美味與餘韻；而香脆豬仔包抹上奶油和煉乳的「脆脆奶油豬」，豬仔包的酥脆口感結合香濃奶與柔滑煉乳，讓人無法不愛上如此在地的口味。



吃早餐怎麼可以沒有飲料，一次推出三款全新飲品，「凍檸茶」以新鮮黃檸檬加入港式紅茶，一掃熱氣的酸甜滋味，宛如夏日微風拂過、沁涼身心。「港式奶茶」選用知名「黑白淡奶」調製而成，高奶脂含量帶著醇厚奶香，搭配別具風味的港式紅茶，帶給民眾原汁原味的「港式奶茶」。



同時，為了重現香港最道地也最具代表性的飲品「鴛鴦奶茶」，Q Burger嚴選100%阿拉比卡豆，搭配黑白淡奶與特選紅茶調配製作，萃取出濃縮的咖啡液，完美保留咖啡韻味及淡奶香甜，品味那份獨特的港澳風味。







Q Burger「世界風味賞－港澳站」新品活動–Q粉大募集

活動日期：即日起至11月28日止

參加辦法：於指定期間內至官方Facebook或Instagram任一平台按讚成為Q粉，並於指定貼文下方Tag兩位好友，留言分享新品體驗，每月抽出2名幸運得獎者，總計6名

得獎贈禮：每名幸運得獎者可獲得Q Burger百元禮券30張



Q Burger「世界風味賞－港澳站」新品活動–全餐大禮包

活動日期：2023年8月23日至9月26日止

參加辦法：Q Burger APP會員（不限饗樂／臨時會員）於指定期間內消費，即可獲得抽獎機會，當週消費次數可累計，每週抽出7名得獎者，共計抽出35名

贈品：價值NT$666的全餐大禮包，內含「港澳站」10款餐點APP兌換券各一張，共計10張（正宗澳門豬扒包（帶骨）、里肌豬扒包、脆脆奶油豬、正宗港式菠蘿油、XO醬炒泡麵—經典組合、XO醬港式蘿蔔糕、花生培根歐姆蛋三文治、凍檸茶XL、港式奶茶XL、鴛鴦奶茶XL）

